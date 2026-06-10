월드컵 첫 경기에서 체코와 맞붙는 홍명보호, 스리백 전술과 손흥민의 활약이 승패를 가를 전망

한국 축구대표팀은 12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 월드컵 첫 경기를 치르는 체코와 맞붙는다. 이 경기를 반드시 이겨야 하는 한국으로선 32강 토너먼트 진출이 1차 목표다. 역대 월드컵에서 한국이 1차전을 패하고 조별리그를 통과한 적은 단 한 번도 없기 때문이다. 체코도 물러설 생각이 없어 용호상박의 대결이 예상된다. 외신들은 홍명보호의 스리백 전술과 손흥민의 활약에 주목하며, 체코의 끈질기고 탄탄한 수비 조직력과 강력한 세트피스에 대해 분석했다.

12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 월드컵 첫 경기에서 체코와 맞붙는 홍명보호 의 승패는 스리백 전술 의 완성도와 손흥민 의 활약이 좌우할 전망이다. 한국 축구대표팀 은 32강 토너먼트 진출 을 목표로 이 경기를 반드시 이겨야 하는 상황이다.

역대 월드컵에서 한국이 1차전을 패하고 조별리그를 통과한 적은 단 한 번도 없기 때문이다. 체코도 물러설 생각이 없어 용호상박의 대결이 예상된다. 외신들의 평가에 따르면, 미국 디애슬레틱은 홍명보호의 스리백 전술을 약점으로 꼽으며, 선수들의 높은 숙련도와 명확한 역할 이해가 요구되는 이 전술에 대한 한국 대표팀의 부족한 조직력을 지적했다. 그러나 디애슬레틱은 여전히 손흥민의 활약을 기대하며, 체코는 끈질기고 탄탄한 수비 조직력을 바탕으로 단순하고 실리적인 축구를 구사하는 팀으로 평가했다.

영국 가디언도 홍명보호의 스리백 전술에 우려를 표하며, 늦은 타이밍에 실험한 전술적 변화로 인해 한국이 준비부족으로 어려움을 겪을 수 있다고 전망했다. 그러나 토너먼트 진출의 가능성은 충분하다고 보았다. 체코는 고지대에 적응하지 못한 것을 약점으로 꼽으며, 멕시코 고지대에서 두 경기를 소화할 수 있을지 의문으로 남겨두었다. 중국 신화통신은 홍명보호의 손을 들어주며, 유럽 빅클럽 소속 선수들이 대거 포진해 있는 한국 대표팀의 32강 진출 가능성을 높게 평가했다.

체코는 두 경기를 멕시코 고지대에서 치르는데, 베이스캠프는 댈러스에 위치해 있어 장거리 이동과 낯선 기후에 적응하는 것이 관건으로 꼽혔다. 축구 통계 전문 업체 옵타는 한국이 체코를 꺾을 확률을 42.9%로 예측하며, 한국의 승리 가능성을 높게 전망했다. 체코가 이길 확률은 31.1%, 무승부 확률은 26.0%로 예상했다. 옵타는 한국의 32강 진출 확률을 70.1%로 전망했다





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