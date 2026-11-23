원전 확대 주장 전문가 3인이 공론화위원회 참여를 중단 선언하며, 2040년 중심 설문으로 인한 장기 논의 제한 논란이 일고 있다. 향후 12차 전력수급기본계획 발표 일정 차질이 예상되는 상황이다.

원전 공론화위원회 가 출범 초기부터 심각한 파행 위기에 처했다. 원전 발전 비중 전망을 놓고 위원회 내부 의견 대립이 격화되면서, 원전 확대를 주장하는 전문가 3명이 공론화위원회 참여를 중단하겠다고 선언했기 때문이다.

23일 정범진 경희대 원자력공학과 교수, 정용훈 한국과학기술원(KAIST) 원자력및양자공학과 교수, 최성열 서울대 원자핵공학과 교수는 기자회견을 열고 더 이상 공론화위원회에 참여하지 않겠다고 밝혔다. 이들은 종전까지 원전 공론화위원회 산하 전문위원회에서 전문위원으로 활동해 왔다.

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2040년만 질문하는 설문 설계 논란

공론화위원회는 정부 정책인 12차 전력수급기본계획에 반영할 국민 의견을 수렴하기 위해 구성된 조직이다. 하지만 원전 확대 측 전문위원들은 위원회가 시민참여단에 2040년까지의 원전 발전 비중만 물을 것이라고 통보하자 반발하며 참여 중단을 선언했다.

현재 11차 전력수급기본계획을 통해 2038년까지의 발전 원별 비중이 이미 확정된 상황에서, 2040년까지만 살펴보는 것은 장기적인 원전 비중 판단에 부족하다는 주장이다. 이들은 향후 50년까지 폭넓게 논의해야 한다고 강조했다.

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전문위원회 내부 갈등과 이해관계 충돌

당초 공론화위원회는 2040년과 2050년의 발전원별 비중 전망을 함께 제시할 계획을 제안했다. 원전 전문위원들은 이안에 동의했으나, 환경 분야와 중립 성향의 전문위원들은 2040년 비중까지만 논의해야 한다고 요구하며 갈등을 빚었다.

결과적으로 위원회는 2040년 비중만 설문하는 방향으로 결정을 내렸고, 이에 원전 전문위원들은 장기적 논의 취지가 무색해졌다며 불만을 터뜨렸다. 이들은 향후 정책 방향성을 좁히는 결과가 될 수 있다며 우려했다.

정범진 교수 등은 공론화위원회가 기존 재생에너지 확대 정책과 문재인 정부 '탄소중립 2050' 계획을 전제로 논의하도록 요구했다며 비판했다. 이는 기존 계획을 움직일 수 없는 전제 하에 선택지를 검토하게 되는 것이며, 정책적 유연성을 해친다고 지적했다.

정부 입장 및 향후 일정 전망

한 원전업계 관계자는 2040년까지로 기간을 제한하는 것이 5~10년마다 공론화를 반복해야 한다는 의미와 다를 바 없다며 납득하기 어렵다고 밝혔다. 전문가들의 이탈이 장기화하면 12차 전력수급기본계획 발표 일정에도 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 크다.

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정부는 25일 예정된 원전 공론화위원회 공개 토론회 일정에 차질이 생길 수 있다고 내다봤다. 하지만 기후에너지환경부는 원전 전문가의 불참 선언에도 불구하고, 다음달 11~13일로 예정된 시민참여단 숙의토론은 예정대로 진행할 방침이다.