2026년 상반기 통계 기준, 18세 미만 자녀를 둔 기혼 여성의 고용률이 66.2%로 사상 최고치를 기록했다. 주출산 연령층의 일가정 양립 정책 효과와 더불어 경력보유 여성 인구가 100만명 선이 붕괴되는 등 여성 경제활동 구조에 중대한 변화가 발생했다.

국가데이터처 는 19일 발표한 '2026년 상반기 지역별고용조사 기혼여성 의 고용 현황' 보고서를 통해, 18세 미만 자녀를 키우며 직장에 다니는 워킹맘 의 고용률 이 집계 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다. 전체 기혼여성 중 일을 그만둔 인원도 처음으로 100만명 선이 붕괴되며, 한국 사회의 일과 가정을 병행하는 양상이 과거와 확연히 달라진 결과를 보여주고 있다.

18세 미만 자녀 둔 기혼여성 고용률 66.2% 역대 최고

18세 미만 자녀와 함께 거주하는 기혼여성의 고용률은 66.2%를 기록하며 전년 동기 대비 1.9%포인트 상승했다. 이는 2016년 관련 통계 집계가 시작된 이후 가장 높은 수치로, 5년 전인 2021년의 56.1% 대비 10%포인트 가까이 성장한 것이다. 특히 막내가 6세 이하인 영유아 어머니의 고용률도 60.6%로 60%대를 처음 기록했으며, 연령대별로는 30~34세 기혼여성의 고용률 상승 폭이 연중 가장 컸다. 30~34세 워킹맘의 고용률은 62.1%로 1년 새 4.3%포인트 오르며 연령대 중 가장 두드러진 증가세를 보였다. 김락현 국가데이터처 고용통계과장은 이러한 상승세가 저출생 지원 정책의 확대에 따라 주출산 연령대를 중심으로 일과 가정을 양립할 수 있는 정책적 효과가 나타난 결과로 해석된다고 밝혔다.

Also read KT, 해킹 충격 딛고 AX 성장 가속…AI 인프라 투자 본격화

경력보유여성 96만명으로 100만명 붕괴된 배경

최근 20년 만에 '경력단절여성'을 의미하는 '경력보유여성' 인구가 100만명 미만으로 내려앉았다. 올해 4월 기준 15세부터 54세까지의 기혼여성 715만명 중 경력보유여성은 96만명(13.4%)으로 집계되며 전년 동기 대비 14만5천명 감소했다. 이는 2020년 이후 최대 규모의 감소 폭으로, 1년 사이에 경력보유 여성 인구가 급감했음을 시사한다. 감소 요인 중 약 4분의 3에 해당하는 11만명 가량은 실제 경력이 끊기는 비율이 줄어든 영향이며, 나머지 4분의 1은 기혼여성 인구 자체의 자연 감소가 주요 원인이다. 전체 15세부터 54세 기혼여성 인구는 1년 새 25만3천명 줄었는데, 이는 해당 연령대의 출산 기피 현상이 심화되고 결혼 감소 추세가 맞물리면서 인구 구조 자체가 빠르게 변화했기 때문으로 분석된다.

Advertisement

육아 비중 51.1% 압도적, 결혼·출산 퇴사자는 급감

직장을 그만둔 사유를 분석한 결과, 육아가 압도적인 1위 원인으로 부상했다. 경력보유여성이 경력을 단절하게 된 가장 큰 이유는 육아(51.1%)였으며, 이어 결혼(21.6%), 임신 및 출산(18.2%) 순이었다. 기존에는 결혼이나 출산을 이유로 직장을 떠나는 여성들이 상당수였으나, 최근에는 결혼 사유자가 6만명, 임신 및 출산 사유자가 7만명 감소하는 등这两 요인으로 인한 퇴사는 급감했다. 반면 육아를 이유로 일을 그만둔 인구는 1천명 늘어났다. 이는 기혼여성 인구 자체가 줄어드는 추세에서도 불구하고, 남은 가장 큰 장애물이 여전히 '육아 부담'임을 명확히 보여준다. 출산 및 결혼 자체의 빈도가 낮아지면서, 결혼과 출산으로 인한 일자리 이탈은 자연스럽게 줄었지만, 아이를 돌보기 위해 직장을 그만두는 현상은 오히려 고착화되고 있는 양상이다.

주당 근무시간 단축과 장기 경력단절 고착화 심화

일을 계속하는 엄마들의 근무 형태에도 변화가 나타났다. 18세 미만 자녀를 둔 취업자의 주당 평균 취업시간은 34.8시간으로 전년 대비 0.5시간 줄었다. 막내가 6세 이하인 가정의 경우 주당 평균 근무시간이 30.9시간으로 1.2시간 단축되어, 2021년 집계 이후 가장 짧아졌다. 이는 아이 돌봄 부담을 덜기 위해 근무 시간을 단축하거나, 시간제 근무 등의 형태로 일과 가정을 조율하는 사례가 늘었음을 반영한다. 한편, 이미 경력이 끊긴 여성들의 공백 기간이 길어지는 현상도 심각해지고 있다. 경력단절 기간이 10년 이상인 경력보유여성은 41만4천명으로 전체의 43.1%를 차지하며 전년 대비 비중이 1%포인트 확대됐다. 반면 단절 기간이 1년 미만인 인원은 3만7천명 감소했다. 이러한 구조적 문제는 특히 50세 이상 여성에게서 두드러진다. 50세부터 54세 기혼여성 중 경력보유여성 비율은 7.5%로 전년(7.6%)과 거의 동일했으나, 해당 연령대 경력보유여성 10명 중 8명(77.5%)이 10년이 넘는 기간 동안 일을 쉬고 있었다.