월트디즈니 컴퍼니 코리아가 제공하는 신작 애니메이션 빌리의 마법 세계 모험과 한국 걸그룹 리센느의 엔딩 크레딧 등재 소식, 25일 개봉 정보를 확인합니다.

월트디즈니 컴퍼니 코리아 가 새로운 애니메이션 작품을 공개하며 마법과 모험의 세계로 관객들을 초대하고 있다. 주인공 빌리는 미국 오하이오에 사는 보라색 머리의 10대 소녀로, 평범한 동네 생활에서 괴짜 취급을 받으며 살아간다.

마법 능력 각성한 빌리의 헥스 왕국 도주

월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공 자료에 따르면, 빌리는 엄마 앨리스의 과잉 보호 속에 살았지만 자신의 진정한 능력을 발견하며 마녀 왕국 헥스로 향한다. 보라색 보석 팔찌가 빌리의 마력을 억누르고 있었으며, 이를 제거하고 마법을 시도하자 몸이 하늘로 떠오르는 비행 능력을 얻는다.

Also read 서울교통공사 노조, 25일 총파업 임박…인력증원·임금인상 요구

빌리의 비행 능력은 고대 예언서가 예언한 세상을 구할 마녀의 조건이었다. 현재 왕국의 여왕 셀레스트만이 날 수 있다고 알려졌던 상황에서, 빌리의 등장은 왕권 위협 요소로 작용하며 쫓기는 신세가 된다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 빌리가 헥스에서 해방감을 느끼며 독특한 사람들과 대화하는 동물들을 만나는 모습을 그린다.

엄마 앨리스의 성장과 마녀 중심 서사

빌리의 모험을 돕는 공동 주연은 왕자가 아닌 엄마 앨리스다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 앨리스가 헥스로 따라오면서 마법 세계에 익숙해 보이는 모습을 보여준다. 모험이 길어질수록 앨리스는 딸에게 안전만 강조하던 태도에서 벗어나, 빌리의独立성을 인정하고 스스로의 성장을 이루어낸다.

Advertisement

월트디즈니 컴퍼니 코리아의 이번 작품은 역대 디즈니 애니메이션 중 여성 캐릭터의 비중이 가장 높다고 평가받는다. 마녀 왕국 헥스에서는 주인공과 조력자, 악역이 모두 마녀들로 구성되어 있으며, 마녀를 악한 존재가 아닌 마법을 쓰는 여성으로 재해석하는 시대의 흐름이 반영되었다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 이같은 변화가 선과 악의 구분을 넘어선 캐릭터성을 강조한다고 설명한다.

기존 판타지 요소와 한국 음악의 결합

월트디즈니 컴퍼니 코리아의 작품 세계는 소녀가 전제군주에 대항한다는 점에서 판타지 고전과 영화 오즈의 마법사를 연상시킨다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 다양한 지형과 동물종이 등장하는 세계 디자인에서 알리타와 유사함을 보여주며, 세 눈박이 고양이 비프 로저와 발 달린 마법 솥단지 등 감초 캐릭터들의 활약도 소개한다.

월트디즈니 컴퍼니 코리아의 한국 상영판에서는 그룹 리센느의 신보 타이틀곡 위드가 엔딩 크레딧에 삽입되었다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 이번이 한국 걸그룹의 노래가 디즈니 영화 엔딩 크레딧에 사용된 최초의 사례라고 밝혔다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 빌리의 숨겨진 능력에 대한 상상력을 자극하는 스토리로 관람객들의 관심을 유도한다.

개봉 일정 및 상영 정보

월트디즈니 컴퍼니 코리아가 제공하는 영화 빌리는 25일 개봉한다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 총 상영 시간 109분이며 전체 관람가 작품이라고 공지했다. 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 헤일리 스타인펠드가 빌리, 조디 포스터가 여왕 셀레스트, 라시다 존스가 엄마 앨리스로 성우를 맡았음을 전했다.