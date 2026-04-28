울산시장 후보 단일화 논란 가열…김상욱 40.3% vs 김두겸 28.9%

미디어토마토가 실시한 여론조사 결과, 울산시장 후보 다자대결에서 김상욱 후보가 40.3%로 1위를 차지했다. 김두겸 후보는 28.9%를 기록하며 2위를 차지했으며, 김종훈 후보는 15.4%로 3위를 차지했다. 가상 양자대결에서는 김상욱 후보가 김두겸 후보를 19.6%포인트 차이로 크게 앞섰다. 김상욱 후보와 김종훈 후보는 각각 민주·진보·개혁 세력의 단일화 필요성을 강조하며 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

울산시장 후보 단일화 논란이 가열치면서 지역 정치권의 주목이 집중되고 있다. 최근 미디어토마토가 실시한 여론조사 결과에 따르면, 가상 다자대결에서 더불어민주당 김상욱 후보가 40.3%의 지지율을 기록하며 1위를 차지했다.

이어 국민의힘 김두겸 후보가 28.9%, 진보당 김종훈 후보가 15.4%, 박맹우 후보가 8.9%, 황명필 후보가 1.0%를 기록했다. 특히 김상욱 후보는 가상 양자대결에서도 김두겸 후보를 19.6%포인트 차이로 크게 앞섰으며, 55.3%의 지지율을 확보했다. 이에 대해 김상욱 후보는 15일 서울 여의도 국회 소통관에서 민주·진보·개혁 세력의 울산시장 후보 단일화 관련 입장을 밝히며, 정권 심판과 울산의 진보적 발전을 위해 야권이 하나로 뭉쳐야 함을 강조했다.

한편, 진보당 김종훈 후보는 14일 같은 장소에서 기자회견을 열고, 내란청산과 지방선거 승리를 위한 민주·진보·개혁 세력 간 6.3 지방선거 울산시장 후보 단일화의 필요성을 역설했다. 김종훈 후보는 가상 양자대결에서도 김두겸 후보를 9.4%포인트 차이로 누르며 47.6%의 지지율을 기록했다. 특히 동구와 북구에서 김종훈 후보가 압도적인 우위를 보였는데, 동구에서는 61.6% 대 24.4%, 북구에서는 57.2% 대 30.3%로 김두겸 후보를 크게 앞섰다.

이번 여론조사는 2026년 4월 25일부터 26일까지 만 18세 이상 울산광역시 거주 성인남녀 1006명을 대상으로 실시되었으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트였다. 조사 방법은 휴대전화 안심번호를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식으로 진행되었으며, 응답률은 7.0%로 집계됐다. 조사에서는 공정성 확보와 인물별 경쟁력을 점검하기 위해 문항에서 직책은 뺀 채 소속 정당과 이름만으로 질문했으며, 2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중값을 산출하고 셀가중을 적용했다.

이번 조사 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. 울산시장 선거는 6.3 지방선거에서 지역 정치권의 주요 이슈로 부상할 전망이다. 특히 민주·진보·개혁 세력의 단일화 여부가 선거 결과에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 김상욱 후보와 김종훈 후보는 각각의 지지 기반을 바탕으로 치열한 경쟁을 펼치고 있으며, 국민의힘 김두겸 후보는 양 후보의 단일화에 따른 영향력을 주시하고 있다. 이번 여론조사 결과는 울산시장 선거의 향후 전망을 예측하는 데 중요한 자료가 될 것으로 보인다





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