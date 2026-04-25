원주 DB, 김주성 감독과 결별…24년간의 동행 마무리

프로농구 원주 DB가 김주성 감독과의 재계약을 하지 않기로 결정했다. 선수 시절 DB를 대표하는 스타였던 김 감독은 은퇴 후 코치와 감독을 거쳐 3년간 팀을 이끌었지만, 플레이오프 부진으로 인해 동행을 마무리하게 되었다.

구단 역사상 최고의 '레전드'였던 김주성 감독과 프로농구 원주 DB 의 3년간의 동행이 마무리되었다. DB 구단은 올 시즌 종료 후 김 감독과의 재계약을 하지 않기로 결정했으며, 함께 했던 코치진 역시 계약 만료로 결별한다.

김주성 감독은 선수 시절 DB의 전신인 TG삼보에 입단하여 16시즌 동안 원주에서만 활약하며 팀을 KBL 왕조로 이끌었다. 그는 정규리그 MVP 2회, 통산 1만 득점, 4천 리바운드, 1037 블록슛(역대 1위) 등 눈부신 개인 성적을 남겼으며, 국가대표로서도 아시안게임 금메달을 두 차례나 차지하며 한국 농구의 전설로 자리매김했다. 2018년 은퇴 후 DB에서 코치로 지도자 생활을 시작, 2023년에는 감독 대행을 거쳐 정식 감독에 임명되었다.

김 감독은 정식 감독 데뷔 첫 시즌인 2023-24시즌에 DB를 정규리그 1위로 이끌었지만, 플레이오프에서 4강에 머물렀다. 2024-25시즌에는 주축 선수들의 부상으로 어려움을 겪으며 6강 플레이오프 진출에 실패했고, 2025-26시즌에는 3위로 정규리그를 마감했지만, 플레이오프에서 '슈퍼팀' 부산 KCC에 연이어 패하며 탈락했다. 특히, 플레이오프에서 김 감독은 1승 6패라는 초라한 성적을 기록하며 단기전 운영 능력에 대한 의문을 남겼다. DB는 김 감독의 뛰어난 선수 시절 업적에도 불구하고, 팀의 우승과 장기적인 발전을 위해서는 새로운 감독이 필요하다고 판단한 것으로 보인다.

김 감독은 DB와 선수 시절부터 코치, 감독으로 24년간 함께하며 구단 역사에 큰 족적을 남겼다. DB는 조만간 새로운 감독을 선임할 예정이다. 김주성 감독의 다음 행선지에 농구계의 관심이 집중되고 있다. DB는 올 시즌 헨리 엘런슨과 이선 알바노라는 강력한 원투펀치를 보유하고 있었지만, 중요한 순간마다 알바노의 개인 능력에 의존하는 전술적인 한계를 드러냈다.

KCC와의 플레이오프 경기에서는 장신 포워드진의 높이와 활동량에 밀려 압박 수비에 대한 대처와 템포 조절에 어려움을 겪었다. 또한, SK의 고의 패배 의혹으로 인해 6강 플레이오프에서 KCC를 만나게 된 것도 불운으로 작용했다. DB는 소노와의 정규리그에서 3승 3패로 호각세를 보였지만, KCC를 상대로는 단 한 번도 승리하지 못하고 탈락했다. 김주성 감독은 선수 시절 큰 경기에 강한 승부사였지만, 감독으로서의 플레이오프 성적은 기대에 미치지 못했다. DB는 앞으로 새로운 감독을 통해 팀의 경쟁력을 강화하고 우승을 향한 도전을 이어갈 계획이다





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프로농구 원주 DB 김주성 감독 결별 플레이오프

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