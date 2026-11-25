제12차 전력수급기본계획 원전 공론화에서 확대 측이 2050년 원전 비중 논의를 요구하며 참여를 잠정 중단했다. 신규 원전 건설에 13년가량 걸려 2040년 전력 대체 계획과 충돌한다는 지적이 나온다.

원전 확대 측이 '2050년의 원전 비중도 시민참여단에게 물어야 한다'며 원전 공론화 참여를 잠정 중단하겠다고 선언한 가운데, 이들이 2050년을 내세운 이유가 신규 원전의 긴 준비시간 때문이라는 지적이 나온다. 한겨레가 24일 확인한 ' 제12차 전력수급기본계획 (전기본)을 위한 원전 공론화 위원회'의 시민참여단 숙의자료집에 따르면 쟁점의 중심에는 건설 기간이 놓여 있다.

원전 확대 측 전문위원인 정범진 경희대 교수, 정용훈 한국과학기술원(KAIST) 교수, 최성열 서울대 교수는 23일 기자회견에서 이러한 입장을 밝혔다. 세 교수는 공론 과정에서 확대 측이 추천한 전문가들이며, 공론화 참여를 잠정 중단하겠다고 덧붙였다.

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신규 대형원전 건설에 13년가량 걸리는 이유

신규 대형원전은 건설에 13년가량이 걸리는 것으로 자료집에 적혀 있다. 확대 측은 부지 확보, 인허가 준비, 부지 정지에 6년 4개월이 걸리고 첫 호기 공사에는 6년 7개월이 걸린다고 설명했다. 둘째 호기는 이보다 1년이 더 걸린다.

이 수치는 공론화위원회가 제11차 전기본을 근거로 자료집 공통 부분에 실은 내용과 같다. 현재 수립 중인 12차 전기본에 원전을 추가하고 내년 초 곧바로 절차를 밟더라도, 첫 호기는 2039년 말, 둘째 호기는 2040년 말에야 준공된다는 계산이다.

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2040년 기준으로 보면 첫 호기만 전체 발전량에 보탬이 되는 수준이다. 이런 사정이 확대 측이 2050년을 강조한 배경으로 풀이된다.

자료집은 시민참여단 300명이 사흘간 숙의하며 판단 근거로 삼는 학습 자료다. 확대 측과 감축 측이 각각 추천한 전문가가 함께 검토했으며, 합의한 수치는 그대로 실고 합의하지 못한 쟁점은 양측 견해와 근거를 나란히 실었다.

확대 측과 공론화위원회의 엇갈린 주장

확대 측은 숙의자료집에서 '건설 기간을 고려해 2040년 무렵의 대체 발전 수단을 지금 정해야 한다'고 주장했다. 가스발전으로 전환할 예정인 석탄발전소 27기를 원전으로 대체하면 온실가스를 한 해 2800만톤 줄일 수 있다고 밝혔다.

그러나 석탄발전소 27기의 발전량은 58.8테라와트시(TWh)다. 이를 원전 1.4기가와트, 이용률 85%로 채우려면 원전 5~6기가 필요하다. 확대 측 공정표대로라면 2040년까지 석탄 대체 물량을 원전으로 채우는 것은 불가능하다는 분석이다.

확대 측이 직접 예로 든 최근 원전들도 공정표상 건설 기간을 넘겼다. 신고리3호기는 7년 3개월, 신한울1호기는 9년 11개월, 새울3호기는 9년 6개월이 걸렸다.

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확대 측은 11차 전기본으로 2038년까지 계획이 이미 잡혀 있는 상황에서 2040년 비중만 수치로 물으면 장기 전원 구성을 논의하기 어렵다고 주장했다. 반면 공론화위원회는 2040년 원전 비중을 수치로 묻고, 2041년 이후에는 감축, 유지, 확대 방향을 논의하는 것이 바람직하다는 입장이다.

공론화위원회에 참여한 한 전문가는 준비시간이 원전보다 짧은 재생에너지 등으로 먼저 수요에 대응한 뒤, 이를 토대로 2040년 이후 추가 원전이 얼마나 필요한지 따지는 것이 합리적이라고 지적했다.

2040년 전력 계획과 시민참여단의 판단

이번 논쟁은 2040년 전력 구성을 어떻게 짤지에 직결된다. 공론화위원회는 시민참여단이 2040년 원전 비중을 수치로 판단하도록 하고, 이후 기간은 방향을 논의하는 구조를 유지하고 있다.

재생에너지와 에너지저장장치(ESS)는 수년 안에 설치할 수 있는 반면, 원전은 10년을 넘게 걸린다는 점이 쟁점의 핵심이다. 확대 측이 강조한 건설 기간과 공론화위원회가 제시한 단계적 접근이 시민참여단의 숙의에서 어떻게 비교될지 주목된다.

제12차 전기본은 이 공론 결과를 바탕으로 수립될 예정이다. 확대 측이 참여를 중단한 상태에서 시민참여단이 2040년과 2050년 원전 비중을 어떻게 판단할지가 향후 전력 계획의 방향을 가를 전망이다.