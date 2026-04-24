위성락 안보실장, 정동영 장관 발언 관련 한미 정보 공유 논란 해명

위성락 국가안보실장이 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 발언으로 촉발된 미국과의 정보 공유 논란에 대해 해명하며, 오해 해소와 관계 복원을 위한 노력을 강조했습니다. 미국과 정 장관 간의 인식 차이, 쿠팡 문제, 전작권 전환 등 다양한 현안에 대한 정부의 입장을 밝혔습니다.

위성락 국가안보실장은 23일 베트남 하노이에서 열린 브리핑에서 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 관련 발언 이후 불거진 미국과의 정보 공유 논란에 대해 해명했다. 위 실장은 미국과 정 장관 간의 인식 차이를 지적하며, 정 장관은 미국으로부터 받은 정보와 무관하게 오픈 소스 정보를 바탕으로 발언했으며, 미국은 제공한 정보가 유출된 것으로 오해하고 있다고 밝혔다.

그는 구성시 핵시설이 이미 공개된 정보이지만, 한미 연합 비밀 정보에 해당하며 정 장관에게는 여전히 비밀이었음을 강조했다. 이재명 대통령의 엑스(X) 게시글에 대해서는 정 장관이 미국 정보를 유출했다는 전제는 잘못되었으며, 정부의 입장을 명확히 했다고 설명했다. 정 장관은 자신의 발언이 기밀이 아니라고 재차 주장하며, 해당 지명은 이미 여러 연구기관과 미국 의회 보고서에도 언급된 바 있다고 강조했다. 위 실장은 미국이 대북 정보 제공을 제한하고 있는지에 대한 질문에는 확인이나 부인을 피하며, 한미 간 소통을 통해 문제 해결을 모색하고 있다고 밝혔다.

또한, 정치권과 언론의 과도한 반응을 자제해 줄 것을 당부하며, 동맹 관계는 꾸준한 관리가 필요하다고 언급했다. 더불어 쿠팡 문제와 한미 안보 협력 간의 연관성에 대해서는 쿠팡 문제는 법적 절차대로 진행되어야 하며, 안보 협상은 별도로 진전을 이루어야 한다는 입장을 미국 측에 전달했다고 밝혔다. 마지막으로, 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 전작권 전환 관련 발언에 대해서는 군사적 측면을 고려해야 하지만, 전작권 전환은 정치적 결정의 문제이며 양국 정부 수뇌부의 결정에 달려있다고 강조했다.

현재 한미 양국은 정 장관의 발언으로 인해 발생한 오해를 풀고, 정상적인 협력 관계를 조속히 회복하기 위해 노력하고 있는 상황이다. 위성락 실장은 이번 사태를 원만하게 해결하고, 한미 동맹을 더욱 굳건히 하기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 정부는 이번 논란을 계기로 정보 공유의 중요성을 다시 한번 인식하고, 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 정보 관리 시스템을 강화할 계획이다. 또한, 정치권과 언론의 신중한 보도를 당부하며, 외교적 노력을 지원해 줄 것을 요청했다.

이번 사태는 한미 동맹의 중요성을 다시 한번 확인시켜주는 계기가 되었으며, 양국은 앞으로 더욱 긴밀하게 협력하여 한반도 평화와 안정을 위해 노력할 것이다. 위성락 실장은 이번 논란이 한미 관계에 미치는 영향을 최소화하고, 양국 간의 신뢰를 회복하기 위해 적극적으로 소통할 것이라고 강조했다. 정부는 이번 사태를 통해 얻은 교훈을 바탕으로 더욱 성숙한 한미 관계를 구축해 나갈 것이다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

위성락 정동영 한미 관계 정보 공유 전작권

United States Latest News, United States Headlines