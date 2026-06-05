원·달러 환율, 2009년 수준 넘어 1540원 돌파…중동 위기·외국인 매도·대미 투자 약정이 복합 요인

원·달러 환율이 2009년 금융위기 이후 최고치를 기록하며 1540원을 넘어섰다. 미국‑이란 전쟁 위험, 국제 유가 상승, 외국인 투자자의 주식 매도, 대미 투자 약정 등이 환율 상승을 견인하고 있다. 전문가들은 호르무즈 해협 정상화와 외국인 자금 유입이 환율 안정을 위한 핵심 조건이라고 강조한다.

원·달러 환율 이 5일에도 상승세를 이어가며 2009년 3월 10일 금융위기 시점(장중 1561원) 이후 최고치를 기록했다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화는 전일보다 9.4원 오른 1539.1원에 장 마감했으며, 거래 초반에는 1540원을 돌파했다.

인베스팅닷컴에 따르면 오전 한때 환율이 1549.2원까지 상승해 1550원선을 위협하기도 했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 고환율 흐름에 대해 각별한 경각심을 가지고 대응한다는 입장을 재차 밝히며 구두 개입을 시도했다. 이번 급등은 미국‑이란 간 전쟁 위협, 국제 유가 상승, 외국인 투자자의 연속적인 주식 매도, 그리고 미국에 대한 대규모 투자 약정 등 복합적인 요인이 작용한 결과로 분석된다. 전문가들은 중동 사태와 외국인 순매도 압력이 원·달러 환율 상승의 핵심 동력이라고 지적한다.

미·이란 협상이 길어지고 유가가 높은 수준을 유지함에 따라 에너지 수입 의존도가 큰 한국 경제는 외부 충격에 더욱 취약해졌다. 외국인 투자자들은 5월 중순 이후 일평균 3조원 규모로 순매도를 지속하고 있으며, 20거래일째 '팔자' 흐름을 이어가고 있다. 이와 같은 매도세는 원화 가치를 급격히 떨어뜨려 5월에는 달러 대비 1.8% 절하, 6월 4일까지 추가 1.4% 절하를 기록했다. 한편, 미국에 대한 대규모 투자 약정은 아직 실행 단계에 이르지 않았지만, 관련 기업과 시장 참여자들에게 심리적 압박을 가해 달러 수요를 급증시킬 가능성이 있다.

전규연 하나증권 연구원은 환율 안정을 위해서는 호르무즈 해협의 정상화와 외국인 자금의 유입이 선행돼야 한다며, 미·이란 종전 합의가 유가 하락을 촉진해 원·달러 환율을 안정시킬 수 있다고 강조했다. 정용택 IBK투자증권 연구원은 중동 리스크와 외국인 주식 매도가 현재 환율 상승의 주요 원인이라고 평가하면서, 미국과의 금리 차가 축소되고 경상수지 흑자 폭이 커졌음에도 불구하고 환율이 1500원 이하로 내려가지 않는 점은 통화 당국의 경고가 무색하게 작용하고 있음을 지적했다.

또한 일본·대만 등 다른 아시아 국가들도 대미 투자 약정과 같은 요인으로 통화가치가 크게 하락하고 있음을 들어 한국 역시 이러한 국제 흐름에 주의해야 한다고 조언했다. 마지막으로, 한국은행 자료에{{{ }}}서 5월 1500원대에 안착하더라도 과도한 의미 부여는 자제해야 하며, 외환보유액·경상수지 등 주요 지표가 과거 금융위기와는 다른 양상을 보이고 있음을 감안해 냉정히 접근해야 한다는 결론을 내렸다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

원·달러 환율 중동 위기 외국인 투자 매도 대미 투자 약정 환율 안정

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

외인 7조 순매도에 환율 1,540원 넘어…코스피 하락·금리 급등(서울=연합뉴스) 임지우 기자=중동 긴장이 다시 고조되는 가운데 외국인이 국내 주식을 역대 두 번째 규모로 순매도하면서 금융시장이 출렁였다.

Read more »

외환당국 경고에도 1540원 뚫은 환율…1600원 경고등 켜졌다지난달 환율이 1500원대까지 오르자 외환당국은 국민연금과의 외환스와프 등 시장 안정화 조치에 나섰고, 지난달 말 외환보유액은 4269억9000만 달러로 한 달 전보다 8억8000만 달러(약 1조3500억원) 감소했다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 '시장개입으로 외환보유액이 줄어들면 시장 불안감이 커지고, 오히려 외환위기를 걱정하는 심리가 생기면서 환율이 더 오를 수 있다'며 '환율이 1500원 아래로 내려가려면 중동전쟁의 종식이나 그에 준하는 큰 충격이 필요할 것 같다'고 말했다.

Read more »

‘화폐’ 소생술 안통했다, 충격의 환율 1540원중동전쟁 장기화와 외국인 주식 매도에 미국의 관세 위험까지 겹친 탓이다. 한은은 최근 보고서에서 '과거에는 경상수지 흑자가 원화 절상으로 이어졌지만, 최근에는 민간의 해외 자산 선호 확대와 자본유출이 경상수지 흑자와 원화 절하를 동시에 유발하고 있다'고 분석했다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 '시장개입으로 외환보유액이 줄어들면 시장 불안감이 커지고, 오히려 외환위기를 걱정하는 심리가 생기면서 환율이 더 오를 수 있다'며 '환율이 1500원 아래로 내려가려면 중동전쟁의 종식이나 그에 준하는 큰 충격이 필요할 것 같다'고 말했다.

Read more »

외국인 19거래일 연속 주식 매도로 원화 약세, 달러-원 환율 17년 만에 최고치외국인이 19거래일 연속 국내 주식을 순매도하며 원화를 달러로 바꾸는 수요가 증가해 달러-원 환율이 1,540원까지 상승, 2009년 3월 이후 17년 만에 최고치를 기록했다. 한국 외환당국의 구두 개입에도 불구하고 환율 상승세가 지속되고 있으며, 지방선거 이후 정국 불안과 삼성전자 주가 하락 등이 추가적인 압력으로 작용했다.

Read more »

외환당국 ‘말발’도 안 먹히네··· 원·달러 환율 장중 1550원 육박, 구윤철 “각별한 경각심”전날 외환당국의 구두개입에도 원·달러 환율이 5일 15원 넘게 올라 1540원 후반까지 오르며 1550원도 위협하고 있다. 미국과 이란이 여전히 종전합의를 이루지 못한 가운데, 외국인이 코스피에서 대규모 순매도에 나서고 대미 추가관세 우려까지 겹친 여파다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “외환시장의 변동성에 각별한 경각심”을 가지고 있다고 재차 ...

Read more »

“국장에서 던지고 달러 쓸어담는다”...환율 발작, 달러당 1550원 눈앞원화값, 2009년 금융위기 이후 최악 외국인 20거래일 연속 순매도 영향

Read more »