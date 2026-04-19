원주의 '동네방앗간', 삶의 터전이자 희망이 되는 노인 일자리

강원도 원주시에 위치한 '동네방앗간'은 단순한 떡 제조 일터를 넘어, 어르신들에게 삶의 활력과 소속감을 제공하는 중요한 복지 사업으로 자리매김하고 있습니다. 수익보다는 사람을 우선하는 운영 방식과 지역 사회와의 상생을 통해, 노인 일자리의 새로운 가능성을 제시하고 있습니다.

지난 10일, 봄비가 멈추지 않던 아침, 강원도 원주시에 위치한 '동네방앗간'을 찾았습니다. 오전 8시 30분, 약속 시간보다 조금 늦은 도착에 어르신께서는 김이 나는 떡을 보고 싶었다며 꾸중하셨습니다. 이미 어르신들은 노인일자리 참여 시간인 오전 7시 30분보다 훨씬 일찍 나오셔서 떡을 만들기 위한 준비를 시작하셨습니다. 방앗간 일의 특성상 떡을 만들기 전부터 쌀을 씻고, 빻고, 시루에 옮겨 담는 등 많은 준비가 필요하기 때문입니다. 네 시간의 근무 시간 동안 어르신들은 분주하게 움직이셨습니다. 쌀을 씻는 분, 빻는 분, 시루에 쌀가루를 옮기는 분까지, 각자의 역할에 충실했습니다. 네모난 떡시루에서는 김이 모락모락 피어올랐고, 익은 떡을 기계에 넣자 하얗고 기다란 가래떡이 쏟아져 나왔습니다. 어르신들의 손놀림은 느렸지만 숙련되어 있었고, 척척 맞는 호흡 덕분에 전체적인 작업 속도는 예상보다 빨랐습니다.

이곳은 단순한 일터가 아닌, 어르신들의 삶이 다시 움직이는 소중한 공간이었습니다. 한국노인인력개발원 강원지역본부에 따르면, 원주시의 60세 이상 인구는 10만 명이 넘습니다. 이미 고령화 비율이 20%를 넘어선 원주에서, '동네방앗간'은 원주시니어클럽이 운영하는 공동체 사업단(시장형)으로 14년째 이어지고 있습니다. 현재 25명의 어르신이 참여하며 가래떡, 백설기, 인절미, 시루떡, 영양찰떡, 모찌 등 다양한 떡과 참기름, 들기름, 여름철에는 고춧가루까지 빻아냅니다. 바쁜 날에는 주문량이 많아 오후에는 물량이 부족할 정도로 인기가 높으며, 완판되는 날도 많다고 합니다. '봄에는 오후 되면 (떡이) 모자라요. 그래도 재고가 남으면 안 되잖아요. 딱 거기까지만 해요'라는 어르신의 말씀처럼, 이곳의 원칙은 '남기지 않는 것'입니다. 남은 떡은 함께 나누거나 집으로 가져가며, 떡값은 시중보다 훨씬 저렴하게 책정되어 있습니다. 가래떡 한 말에 6만 원, 소포장 떡은 2천 원에서 5천 원 수준입니다. 이윤 극대화보다는 '노인일자리'라는 취지에 맞게 가격을 조심스럽게 정한 것입니다. 근무는 4개 반으로 나뉘어 주 3일, 하루 4시간 이루어집니다. 최저임금을 기본으로 하되, 수익이 발생하면 추가로 분배합니다. 평균 월급은 약 70만 원대이며, 명절처럼 일이 몰릴 때는 80만 원을 넘기도 합니다. 12년째 이곳에서 일하고 있는 정명순(72세) 씨는 남편 없이 혼자 지내는 시간을 채우고, 익숙한 떡집 일을 다시 시작할 수 있어 만족감을 표현했습니다. 그녀에게 이 일은 생계유지뿐 아니라 '관계'를 맺는 소중한 자리입니다. 함께 일하는 동료들이 있어 버틸 수 있으며, 유경험자로서 다른 참여자들을 교육하는 역할도 맡고 있습니다. 대부분 처음 떡 만드는 일을 시작한 다른 참여자들 역시 '운동 삼아 한다', '용돈도 벌고 좋다'고 말합니다. 이들의 말에서는 단순히 돈을 버는 것을 넘어 '움직임'과 '소속감'이 더 크게 느껴집니다. 처음에는 '가격이 너무 싸다', '시장 질서를 흔든다'는 주변 상인들의 반발도 있었지만, 시간이 지나면서 오히려 동네 유동 인구가 늘고 주변 상권도 활성화되면서 긍정적인 변화를 가져왔습니다. 이제는 인근 방앗간과도 좋은 관계를 유지하며 '경쟁'이 아닌 '공존'의 의미를 보여주고 있습니다. 이는 한국노인인력개발원 강원지역본부와 원주시니어클럽의 끊임없는 노력과 설득, 조율의 결과입니다. 지난해 약 3억 1400만 원의 매출을 기록했지만, 이는 단순한 수익을 넘어 '복지사업'으로서의 의미가 큽니다. 수익금은 재료비, 시설 보수 등에 사용되며, 남은 금액은 참여 어르신들에게 돌아갑니다. 송우열 강원본부 차장의 말처럼, 국고 지원이 있기에 가능한 구조로, '완전한 시장 논리'가 아닌 '보조와 보호' 위에 서 있는 시스템입니다. 특히, 매출이 가장 높은 일요일에도 문을 닫는 것은 어르신들의 건강을 우선시하는 결정이며, 지역 상권과의 상생을 고려한 것입니다. 이러한 '동네방앗간'의 성공은 수익성만이 아닌 사람을 중심에 둔 가치를 증명합니다. 차로 5분 거리에 위치한 또 다른 노인일자리 사업인 '동네미용실' 2호점도 마찬가지입니다. 15명의 어르신이 참여하며, 커트 5천 원, 염색과 파마 1만 5천 원이라는 저렴한 가격으로 지역 고령층을 주 고객으로 삼고 있습니다. 30년 경력의 박용자(79세) 씨는 11년째 이곳에서 일하며, '머리하러 왔다가 일을 시작했다'는 이정숙(70세) 씨는 처음에는 힘들었지만 '팀이 좋아서 계속하게 된다'고 말합니다. 이들 일자리에는 공통점이 있습니다. 바로 수익은 크지 않지만, 포기하지 않는 분명한 이유가 있다는 것입니다. 그것은 바로 함께 일하는 사람, 규칙적인 생활, 그리고 사회와의 연결입니다. 이러한 일자리들은 어르신들에게 '일할 수 있음'이 주는 존엄성을 느끼게 합니다. 현장의 한 어르신은 '요즘 우리 나이에도 다 일해요. 노는 사람이 없어요'라고 말합니다. 이는 단순히 체감이 아닌, 고령화 사회에서 신노년층의 경제활동 참여가 빠르게 증가하고 있음을 보여줍니다. 하지만 모든 일자리가 안정적인 것은 아니기에, 이런 공공 기반의 일자리는 더욱 중요합니다. 원주의 '동네방앗간'과 '동네미용실'은 거창한 성공 사례라기보다, 시장과 복지의 경계에서 이익과 존엄의 균형을 맞추는 조용하고 지속적인 실험입니다. 이곳에서 만난 어르신들은 도움받는 대상이 아닌 '일하는 주체'로서, 그 자체로 충분한 의미를 지니고 있습니다





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