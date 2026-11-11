원정 구매 늘어, 국내 비만치료제 휴대 반입 규제 완화

비만치료제 원정 구매가 증가하면서, 국내에서 정품을 3개월치까지 휴대 반입이 허용된다. 새 정책은 의료비 절감과 소비자 안전을 동시에 다룬다.

서울, 12일 제정된 국내 비만치료제 휴대 반입 규제가 바뀌면서, 마운자로 와 위고비 같은 해외 정품의 '원정 구매'가 늘어날 가능성이 주목되고 있다. 식품의약품안전처 는 해외에서 정식 처방·구매한 의약품을 6병(3개월치)까지 휴대 반입을 허용하기로 단행했다.

규제 완화 배경과 절차

관세청은 올해 1월부터 8월까지 여행자 휴대품으로 마운자로와 위고비를 불법 반입한 건수를 1,097건으로 기록, 지난해 대비 8배 증가했다. 이에 식약처는 해외 구매 상품에 대해 제조·유통 정보가 불투명하고 회수·보상이 어려운 점을 지적하며 금지해왔던 정책을 재검토했다.

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정부 내부 회의에서 비만치료제 과다 반입을 막는 동시에 합법적으로 처방받은 약을 국민이 이용하도록 재정비하자는 목소리가 제기되었다. 이를 토대로 식약처는 관세청과 협의해 3개월치 한정으로 휴대 반입을 허용했다.

의료계와 산업계 반응

제약업계와 의료계는 비만치료제 가격 인하와 부작용 관리를 위한 제도 마련에 동의하며, 일본에서 마운자로를 '스시자로'라 부르는 것과 같은 새로운 용어가 등장할 정도로 수요가 증가하고 있다.

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일본은 마운자로를 제2형 당뇨병 치료제로 건강보험에 등재해 가격을 관리하고, 최근 25% 인하로 가격 격차가 더욱 커졌다. 이로 인해 일본을 방문해 정품을 구매해 국내에 반입하는 사례가 늘고 있다.

정책 시행 이후 기대 효과

전문가들은 규제 완화가 의료비 부담을 줄이는 동시에 자가 치료 중 발생할 수 있는 부작용 위험을 최소화할 수 있는 평형점이라고 분석한다. 식약처는 허용 이후 반입 물량과 부작용 발생률을 지속적으로 모니터링할 계획이다.

정은경 보건복지부 장관은 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 고도비만 및 만성질환 환자에 대한 급여화 검토 중이라고 밝혔다. 이번 규제 완화는 재정 적정화와 공공의료비 절감에 기여할 전망이다.

반면 일부 사회계에서는 '원정 구매'가 불법 의약품 유통을 부추길 우려를 제기했다. 그러나 식약처는 자가 치료용 의약품 휴대 반입을 과도한 규제로 볼 수 없으며, 안전 사용을 위한 정책이 계속 개발될 것이라고 강조했다.

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현재 국내에서는 해외에서 정식 처방·구매한 비만치료제의 3개월치 반입이 허용된 상황이며, 이 정책이 시행되면 비만 환자들의 의료비 부담이 완화되고, 동시에 국내 의약품 시장과 소비자 보호가 강화될 것으로 기대된다.