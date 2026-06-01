원자재 가격 급등에 삼성·LG 전자, 1분기 원재료 매입액 증가…세트 부문 수익성 악화 불가피

삼성전자와 LG전자가 올해 1분기 반도체와 구리 등 핵심 원자재 가격 급등으로 매입액이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 특히 모바일용 메모리와 AP 등 반도체 부품의 가격 상승이 두드러지며 세트 제품의 원가 부담이 심화되고 있다. 더불어 경기침체와 소비심리 위축으로 완제품 수요마저 감소해 전자업계의 수익성 악화가 우려된다.

올해 1분기 전례 없는 슈퍼사이클(초호황)에 반도체 가격 이 크게 오르면서 전자업계의 원재료 비용 부담이 늘어난 것으로 나타났다. 경기침체로 제품 수요까지 둔화해 생활가전과 스마트폰 등 완제품을 만드는 세트 부문의 수익성 악화가 불가피하다는 전망이 나온다. 1일 삼성전자 가 공시한 2026년도 1분기 보고서에 따르면 올해 1∼3월 삼성디스플레이를 제외한 삼성전자 의 원재료 매입액은 27조8078억원으로 전년 동기(27조428억원)보다 2.8%(7650억원) 증가했다. 1분기 원재료 매입액에서는 생활가전·TV·스마트폰 등 완제품을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문이 21조2527억원으로 가장 큰 비중(76.4%)을 차지했다.

전체 매입액 규모는 작년 동기와 비슷했다. 그러나 최근 가격이 폭등한 D램과 낸드 등 모바일용 메모리는 올해 1분기 '기타'에서 분리된 별도 품목으로 처음 추가될 만큼 매입액에서 차지하는 비중이 증가했다. 모바일용 메모리 매입액은 1조9930억원으로, DX 부문의 매입액 중 9.4%를 차지하며 카메라 모듈(8.9%)을 넘어섰다. 이 금액에는 자사 반도체 담당 디바이스솔루션(DS) 부문에서 사들인 내부 거래 물량은 포함돼 있지 않아 실제 매입액이 더 많을 것으로 추정된다.

삼성전자는 1분기 모바일용 메모리 가격이 전년 연간 평균보다 약 107% 상승했다고 설명했다. 반도체 가격이 오르면서 스마트폰의 핵심 부품인 모바일 AP(애플리케이션 프로세서) 가격도 지난해보다 약 12% 올랐다. LG전자에서도 올해 1분기 TV 등 디스플레이 기반 사업을 맡은 MS사업본부의 영상기기 부품용 반도체 매입액이 2383억원으로 전년 동기보다 387억원(19.4%) 증가했다. 부문 원재료 비용의 비중은 7.7%에서 9.1%로 높아졌다.

올해 1분기 영상기기 부품용 반도체 평균 가격은 지난해 대비 33.1% 증가했다. 가전과 냉난방공조(HVAC) 등에 쓰이는 구리 가격 상승 역시 비용 부담으로 이어졌다. 구리 평균 가격은 올해 1분기 전년보다 21.1% 상승했다. 공조 사업을 맡은 ES사업본부의 구리 매입액은 같은 기간 824억원에서 1565억원으로 늘었다.

부문 원재료 매입액 비중 역시 38%에서 53.3%로 증가했다. 반도체 가격이 치솟는 '칩플레이션' 현상이 격화하는 데다 중동 전쟁 장기화로 운송비가 늘고 공급망 리스크가 심화한 만큼 전자제품의 원자재 가격 부담은 작년보다 더 커질 전망이다. 게다가 가전과 스마트폰 등은 교체 주기가 길어지고 고물가·고금리로 가계 소비 심리가 위축돼 수요가 감소하고 있다. 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1분기 가전제품 소매판매액은 7조85억원으로 3년 전 동기보다 5.8% 줄었다. 이 기간 통신기기 및 컴퓨터 소매판매액도 7조6311억원으로 4.2% 감소했다





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반도체 가격 원재료 비용 삼성전자 LG전자 전자제품 수요 감소

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