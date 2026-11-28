오페라 주역으로 35년간 활약한 원로 테너 안형일 서울대 성악과 명예교수가 향년 101세를 일기로 별세했다. 국립오페라단 창단 멤버이자 예술원 회원으로서 한국 음악사의 거장으로 추앙받았다.

원로 테너이자 서울대학교 성악과 명예교수인 안형일 (安亨一) 선생이 28일 오전 9시 34분께 서울 자택에서 타계했다. 유족의 전언에 따르면 고인의 향년은 101세다. 고인은 1958년부터 1992년까지 햇수로 35년간 국내 오페라 무대의 주역으로 활약하며 한국 현대 음악사의 중요한 맥을 이어온 독보적인 성악가로 평가받는다.

평북 정주 태생, 서울대 음대 졸업 후 교육자 길

안형일 고인은 1925년(호적상 1927년) 평북 정주에서 태어났다. 그는 5년제 정주중학교 3학년 재학 중, 음악 교사 최용린으로부터 '목소리가 좋다'는 권유를 받아 음악의 길을 걷기로 결심했다. 이후 혼자 월남하여 서울의 음악학교에 진학했고, 경성음악전문학교(현 서울대학교 음악대학)에서 공부하며 학문을 쌓았다. 1953년 서울대학교 성악과를 졸업한 고인은 이후 한국 음악 교육의 초석 다지기에 앞장섰다.

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졸업 후 고인은 정신여자고등학교 음악 교사(1954∼1958년), 숙명여자고등학교 음악 교사(1959∼1960년)를 역임하며 후진 양성에 첫 발을 내디뎠다. 1960년부터 1966년까지 한양대학교 음악대학 조교수로 재직하며, 현제명(1902∼1960) 선생의 권유로 부임하여 이성균(1934∼2012) 교수 등과 함께 한양대 음대의 기초를 닦았다. 이어 1966년부터 1992년까지 서울대학교 음악대학 교수로 재직하며 제자들을 가르쳤다.

국립오페라단 창단 멤버, 1천여 회 무대 서

안형일 고인은 1962년 국립오페라단 창단 멤버로 참여하여 한국 오페라사의 새 장을 열었다. 창단 공연이었던 장일남(1932∼2006)의 오페라 '왕자 호동'에서 이우근과 함께 호동 역을 맡아 연륜과 실력을 인정받았다. 대한민국예술원에 따르면, 고인은 국내외 무대에서 통산 1천여 회에 걸쳐 노래했다. 그는 1983년 국립오페라단 제4대 단장에 취임하여 단체의 운영을 이끌기도 했다.

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국립오페라단 단장 재임 시절, 고인은 첫 정기 공연으로 오태석의 희곡을 바탕으로 박재열이 작곡한 '초분'을 국립극장 소극장에 올렸다. 서남해안 섬의 장례 풍습을 소재로 한 이 작품은 국립극장 공연예술박물관이 소극장 창작 오페라 시대를 연 중요한 무대로 평가할 만큼 역사적 의의가 크다. 이러한 업적들로 인해 고인은 1971년 대한민국 문화예술상을 비롯해 서울시 문화상(1984), 한국음악상 대상(1991), 대한민국예술원상(1992) 등 다양한 수상 경력을 쌓았다.

101세까지 사랑한 '라 보엠', 황금 트럼펫의 고음

안형일 고인의 마지막 오페라 무대는 1992년 2월, 서울대학교 정년퇴임을 앞두고 열린 국립오페라단 '라 보엠' 공연이었다. 이 공연에서 그는 시인 로돌포 역을 맡았으며, 자신의 음색과 성격에 가장 잘 맞는 작품으로 애정하여 가장 좋아한다고 밝혔던 작품이기도 하다. 첼리스트 전봉초(1919∼2002)는 고인의 회갑 기념음악회 서문에서 그를 이인선, 이상춘, 이인범의 뒤를 이어 1958년부터 30년 가까이 오페라 주역으로 활약한 독보적인 성악가로 평했다.

음악평론가 한상우는 안형일 고인이 1958년 '리골레토'부터 1992년 '라 보엠'까지 35년간 주역으로 활약했다고 기록하며 그 위상을 재확인했다. 오페라 '라 보엠'에 함께 출연했던 성악가 오현명(1924∼2009)은 저서 '오페라 실패담'(1987)을 통해 고인의 성음에 극찬한 바 있다. 오현명은 전날 소주를 많이 마셔 목소리가不出할까 봐 걱정했으나, 공연 중 아리아 '그대의 찬 손'과 이중창에서 하이 C(높은 도)를 거침없이 뽑아냈던 고인의 실력을 '황금 트럼펫'에 비유했다.

예술원 회원 및 훈장 서훈, 빈소 및 장례 일정

안형일 고인은 1996년 대한민국예술원 회원이 되었으며, 대한민국예술원 음악분과 회장과 한국성악가협회 이사장을 역임하며 음악界의 중진으로서 역할을 수행했다. 은관문화훈장(2000), 3·1문화상(2002), 세종음악상(2002), 대한민국오페라대상 특별상(2009) 등 문화훈장과 상훈도 다수 수여받았다.

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고인은 2남 1녀(안종선, 안종덕, 안종숙)와 사위 노인수 씨, 며느리 박선하 씨를 유족으로 두고 있다. 빈소는 서울대학교병원 장례식장 5호실에 마련되었으며, 발인은 30일 오전 11시에 치러진다. 고인의 마지막 안식처는 남한강공원묘원이 될 예정이다. 장례위원회 연락처는 02-2072-2018이다.