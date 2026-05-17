위성락 국가안보실장 발언: HMM 나무호 선체 파공 및 피격 사건, 한·미 전시작전통제권 전환 논의

위성락 국가안보실장은 HMM 나무호 선체 파공 및 피격 사건에 대해 '지금은 (공격 주체가) 누구라고 특정이 되어 있지 않다'는 기존 입장을 유지하면서도 '조사는 가속화 된다. 내용이 파악되는 대로 국민과 공유하겠다'며 '그에 따라서 필요한 후속 조치를 취할 예정'이라고 밝혔습니다. 한·미 전시작전통제권 전환 논의와 관련해 국가안보실장은 ‘군 간 협의가 계속 있는데, 양측이 협의하고 있는 타이밍 사이에 큰 갭이 없다’며 ‘조건도 대체로 (충족) 되어 있고, 시점도 큰 차이는 없기 때문에 충분히 조정 가능하다고 본다’고 말했습니다. 올 하반기에는 전작권 전환 로드맵을 마련하고, 완전운용능력(FOC) 검증 평가를 진행할 예정입니다.

HMM 나무호 선체 파공 및 HMM 나무호 피격 사건 에 대한 위성락 국가안보실장 발언입니다.

'한·미 전시작전통제권 전환 논의'와 관련해 국가안보실장은 ‘군 간 협의가 계속되고, 양측이 협의하고 있는 타이밍 사이에 큰 갭이 없으며, 조건도 대체로 충족되어 있고, 시점도 큰 차이는 없기 때문에 충분히 조정 가능하다고 본다’고 말했습니다. 올 하반기에는 전작권 전환 로드맵을 마련하고, 완전운용능력(FOC) 검증 평가를 진행할 예정입니다. 한·미 양국 합의 가능성을 긍정적으로 평가한 국가안보실장은 ‘이 사안은 군 간 조건을 맞추는 것도 중요한데, 기본적으로는 정치적 결정사안’이라며 ‘한·미 간에 어떤 타협점을 찾아야 할지’를 묻기도 했습니다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 ‘2029년 전환’ 시점 언급에 대해 국가안보실장은 ‘군 지휘관의 입장에서 자기가 중시하는 내용들을 상원에서 증언한 거로 이해한다’고 평가했습니다. 한·미 안보 협상이 교착 상태에 있는 것과 관련해 국가안보실장은 ‘보이지 않지만 많은 노력을 하고 있으며, 협의에 약간의 진전이 있다’며 ‘가급적 빠른 시일 내에 농축 재처리나 핵잠 관련 협의가 본격화 할 수 있도록 노력해 조만간 좋은 소식을 보고드릴 수 있게 하려고 한다’고 말했습니다.

주한미군 전략적 유연성에 대해 국가안보실장은 ‘주한미군과 한·미 연합 전력은 북한으로부터 위협에 대처하는 것이 첫 번째 임무이나, 약간의 여유는 가지고 있다’면서 ‘한·미 간의 협의에 의하여 조정될 수 있고 관리될 수 있는 상태’라고 말했습니다. 대만해협 상황을 상정하는 질문에 대해서는 ‘큰 애로가 있거나 큰 우려가 있다고 생각하지 않는다’고 답했습니다. HMM 나무호 피격 사건과 관련해 국가안보실장은 ‘지금은 (공격 주체가) 누구라고 특정이 되어 있지 않다’는 기존 입장을 유지했습니다. 그러나 ‘조사는 가속화 된다.

내용이 파악되는 대로 국민과 공유하겠다’며 ‘그에 따라서 필요한 후속 조치를 취할 예정’이라고 밝혔습니다. HMM 나무호 조사·대응과 관련해 ‘다른 고려 같은 건 일체 없다’면서 ‘천안함 (피격) 때에도 정황상 추정할 수 있는 대상이 있었지만, 조사를 진행하고 그에 따라 공격 주체를 특정한 바 있다’고 설명했습니다. 미국의 계속된 호르무즈 군사 작전 동참 압박과 관련해 국가안보실장은 ‘필요한 만큼의 기여와 참여를 할 것’이라고 밝혔습니다. 국제 연대 움직임에 참여해 영국·프랑스와도 정상 화상회의를 했고, 이후 각료·실무자급 회의가 계속되고 있습니다.

미국의 제안인 해양자유구상(MFC)에도 유사점이 있어 기본적으로 같은 입장에서 검토를 진행하는 것”이라고 설명했습니다.





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