울산지법 마약 중독 50대 무차별 난동 징역 6년 선고

울산지방법원 형사11부는 마약 필로폰을 투약한 채 차량과 폭행으로 시민 30여 분간 난동을 부린 50대 피고인 A씨에게 징역 6년을 선고했다. 마약 중독과 살인미수 혐의로 기소된 사건이다.

울산지방법원 형사11부 는 마약 필로폰 을 투약한 채 차량으로 행인을 들이받고 시민들을 무차별 폭행하는 등 30분간 난동을 부린 50대 남성 A씨에게 징역 6년을 선고했습니다. 재판부는 A씨가 과거에도 마약 투약으로 처벌받은 전력이 있고, 불특정 다수를 상대로 범행한 점 등을 고려해 엄중한 처벌이 필요하다고 판단했습니다. 재판부는 다만 A씨가 정신병적 장애를 앓는 점과 일부 피해자와 합의를 이룬 점 등은 양형 과정에서 참작했다고 밝혔습니다.

양산 아파트 주차장서 시작된 B씨 공격과 오판

A씨는 올해 3월 저녁 경남 양산의 한 아파트 주차장에서 지인 B씨를 향해 자신의 스포츠유틸리티차량(SUV)을 빠르게 후진해 들이받으려 한 혐의를 받고 있습니다. B씨가 이를 피하자 A씨는 차를 몰고 주차장 밖으로 나가 B씨를 찾아다니다가 한 식당 앞 도로를 걷던 60대 후반 C씨를 차량으로 들이받았습니다. 이 과정에서 A씨는 C씨가 B씨와 인상착의가 비슷하다는 이유에서 공격했다고 주장하며 무고한 제3자를 해치었습니다. A씨는 이후 철제 펜스를 파손할 정도로 다시 차량을 몰아 C씨를 향해 돌진한 뒤 차에서 내려 C씨를 직접 폭행한 것으로 조사되었습니다.

Also read 일본 인구 중위연령 첫 50세 돌파, 고령화 가속화

과일가게 들이받기와 경찰 순찰차 파손 행각

C씨가 달아나자 A씨의 난동은 그치지 않았습니다. A씨는 과일가게로 돌진해 매대를 들이받았고, 이를 피해 가게 주인이 넘어지기도 했습니다. 이어 현장을 벗어나려다 인근 승용차를 들이받았으며, 해당 차량에는 운전자와 8세 아이가 타고 있어 치명적 위험을 초래했습니다. 60대 남성이 자신의 차량으로 길을 막자 A씨는 이 남성에게 뇌진탕을 입힐 정도의 폭행을 가했고, 옆에 있던 다른 목격자한테도 주먹을 휘두르는 등 공중을 불안에 떨게 했습니다. 출동한 경찰에 현행범으로 체포되는 과정에서도 경찰관을 걷어차고 순찰차 문을 여러 차례 발로 차 파손하는 등 극도로 반사회적인 행보를 보였습니다.

Advertisement

30년 전 음료수 마신 B씨에 대한 마약 중독 주장

수사 결과 A씨는 범행 당시 필로폰을 투약한 상태였던 것으로 드러났습니다. A씨는 약 30년 전 B씨가 건넨 음료수를 마신 뒤 필로폰에 중독됐다고 주장하며 B씨를 원망해온 것으로 확인되었습니다. 이 같은 오랜 적개심과 마약 중독 상태가 결합되어, 범행 당일 마약을 투약한 채 차량을 몰고 약 30분 동안 난동을 벌인 것으로 수사당국은 분석했습니다. 살인미수와 마약류관리법 위반 등의 혐의로 기소된 A씨에게 형사11부는 징역 6년을 언도하며 강력히 형사 책임과 사회적 위험성을 인지했습니다.