위성락 실장 '호르무즈해협 한국 선박 폭발·화재' 피격 가능성 부인…조사팀 현지 파견

위성락 국가안보실장이 호르무즈해협의 한국 선박 에이치엠엠(HMM) 나무호 폭발·화재 사건과 관련해 피격 가능성을 부인하며, 정확한 원인 규명을 위해 조사팀이 현지에 파견될 예정이라고 밝혔다. 이란 정부는 한국 선박의 화재에 대한 책임이 없다고 주장하며, 미국과 이란은 이번 사건을 두고 공방전을 벌이고 있다. 한국 정부는 민·관 합동조사를 통해 정확한 원인을 규명할 계획이다.

위성락 국가안보실장이 6일 호르무즈해협 의 한국 선박 에이치엠엠(HMM) 나무호에서 일어난 폭발·화재 에 관해 피격 가능성 을 부인하며, 정확한 원인 규명을 위해 조사팀이 현지에 파견될 예정이라고 밝혔다.

위 실장은 이날 청와대에서 열린 브리핑에서 '선박은 예인 중에 있으며, 7일 새벽쯤 현지 항구에 도착할 것 같다. 조사팀이 현장 조사를 진행할 예정'이라고 설명했다. 그는 '초기에는 피격 가능성을 염두에 두고 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 고려했지만, 추가 정보를 검토한 결과 피격 여부가 명확하지 않다. 선박의 침수나 기울어짐은 없었다'고 덧붙였다.

정부 고위 관계자도 '피격 여부를 판단하기 어렵다. 피격이라고 단정하기는 어렵고, 아닐 수도 있으니 조사 결과가 나올 때까지 기다려야 한다'고 말했다. 이란 정부도 한국 선박의 화재에 대한 책임이 없다고 주장했다. 주한이란대사관은 성명을 통해 '호르무즈해협에서 한국 선박이 입은 피해와 관련된 사건에 이란 공화국의 군이 개입했다는 모든 주장을 단호하게 거부하고 강력히 부인한다'고 밝혔다.

에이치엠엠 해상노조 위원장 전정근 씨는 문화방송 라디오 '김종배의 시선집중'에서 '파공은 없었고 침수도 없었다'며, 트럼프 대통령의 '한국 선박이 혼자 행동하다 공격당한 것'이라는 주장에 대해 '우리 선박들은 앵커를 해놓고 정박 중인 상태에서 피해를 입었다'고 반박했다. 위 실장은 트럼프 대통령이 한국의 참여를 압박하다가 중단을 발표한 '해방 프로젝트'에 대해 '이제 작전이 종료됐기 때문에 참여 검토가 필요 없다'고 말했다.

그는 '해양자유구상은 해협 안정화와 통항의 자유를 위한 폭넓은 접근이고, 해방 프로젝트는 해협 통과를 위한 조력 작전인 것 같다'며 '미국은 우리 배가 피격당했다는 전제하에 얘기하지만, 우리는 좀 더 확인하려는 상황'이라고 설명했다. 미국 국무부는 지난달 28일 호르무즈해협 통항로를 열기 위한 다국적 연합체인 '해양자유연합'(MFO) 참여를 제안해 한국도 이를 검토해왔다. 그러다 지난 3일에는 '해방 프로젝트'를 다시 제안했다.

에이치엠엠에 따르면 한국시각으로 6일 오후부터 에이치엠엠 나무호를 인근 두바이항으로 옮기는 예인작업이 시작됐다. 7일 선박이 두바이항에 도착해 접안하면, 사고 원인 규명을 위한 민·관 합동조사가 즉시 가동된다. 미국과 이란은 이번 사건을 두고 공방전을 벌이고 있다. 외교부 관계자는 '정확한 원인 규명을 위해 조사 인력이 파견될 예정이므로, 향후 조사 결과를 바탕으로 대처해 나갈 예정'이라고 강조했다. 이번 선박 조사에는 한국에서 파견된 전문가들까지 참여하며, 정확한 원인 규명까지는 수일이 소요될 전망이다





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호르무즈해협 한국 선박 폭발·화재 피격 가능성 조사팀 파견

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