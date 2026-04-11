원주 아카데미 극장 지키기 위한 시민 연대, 법원 항소심에서도 승리

원주 아카데미 극장 철거를 둘러싼 갈등에서 시민들의 노력이 법원에서 다시 한번 인정받았습니다. 항소심에서 무죄 판결을 받으며, 시민들의 정당한 활동을 옹호하는 중요한 사례로 기록되었습니다.

원주 아카데미 극장을 지키기 위한 시민들의 노력이 법원에서 다시 한번 인정받았습니다. 춘천지방법원 형사1-2부는 원주 아카데미 의 친구들 범시민연대 및 영화인 등 23인에 대한 업무방해 등 혐의 사건 항소심에서 검찰의 항소를 기각하고 원심과 마찬가지로 전원 무죄를 선고했습니다. 이는 유서 깊은 극장을 지키려 했던 시민사회와 영화계의 활동에 대한 법원의 정당성 확인으로, 이들을 고발했던 원주시 장은 수세에 몰리게 되었습니다. 원주 아카데미 극장은 1963년 개관하여 2006년 폐쇄될 때까지 원주시 민의 문화 공간 역할을 해왔으며, 유적 가치와 재활용에 대한 논의가 활발하게 진행 중이었습니다. 이러한 상황에서 원주시 의 철거 결정은 큰 파장을 일으켰고, 이에 영화계와 시민단체들은 2023년 8월부터 10월까지 농성을 벌이며 철거를 막으려 했습니다. 그러나 원주시 의 강제 집행으로 인해 아카데미의 친구들과 영화인 24명이 업무방해 등의 혐의로 기소되어 재판을 받게 되었습니다.

1심에서도 무죄를 선고받았지만 검찰의 항소로 이어져 2심 재판이 진행되었고, 결국 2심에서도 무죄 판결이 내려지면서 시민들의 정당한 활동이 다시 한번 확인되었습니다.\이번 판결은 단순히 극장 철거 문제뿐만 아니라 시민의 표현의 자유와 공공의 문제에 대한 참여 권리를 옹호하는 중요한 의미를 지닙니다. 재판 과정에서 원주시는 아카데미 극장의 철거 이유와 목표를 명확하게 제시하지 못했고, 이는 시민들의 반발을 더욱 키웠습니다. 아카데미의 친구들은 법원 판결 이후 원강수 원주시장에게 공식 사과와 재발 방지 대책 마련을 요구하며 압박 수위를 높이고 있습니다. 이들은 시장의 사과가 정치적 상황을 타개하기 위한 수단이거나, 지방선거를 앞두고 부담을 덜기 위한 형식적인 대응이어서는 안 된다고 강조했습니다. 또한, 이번 사안으로 인해 시민들이 겪은 상처와 지역 사회에 남긴 행정의 오점에 대해 책임 있는 자세로 응답하고, 동일한 일이 반복되지 않도록 분명한 재발 방지 대책을 마련할 것을 촉구했습니다. 영화계와 시민단체들은 표현의 자유에 대한 과도한 제약과 공공의 문제를 제기한 시민에 대한 처벌이 반복되어서는 안 된다는 입장을 밝혔습니다. 이번 사건은 시민들이 스스로 권리를 행사하고 자유롭게 말하고 행동할 수 있을 때 민주주의가 유지된다는 것을 보여주는 중요한 사례입니다.\무죄 판결 이후 아카데미의 친구들과 영화인들은 법원 앞에서 기자회견을 열고, '또 한번, 시민이 옳았다'는 입장을 발표했습니다. 그들은 이번 판결이 문화적 공공 자산을 지키기 위한 시민의 실천이 범죄가 아니라, 민주 사회에서 보장되어야 할 정당한 참여임을 확인하는 것이라고 강조했습니다. 아카데미의 친구들은 극장 철거 과정에서 시민들이 지역의 역사와 문화, 공동체의 가치를 지키기 위해 현장을 지켰으며, 그 행동은 평화적으로 이루어졌음을 강조했습니다. 원주시의 고발은 표현의 자유와 민주주의에 대한 침해라는 영화계의 입장을 다시 한번 확인하는 계기가 되었습니다. 이번 사건은 시민들의 정당한 활동을 억압하려는 시도에 대해 법원이 제동을 걸고, 시민의 권리를 옹호한 중요한 사례로 기록될 것입니다. 오래된 극장을 지키기 위한 시민들의 노력은 헛되지 않았고, 법원의 판결을 통해 그들의 정당성이 다시 한번 입증되었습니다. 이 사건은 지역 사회의 문화 유산을 지키고, 시민들의 권리를 옹호하는 데 중요한 이정표가 될 것입니다





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원주 아카데미 극장 시민 연대 무죄 법원 문화 표현의 자유 원주시

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