위기 관리의 핵심: 거짓말하지 않는 커뮤니케이션 전략

기업이 직면하는 다양한 위기 상황에서 진실을 밝히고 효과적으로 소통하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다. 워터게이트 사건, 'Lipstick on a Pig'과 같은 사례를 통해 거짓말의 위험성을 보여주고, 상황에 맞는 현명한 대응 전략을 제시합니다.

브랜드와 대중 간의 소통 서비스를 제공하는 회사를 운영하며, 다양한 기업들이 직면하는 리스크들을 목격하게 된다. 제품 불량, 고객 불만에서부터 내부 문제, 자연재해까지, 경영자라면 누구도 겪고 싶어하지 않는 위기는 항상 기업의 주변을 맴돈다. 수많은 미디어 전략이 쏟아지는 시대이지만, 위기 관리 의 가장 중요한 원칙은 바로 ' 거짓말 하지 말라'는 것이다. 기업이든 정부든, 사고와 사건은 언제든지 발생할 수 있으며, 그 원인이 자연재해일 수도, 인재일 수도 있다. 이러한 불가피한 위기 상황에서 대중과의 커뮤니케이션 을 어떻게 관리하느냐가 위기 관리 PR의 핵심이다. 위기의 본질(팩트)보다 그 위기를 모면하기 위해 저지른 거짓말 의 대가가 훨씬 크고 때로는 치명적이기 때문이다. 미국의 역사에서 현직 대통령이 임기 중에 사임한 유일한 사례는 리처드 닉슨 대통령의 워터게이트 사건이다. 1972년 재선을 노리던 닉슨은 경쟁자인 민주당 본부가 있던 워터게이트 호텔에 도청 장치 설치를 지시했다.

처음에는 닉슨이 전혀 몰랐다고 부인했지만, '딥 스로트(Deep Throat)'로 불리는 내부 고발자에 의해 거짓임이 드러났고, 닉슨은 탄핵 위기에 직면하여 결국 임기 중 사임했다. 단순한 사과나 유감 표명으로 끝낼 수 있었던 상황에서 '대통령이 거짓말을 했다'는 사실이 더 큰 위기를 초래하여 사임이라는 치명적인 결과를 맞이한 것이다. 워터게이트 사건을 특종 보도한 워싱턴 포스트의 편집국장은 당시 상영 중이던 포르노 영화 제목에서 따온 '딥 스로트'의 정체를 30여 년이 지난 2005년에야 당시 FBI 부국장이었던 마크 펠트가 밝혀냈으며, 현재 '딥 스로트'는 내부 고발자를 의미하는 용어로 자리 잡았다. 거짓말의 무용함은 미국 국방부 대변인이었던 토리 클라크가 저술한 공보 지침서의 제목 'Lipstick on a Pig'에서도 잘 나타난다. 우리말로 번역하면 '돼지 입술에 립스틱 바르기' 정도가 되는데, 돼지에게 립스틱을 칠해봐야 돼지는 돼지일 뿐이라는 의미이다. 특히 정보화 시대에는 모든 정보가 빠르게 확산되기 때문에, 먼저 사실을 인정하고 진실을 밝히는 것이 피해를 최소화하는 가장 효과적인 방법이다. 실전 위기 관리에서 위기의 모든 팩트를 솔직하게 공개하는 것이 최선일까? 위기 관리 컨설턴트들은 '그렇지 않다'고 답할 것이다. 미디어의 질문에 성실하게 응답하되, 모든 것을 솔직하고 자세하게 설명할 필요는 없기 때문이다. 중요한 것은 어떤 상황에서도 거짓말을 하지 않는다는 원칙을 지키는 것이다. 때로는 '노 코멘트(No Comment)'가 현명한 답변이 될 수 있으며, 위기 상황을 더욱 악화시키는 것보다 나을 수 있다. 잊지 말아야 할 것은, 대답하지 않는 것이 거짓말을 하는 것은 아니라는 점이다. 국회 인사 청문회에서 장관 후보자들이 기억나지 않는다고 발뺌하거나 엉뚱한 답변을 하는 모습을 종종 볼 수 있다. 비난을 받을 수도 있지만, 때로는 어리석은 행동이 거짓말보다 나을 수 있다. 거짓말로 당장의 위기를 모면하려 한다면 위증죄로 고발될 수도 있다. 비즈니스 환경에서 위기 상황은 최대한 피하는 것이 좋지만, 불가피하게 발생할 경우, 진실을 밝히되 모든 지혜를 동원하여 거짓말 없이 극복해야 한다. 거짓말 없이 비난을 피하는 것은 지식의 영역이 아니라 지혜의 영역이다





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위기 관리 커뮤니케이션 거짓말 리스크 관리 PR

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