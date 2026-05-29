월성원전 방사능 오염 은폐 의혹과 1997년 부실 보수의 진실

월성원전 지하수 오염 조사 과정에서 한수원과 KINS가 차수막 철거 및 현장 세척을 통해 조사단을 배제하고 증거를 인멸하려 했다는 의혹과 1997년부터 시작된 방사능 누출의 기술적 원인을 분석합니다.

지난 4월 초, 이제는 부산대학교를 정년퇴직하신 함 교수님으로부터 한 통의 전화를 받았습니다. 경주법원에서 열리는 재판에 증인으로 출석하게 되었는데, 재판 당일 잠시 얼굴을 볼 수 있겠느냐는 요청이었습니다.

그렇게 약속을 잡고 두 차례에 걸쳐 재판 과정을 방청하게 되었으며, 함 교수님은 증인석에 앉아 과거의 진실을 증언하셨습니다. 이 사건의 뿌리는 2021년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 사회적으로 엄청난 파장을 일으켰던 월성원전 부지의 방사능 오염 사건을 세상에 처음으로 알린 당사자가 바로 저였습니다. 월성원전 부지의 지하수에서 상상을 초월하는 높은 수치의 방사능이 검출되었다는 충격적인 자료가 우연히 제 손에 들어왔고, 이를 공익을 위해 공개하면서 논란이 시작되었습니다.

여야 국회의원들이 급히 경주를 방문하고 주요 방송사들이 연일 월성원전의 안전성에 심각한 우려를 표하는 뉴스를 보도하며 상황은 급박하게 돌아갔습니다. 결국 원자력안전위원회는 사안의 심각성을 인지하고 민간조사단을 구성하여 오염 원인 조사에 착수했고, 저 또한 그 과정에 참여하게 되었습니다. 함 교수님은 민간조사단의 단장을 맡으셨고, 저는 조사 활동의 투명성과 사회적 신뢰성을 확보하기 위해 현안소통협의회 위원으로서 조사 과정을 꼼꼼히 지켜보는 역할을 수행했습니다. 조사단은 월성원전 지하 20미터에 이르는 구석구석을 누비며 오염의 근원을 찾기 위해 고군분투했습니다.

조사단의 목적은 단 하나, 월성원전 지하수 오염의 정확한 원인을 밝히는 것이었습니다. 어딘가에서 방사능 누출이 발생했기에 지하수가 오염되었을 것이라는 가설 하에, 누출 지점과 구체적인 원인을 찾아내는 것이 가장 시급한 과제였습니다. 방사능 누출을 일종의 범죄로 가정했을 때, 가장 강력한 용의자로 지목된 곳이 바로 월성1호기의 사용후핵연료저장수조, 즉 SFB였습니다. 1978년 월성원전을 건설할 당시 기초 바닥면에는 방사능 유출을 막기 위한 차수막을 설치했고, 그 위에 SFB를 건설했습니다.

SFB에서 누수가 발생하면 고농도의 방사능 물질이 직접적으로 지하수로 유입되기 때문에 차수막의 건전성은 무엇보다 중요합니다. 이는 마치 폐기물 매립장을 건설할 때 바닥에 강력한 차수막을 먼저 설치하는 것과 같은 원리입니다. 그런데 2012년, SFB 인근에 새로운 건물을 추가로 건설하는 과정에서 기초 공사를 위해 강관 파일을 깊게 박았고, 이 과정에서 그만 SFB의 차수막을 뚫어버리는 치명적인 사고가 발생했습니다. 이 사실이 밝혀지면서 SFB는 방사능 누출의 가장 유력한 원인으로 지목되었습니다.

우리가 조사를 시작할 무렵, 한국수력원자력(한수원)은 이미 SFB 차수막의 파손 여부를 확인하고 보수하기 위해 굴착 작업을 진행하고 있었습니다. 조사단은 자연스럽게 굴착 현장을 드나들며 토양과 물을 채취해 방사능 수치를 측정했고, 그동안 베일에 싸여 있던 SFB 외벽의 상태를 면밀히 들여다보기 시작했습니다. 사건의 결정적인 발단은 2021년 7월 2일 SFB 굴착 현장에서 일어났습니다. 당시 굴착은 이미 8미터까지 진행된 상태였으며, 단 1미터만 더 내려가면 차수막의 실체가 드러나는 시점이었습니다.

