워싱턴 DC 시장 재니스 루이스 조지 당선…미국 주요 도시서 민주당 내 진보세력 확산

미 워싱턴 DC와 로스앤젤레스에서 민주사회주의자(DSA) 출신 후보가 시장 선거에서 승리하며 민주당 내부 권력 지형도가 재편되고 있다.

미국의 연방 수도 워싱턴 DC 에서 미국 민주사회주의자 (DSA) 소속인 재니스 루이스 조지 가 3일(현지시각) 시장 선거에 당선됐다. 이는 뉴욕에 이어 연방 수도에서도 DSA 정치인이 시정을 이끌게 된 것으로, 민주당 내부에서 진보 성향의 정치 세력이 주요 대도시로 기반을 넓히고 있음을 뚜렷이 보여주고 있다.

재니스 루이스 조지, 워싱턴 DC 시장 당선

재니스 루이스 조지 당선인은 선거일인 3일 워싱턴 아ida 웰스 중학교에서 투표를 마친 후 취재진과 만난 자리에서 당선 소감을 밝혔다. 그녀는 지난 6월 치러진 민주당 경선에서 경쟁 후보 6명을 제치고 54%의 지지를 얻어 본선에 진출했고, 이후 무소속 및 녹색당 후보를 큰 차이로 따돌려 승리를 확정지었다. 공화당은 워싱턴 DC의 압도적인 민주당 지지세를 고려해 시장 후보를 내지 않았기 때문에, 실질적인 승부는 경선 과정에서 갈렸다고 평가된다.

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니티아 라만, 로스앤젤레스 시장 선전

서부 최대 도시인 로스앤젤레스(LA)에서도 DSA 소속 니티아 라만이 현직 캐런 배스 시장을 상대로 개표 과정에서 우위를 점하고 있어 당선 가능성이 높아지고 있다. 선거 분석업체 디시전데스크HQC는 라만의 승리를 예측했으나, 다른 주요 언론들은 아직 공식적인 당선 판정을 내리지 않은 상태다. 라만은 2020년 LA 시의회에 입성한 이후 저렴한 주택 공급과 세입자 보호에 집중해왔으며, 이번 선거에서는 높은 생활비, 노숙인 문제, 대형 산불 대응 등에 대한 유권자의 불만을 효과적으로 파고들었다.

주요 의제, 생활비 부담 완화와 주거안정

이들이 공통으로 내세운 핵심 의제는 시민들의 생활비 부담 경감이다. 지난해 뉴욕시장에 당선된 조란 맘다니가 임대료 동결과 무상보육, 무료 버스 등을 공약으로 내세웠듯, 라만도 주택 인허가 절차 간소화와 세입자 보호 전담기구 설치를 약속했다. 재니스 루이스 조지 당선인 역시 당선 연설에서 보육 서비스 비용 절감과 세입자 부담 경감, 더 나은 주택 공급을 공약으로 강조했다.

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버니 샌더스의 정치 방식 확장

이들 진보 정치인들의 약진은 민주사회주의의 지도자 격인 버니 샌더스 상원의원이 보여준 정치 방식의 확장으로 해석된다. 샌더스처럼 이들 DSA 소속 정치인들도 별도의 정당을 창당하기보다 민주당 내부에서 전통적인 민주당 정치인들과 경쟁하며 저변을 넓혀왔다. 그들은 생활비 부담 완화와 불평등 해소를 주요 카드로 내세워 당내 권력 지형도를 변화시키고 있다.

연방의회 진출과 민주당 내 영향력

민주사회주의자들의 세력 확장은 지방 선거뿐만 아니라 연방의회에서도 나타나고 있다. 미 공영라디오 NPR 보도에 따르면, 이번 중간선거에서 DSA와 지역 지부가 지지한 후보 6명이 새로 연방하원의원에 당선되었다. 기존 현역 의원 2명을 포함해 DSA 관련 의원이 총 8명으로 늘어났으며, 이는 역사적인 성과로 평가받는다.

도시 중심 지지 기반과 한계점

하지만 주요 도시에서의 약진이 민주당 전체의 급진적인 좌클릭을 의미하는 것은 아니다. 뉴욕타임스는 선거 운동 기간 진보 세력이 주목받았으나, 격전지에서 압승을 거둔 주역은 여전히 중도파였다고 지적했다. 민주사회주의 진영은 주류 정치를 비판하는 것을 넘어, 주거·교통·공공서비스 등 구체적인 약속을 실현해낼 수 있는지라는 시험대에 오르게 될 것으로 보인다.