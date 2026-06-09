월드서프리그(WSL) 시흥 코리아 오픈 국제서핑대회, 내달 3일부터 5일까지 개최

월드서프리그(WSL) 시흥 코리아 오픈 국제서핑대회가 내달 3일부터 5일까지 시화호 거북섬 시흥웨이브파크에서 열린다. 대회에는 일본, 미국, 호주, 브라질 등 세계 16개국 선수단 230명과 한국 선수단 22명 등 총 252명이 참가한다.

세계 정상급 서퍼들이 올림픽 출전권을 놓고 겨루는 최고 권위의 국제 프로서핑 대회 ' 월드서프리그 ( WSL ) 시흥 코리아 오픈 국제서핑대회 '가 내달 3일부터 5일까지 시화호 거북섬 시흥웨이브파크 에서 열린다.

대회에는 일본, 미국, 호주, 브라질 등 세계 16개국 선수단 230명과 한국 선수단 22명 등 총 252명이 참가한다. 선수단에는 국내 랭킹 3위 이내인 카노아 희재 팔미아노 등 국내 선수들과 브론슨 메이디(인도네시아), 리프 히즐우드(호주), 나나호 츠츠키(일본) 등 해외 유명 선수들이 대거 포함된다. 시흥시는 참가 선수의 대다수가 외국인 선수인 점을 고려해 8명의 전문 통역요원을 배치하고 전문 경호 요원, 행사 운영 및 안전 관리 요원 등 100여명을 투입할 계획이다.

대회 기간 동안에는 DJ 이하늘, DJ 춘자 등 12개 유명 DJ팀이 참여하는 '써머비트 페스티벌'이 열리며 시립합창단과 시립전통예술단 등 지역 대표 예술인의 공연, 시민 예술가들의 버스킹, 마술, 댄스 등 공연도 대회 내내 펼쳐진다. 시흥시는 이번 대회를 성공적으로 유치한 경험과 능력을 바탕으로 완성도 높은 대회 진행에 최선을 다하겠다





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