조사단은 차수막의 원형을 보존하는 것이 원인 규명에 핵심적이라고 판단하여, 중장비 사용을 최대한 자제하고 수작업으로 굴착할 것을 한수원 측에 강력히 요청했습니다. 또한, 굴착의 마지막 단계에서는 작업을 잠시 중단하고 반드시 조사단의 입회하에 마무리 작업을 진행해 달라고 요청했습니다. 당시 SFB 기단부의 벽면 차수막 일부가 이미 드러나 철거되어 물탱크에 보관 중이었는데, 사실 이 벽면 차수막은 설계상 존재해서는 안 되는 것이었으나 당시에는 그 심각한 의미를 완전히 깨닫지 못했습니다. 이후 조사단이 다시 현장을 방문한 것은 7월 16일이었습니다.

그런데 현장에 도착했을 때, 믿기 힘든 광경이 펼쳐져 있었습니다. 분명히 조사단 입회하에 마무리해달라고 요청했음에도 불구하고, 모든 차수막은 이미 철거된 상태였으며 주변은 물청소까지 깨끗하게 되어 흔적도 없이 사라져 있었습니다. 조사단은 이를 명백한 조사 방해 사건으로 규정했고, 원자력안전위원회는 특별사법경찰을 파견해 수사에 착수했으며 시민단체들은 한수원을 고발했습니다. 그로부터 5년이라는 시간이 흘렀고, 핵발전 우호적인 정권이 들어서면서 이 사건은 대중의 기억 속에서 점차 잊혀갔습니다.

하지만 함 교수님의 증인 출석으로 다시 접하게 된 재판 과정에서 저는 한수원 측 변호인의 교묘한 논리를 통해 새로운 사실을 알게 되었습니다. 변호인의 주장에 따르면, SFB 굴착 지역의 바닥 차수막이 드러난 시점은 7월 5일이었고, 이후 7월 15일까지 현장 보존이 이루어지다가 그날 모든 차수막을 철거하고 물청소를 했다는 것입니다. 여기서 매우 중요한 의문이 생깁니다. 현장이 보존되었던 그 10일 동안 한수원은 왜 조사단을 부르지 않았는가 하는 점입니다.

한수원 측은 원자력안전기술원(KINS)의 박사가 현장을 조사하고 철거했기 때문에 문제가 없다고 주장하지만, 그렇다면 KINS는 현장 확인 후 왜 조사단에 알리지 않았느냐는 질문에 답해야 합니다. 저는 이 상황을 거대한 조직적 범죄로 재구성해 봅니다. 한수원과 KINS는 오랜 공범 관계로서 범죄의 증거가 될 현장을 서둘러 지워야만 했을 것입니다. 조사단이 오기 전 깨끗하게 물청소까지 마친 것은 그들이 꽁꽁 숨기고 싶었던 치명적인 결함이 있었기 때문입니다.

그들이 숨기고자 했던 핵심은 바로 1997년에 이루어진 엉터리 보수 이력이었습니다. 조사단 보고서에 따르면 월성1호기 SFB의 방사능 누출은 2012년의 파일 관통 사고보다 훨씬 이전인 1997년부터 이미 시작되었습니다. 당시 SFB 외벽 보수 공사를 하면서 차수막을 철거했는데, 이때 바닥면 아래로 돌출되어 나오는 차수막의 끝단 여유를 남기지 않고 그대로 절단해 버리는 치명적인 실수를 저질렀습니다. 옷을 만들 때 바느질 여유분을 남기지 않고 가위질한 것과 같아서, 이후에 다시 이어붙이는 것이 불가능한 구조가 된 것입니다.

결국 차수막을 직선으로 연결하지 못하고 SFB 기단부 벽면에서 ㄴ자 모양으로 억지로 설치하게 되었는데, 이는 사실상 차수막을 설치하지 않은 것과 다름없는 부실 공사였습니다. 한수원과 KINS는 이 끔찍한 부실 보수 사실이 드러나는 것을 막기 위해 10일간 조사단을 배제하고 현장을 세척한 것입니다. 당시 조사단은 이 과거 이력을 모르고 있었으나, 이후 한수원의 비협조 속에서도 외벽의 거대한 균열 흔적을 발견하고 끈질기게 1997년 굴착 공사 자료를 요청한 끝에 이 사실을 밝혀낼 수 있었습니다.

결국 이 사건은 단순한 실수나 절차의 누락이 아니라, 국가의 에너지 안전을 책임지는 기관들이 공모하여 국민의 안전과 직결된 진실을 은폐하려 한 심각한 사건입니다





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월성원전 방사능누출 한수원 KINS 증거인멸

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