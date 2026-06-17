위력의 시대, 공존의 길은? 국제질서 전환기 한국의 적극적 역할 모색

서울에서 열린 포럼에서 전문가들은 자유주의 국제질서의 쇠퇴와 AI 등 신기술의 위험, 강대국 경쟁 격화 속에서 한국이 단순한 생존 전략을 넘어 국제 규칙 설정에 주도적으로 나서야 한다고 주장했다.

17일 서울 중구 롯데호텔 크리스탈볼룸에서 열린 포럼의 세션1 좌담회는 '위력의 시대 - 힘의 세계에서 공존의 길을 묻다'라는 주제 아래 국제정치의 급변하는 양상과 그 속에서 한국이 취해야 할 역할에 대해 논의하는 장이었다.

참석한 국내외 전문가들은 2차 세계대전 이후 유지되어 온 자유주의 국제질서가 현재 심각한 도전에 직면해 있으며, 미국의 일방주의적 경향과 강대국 간 패권 경쟁, 그리고 AI와 같은 첨단 기술의 통제되지 않은 확산이 이러한 위기를 가속화하고 있다고 진단했다. 특히 러시아·우크라이나 전쟁을 계기로 한 미국의 동맹국에 대한 압박, 미국과 중국 간의 전략적 경쟁, 그리고 미국의 관세전쟁으로 인한 자유무역 질서의 훼손 등 다자주의와 국제협력의 기반이 흔들리고 있는 상황에서, '낡은 것은 갔지만 새것이 아직 오지 않은' 과도기적 불확실성이 globale混乱을 초래하고 있다는 점이 강조되었다.

이러한 상황에서 한국은 단순히 강대국 간 경쟁의 틈바구니에서 생존하는 수동적 위치를 넘어, 국제사회에서 적극적인 '룰 세터'(규칙 제정자)로서의 역할을 모색해야 한다는 공감대가 형성되었다. 샤를 미셸 전 EU 정상회의 상임의장은 미국이 현재 일방주의로 흐르고 있으며, 다양한 국제분쟁 해결 기구에 대한 미국의 반대와 수정 시도가 국제질서를 약화시키고 있다고 지적했다. 마이클 바스카 마이크로소프트 AI 전략·커뮤니케이션 리더는 인공지능의 위험을 단일 국가가 독자적으로 관리할 수 없음을 강조하며, 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)와 유사한 AI 위험 규제 국제기구의 조속한 설립을 촉구했다.

문정인 연세대 명예특임교수는 약자가 운명을 수용해야 하는 강자의 세계를 피하기 위해 중견국 연합을 구축하고 한국이 주도적 역할을 해야 한다고 역설했으며, 빌라하리 카우시칸 전 싱가포르 외교부 차관은 주요국 간 긴장이 오히려 기회와 주체성 행사의 계기가 될 수 있다며 한국의 적극적인 외교적 개입 필요성을 제기했다. 결국 포럼은 한국이 규칙 기반 질서의 수혜자에서 벗어나 공존의 새로운 질서를 설계하는 데 힘을 보태야 한다는 메시지를 공유했다





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