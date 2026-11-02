울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고, 안전 관리 부실로 인한 인재

한국동서발전 울산화력발전소에서 발생한 보일러 타워 붕괴 참사의 원인으로 해체 과정의 안전 확인 미흡과 총괄 관리 소홀이 지목되었습니다. 이 사건은 산업 현장 안전 시스템의 근본적 개선을 요구하는 계기가 되고 있습니다.

지난해 11월 6일 오후 2시 2분께, 울산 남구 용잠동에 위치한 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소 에서 대형 참사가 발생했습니다. 높이 63미터, 가로 25미터, 세로 15.5미터 규모였던 보일러 타워 5호기가 무너져 내리며 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰되어 숨졌고, 나머지 2명은 중경상을 입었습니다.

사고 직후 생존자들은 발파 해체 작업을 진행하던 중 갑작스러운 구조물 붕괴를 겪었습니다. 그중 한 명인 이씨는 무너진 잔해 속에서 자력으로 탈출한 유일한 생존자 중 한 명으로, 현재는 경기 일산의 병원으로 옮겨져 재활 치료를 받고 있습니다. 그는 치료는 마쳤으나 몸과 마음이 여전히 사고 당시의 트라우마에서 완전히 벗어나지 못했다고 고백했습니다.

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생존자의 트라우마와 동료에 대한 미안함

이씨는 사고 현장을 다시 방문했을 때, 여전히 쌓여 있는 철골과 철근 잔해들을 보고 과거의 기억이 선명하게 떠오른다고 말했습니다. 그는 거대한 구조물이 무너질 것이라고는 전혀 예상하지 못했으며, 조금만 정신을 차리지 못했다면 자신도 꼼짝없이 죽었을 것이라고 반복적으로 생각했다며 당시의 공포를 회상했습니다.

특히 이씨가 가장 가슴 아파하는 부분은 동료들에게 건네지 못한 말입니다. 컴컴한 공간 안에서 '반장님'이라는 작은 목소리가 들렸지만, 자신의 몸을 지키느라 정신없던 나머지 그 소리에 대답을 해줄 수 없었습니다. '너는 어떻냐', '몸은 괜찮냐'는 안부의 한마디조차 건넬 수 없었던 것이 지금도 그의 마음을 괴롭히는 주요 원인입니다.

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해체 전문업체의 도면 부재와 측정 오류

국토교통부 사고조사위원회는 이번 사고가 단순한 자연 재해나 우발적 사건이 아니라, 명백한 안전 관리 부실과 절차 위반에서 비롯된 인재임을 밝혔습니다. 조사 결과, 해체를 맡았던 업체는 준공도면을 전달받지 못한 채 현장에서 지상층 기둥 한 곳의 두께만 측정한 후, 이를 상부 기둥에도 일괄 적용하는 심각한 오류를 범했습니다.

노후화된 구조물을 해체할 때는 기존 도면뿐만 아니라 부식 정도와 손상 상태 등 실제 물리적 상태를 충분히 확인해야 합니다. 그러나 해당 업체는 세월이 흐르면서 철재가 부식되고 손상되었는지 여부를 제대로 살피지 않은 채 작업을 진행했습니다. 이는 작업 계획이 안전하다는 믿음을 줄 수 없는 상태로, 현장 작업자들의 생명에 직접적인 위협이 되었습니다.

HJ중공업과 한국동서발전의 책임 방기

조사위는 원도급사 HJ중공업의 현장 확인 미흡과 발주자 한국동서발전의 총괄 관리 소홀을 주요 원인으로 지적했습니다. HJ중공업은 해체 계획 검증 과정에서 필요한 안전 절차를 생략하거나 형식적으로 이행했을 가능성이 높습니다. 또한 한국동서발전은 협력사를 관리하고 전체 공정의 안전성을 담보할 책임이 있음에도 이를 제대로 수행하지 않았습니다.

이경구 국토교통부 사고조사위원장은 지난달 30일 세종시 정부세종청사에서 브리핑을 통해 이러한 문제점을 강조하며, 해체 계획의 엄격한 검증과 발주자의 책임 강화 방안을 권고했습니다. 비용 절감을 위해 안전 시설을 소홀히 하거나, 노후 구조물의 위험성을 과소평가하는 관행이 산업 전반에 만연해 있음을 경고했습니다.

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수색 중단과 추가 붕괴 방지 조치

사고 발생 이후 소방 당국은 추가 붕괴를 막기 위해 크레인으로 상부 구조물을 고정하고 중장비가 진입로를 확보하는 필사적인 작업을 벌였습니다. 무너진 보일러 타워 양쪽에 자리한 4호기와 6호기의 발파 사전 작업을 병행하며 인력을 투입했으나, 결국 사망자는 5명으로 확정되었고 나머지 2명은 여전히 매몰 상태였습니다.

현재 드론과 구조견 등을 투입한 수색 활동은 계속되고 있으나, 대규모 인력 투입은 중단된 상태입니다. 이씨가 현재 건설 현장에서 먼지를 가라앉히는 살수기를 가동하며 기계 상태를 살피는 일을 하고 있는 것은, 과거처럼 직접 힘을 쓰는 현장 작업에서 벗어나 안전한 환경으로 이동했음을 의미합니다. 그러나 사고의 원인이 된 안전 관리 시스템의 개선 없이는 유사한 참사가 다시 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.