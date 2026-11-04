원당역 여성 역무원 흉기 공격, 계획범죄 가능성 제기

경기 고양시 원당역 여성 역무원 대상 흉기 사건에서 피해자 남편이 가해자의 선택적 범죄 의도를 주장하며 철저한 수사를 촉구했다.

경기 고양시 원당역 에서 발생한 여성 역무원 흉기 공격 사건과 관련해 피해자 가족이 사건의 단순 우발성을 부정하고 있다. 3일, 피해자 A씨는 자신의 블로그를 통해 가해자 가 특정 대상을 노린 계획범죄일 가능성이 높다고 주장했다. A씨는 이번 사건이 방어 능력이 취약한 여성을 표적으로 삼은 '선택적·계획적 범죄'일 수 있다는 합리적 의심을 제기하며 수사기관의 철저한 조사를 촉구하고 있다.

가해자의 선택적 공격 패턴 분석

A氏는 가해자가 남성 직원과는 정상적으로 소통했음에도 유독 여성 근무자의 업무 지시에만 선택적으로 반발했다고 밝혔다. 그는 가해자가 정당한 업무 지시에 불만을 품고 문제를 일으킨 대상이 이전 근무지와 원당역 모두 '여성 상급자 및 동료'였음을 지적했다. 특히 사건 당시 비명을 듣고 달려온 남성 인턴 직원이 가해자를 제압하는 과정에서 공격받지 않았다는 점에 주목했다. 만약 가해자가 이성을 잃은 무차별적 흥분 상태였다면 자신을 물리적으로 제압하는 남성에게도 흉기를 휘둘렀을 것이란 설명이다.

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기억상실 주장과 신체 손상 부위 불일치

가해자는 경찰 조사에서 피해자가 담배 냄새를 지적하자 화가 나 평소 복용하던 약을 과다 복용했으며 범행 당시 상황을 기억하지 못한다고 진술한 것으로 알려졌다. 이에 대해 A氏는 사리분별을 잃고 혼란 상태였다면 공격이 마구잡이식으로 이루어질 가능성이 높다고 반박했다. 실제로 아내의 상체 주요 부위에 공격이 집중된 점은 기억상실 주장과 맞지 않는다는 것이다. 또한 A氏는 아내가 평소 가해자와 대화를 피해왔다는 점을 들어 담배 냄새 지적 사실 여부에 대한 확인이 필요하다고 주장했다.

코레일 관리 소홀 및 과거 갈등 이력

A氏는 코레일의 사전 대응에도 문제가 있었다고 지적했다. 가해자는 이전 근무지에서 여성 상급자와 갈등을 겪은 뒤 올해 1월 원당역에 배치됐다. 원당역에서도 피해자와 업무상 갈등이 빚어졌으나 관리자가 적절한 분리 조치를 하지 않았다는 것이다. A氏는 당시 역장이 아내에게 '가해자가 정신과적 이력이 있으니 네가 참아라'라고 말했다고 주장했다. 다만 코레일이 피해자의 보직 이동을 고의로 막았다는 일부 보도는 사실이 아니며, 사건 이후에는 가족 지원에 힘쓰고 있다고 덧붙였다.

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수개월간 흉기 소지 및 CCTV 부재 활용

가해자가 수개월간 흉기 2점을 소지했다는 점과 폐쇄회로(CC)TV가 없는 탕비실에서 범행을 저질렀다는 점도 계획범죄 가능성을 의심하는 근거로 제시됐다. A氏는 수사기관에 범행 동기와 흉기 소지 경위, 당시 정신 상태 등을 철저히 조사해 달라고 요청했다. 아울러 코레일과 정부에는 직장 내 폭력 예방 및 피해자 보호 체계를 강화해 줄 것을 촉구했다.

사건 경과 및 현재 피해자 상태

지난달 28일 낮 12시30분쯤 원당역 역무실에서 30대 남성 역무원이 함께 근무하던 여성 동료에게 흉기를 휘둘러 중상을 입혔다. 경찰은 남성을 살인미수 혐의로 붙잡아 수사에 나섰다. A氏에 따르면 아내는 목과 머리, 얼굴, 등 상체 주요 부위를 크게 다져 여러 차례 수술을 받았으며 현재 중환자실에서 회복 중이다.