월드컵 중계 시청 둘러싼 학교 내 갈등, 자율 관람으로 해결 모색

한국 학교에서 월드컵 한국전 시청을 두고 학생 무릎 읍소, 교장 질책, 선택 관람 등 다양한 상황이 벌어지며 교사와 학교의 자율성 논란이 일고 있다.

한국 학교 안에서 월드컵 축구 경기 시청을 둘러싼 논란이 거세다. 수업 시간에 평일 오전에 열리는 한국전을 두고 학생들은 경기를 보고 싶어 하지만, 교사들은 학부모 민원과 교육 과정 이행 부담에 시달리고 있다.

서울의 한 중학교에서는 학생들이 교사 앞에 무릎을 꿇고 경기 시청을 요청하는 일이 벌어졌다. 학부모의 제보에 따르면, 한국 대 체코 전을 앞두고 학생 여럿이 교사에게 무릎을 꿇고 읍소했고, 결국 해당 교사는 수업 시간을 단축하고 텔레비전을 켰다. 같은 날 경북의 한 고등학교에서는 교사들이 학생들에게 경기를 보여줬다가 교장의 질책을 받았다. 이에 학생회 부회장이 인터넷에 공개 성명문을 올려 교장의 강압적 태도를 비판했다.

반면, 일부 학교는 학생 선택권을 존중해 자유로운 시청을 허용했다. 서울 금옥여고는 점심시간을 이용해 체육관에서 집단 관람을 진행했고, 739명 중 150여 명이 참여했다. 손동빈 교장은 이런 선택적 관람이 공동체 교육과 세계시민 교육의 일환이라고 강조했다. 서울 용산고도 수행평가가 끝난 반이나 교사와 학생이 합의한 학급만 대강당에 모여 경기를 관람했다.

월드컵 시청 논란은 기말고사와 맞물려 더욱 복잡해졌다. 교사들은 학부모 민원을 우려해 쉽사리 결정을 내리지 못하고 있다. 경기 지역의 한 고교 교장은 페이스북에 글을 올려 수업 시간에 축구 경기 관람이 안 보면 문제가 안 되지만 보면 문제가 될 수 있다고 지적했다. 그는 학부모가 왜 수업 안 하고 축구 봤냐며 민원을 넣을 경우를 대비해 여러 우려 사항을 열거했다.

교사 출신 국회 교육위원회 강경숙 의원(조국혁신당)은 이 같은 상황을 두고 경악을 금치 못한다며, 2002년 월드컵 때와 달리 교육계가 너무 경직되어 있다고 비판했다. 그는 계기교육은 학교와 교사의 자율성에 기반해야 한다고 강조했다. 논란은 교사와 학교장, 학부모, 학생 사이의 갈등으로 확산되고 있다. 학생들은 평생 잊지 못할 추억을 원하지만, 교장은 교육 과정과 민원 부담을 이유로 자유로운 시청을 제한한다.

한 교사는 이러지도 저러지도 못하는 현실을 토로했다. 반면, 금옥여고와 용산고의 사례처럼 자율성을 발휘해 학생 선택권을 보장하는 학교도 늘고 있다. 전문가들은 학교가 획일적 지시보다는 교사 재량과 학생 의견을 반영한 유연한 대처가 필요하다고 조언한다. 앞으로 남은 한국전에서도 비슷한 논란이 예상되며, 교육 당국의 명확한 가이드라인이 요구된다





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월드컵 학교 시청 자율성 논란

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