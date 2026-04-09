울산시장 선거, 범여권 단일화가 승부 가른다

울산시장 선거에서 범여권 후보 단일화가 핵심 변수로 떠오르면서, 김상욱, 김종훈 후보의 단일화 성사 여부가 중요하게 부각되고 있다. 국민의힘 김두겸 후보에 맞서기 위해 단일화가 절실하다는 목소리가 높은 가운데, 단일화 방식에 대한 다양한 의견이 제시되고 있다. 김두겸 후보에 대한 지지세가 견고한 가운데 김상욱 후보에 대한 기대감도 존재하며, 윤석열 전 대통령 탄핵 찬성 등 긍정적 요인도 있다.

김상욱 이든 김종훈 이든 둘이 합쳐지지 않으면 김두겸 현 울산시장 을 이길 수 없다는 목소리가 울산 지역에서 높다. 울산에서 금은방을 운영하는 김아무개씨는 6월 울산시장 선거에서 범여권 후보의 단일화 가 승부를 가르는 핵심 변수가 될 것이라고 봤다. 김상욱 민주당 후보와 김종훈 진보당 후보가 하나로 뭉쳐 김두겸 국민의힘 후보와 양자 대결을 펼쳐야 승산이 있다는 것이다. 김씨는 울산은 국민의힘 지지가 강세라며, 후보들이 합치지 않으면 둘 다 떨어질 것이라고 말했다. 현재 울산시장 선거는 진보와 보수 후보들이 다자구도를 형성하며, 후보 단일화 가 양 진영 모두에게 가장 중요한 과제가 되었다. 민주당의 김상욱 의원과 진보당의 김종훈 전 울산동구청장이 출마를 선언했고, 국민의힘에서는 김두겸 현 울산시장 이 단수 공천을 받았다. 또한, 국민의힘 공천에서 컷오프된 박맹우 전 울산시장 이 탈당해 무소속 출마를 선언하면서 보수 후보 간 분열 양상도 나타나고 있다.

조국혁신당의 황명필 울산시당원장까지 출마를 밝히면서, 보수 후보 2명 대 진보 후보 3명의 구도로 선거가 시작되었다. 보수세가 강한 울산에서 민주당과 진보당 지지자들은 범여권 단일 후보로 선거를 치러야 한다고 강조한다. 울산은 전통적으로 국민의힘 강세 지역으로, 동구, 남구갑, 남구을, 북구, 중구, 울주군 6곳으로 나뉜다. 남구, 중구, 울주군은 보수세가 강하고, 동구와 북구는 현대중공업, 현대자동차 등 노동자 밀집 지역으로 진보세가 상대적으로 강하다. 21대 총선에서는 미래통합당(국민의힘 전신)이 5곳에서, 민주당은 북구 1곳에서 당선되었다. 22대 총선에서는 국민의힘이 4곳에서 승리했고, 동구에서는 김태선 민주당 의원, 북구에서는 야권 단일후보인 윤종오 진보당 의원이 당선되었다. 역대 울산시장 선거에서는 심완구, 박맹우, 김기현, 송철호, 김두겸 시장이 당선되었으며, 송철호 전 시장을 제외하면 모두 국민의힘 계열 정당 소속이었다. 2018년 지방선거에서는 민주당 후보들이 시장을 포함해 기초단체장 5곳을 모두 휩쓸었다. 민주당은 이번 선거에서도 2018년 선거의 보수 심판 바람을 기대하고 있다.\지난 6일, 울산 중구, 동구, 남구, 북구 등을 돌며 민주당과 진보당 간 후보 단일화와 울산시장 후보들에 대한 평가를 들어봤다. 국민의힘이 윤석열 대통령과의 관계 설정과 공천 문제로 어려움을 겪는 가운데, 후보 단일화가 더욱 중요해졌다. 김아무개씨는 김상욱 후보와 김종훈 후보가 단일화하지 않고 둘 다 출마하면 100% 떨어진다며 두 사람이 합쳐야 한다고 주장했다. 울산 울주군에서 20년째 살고 있는 택시 기사 역시 진보 진영의 단일화를 예상하며, 영남 지역의 특성상 분열은 모두에게 불리하다고 지적했다. 현대자동차 명촌 정문 앞에서 만난 39년 차 공장 노동자 신아무개씨 또한 단일화의 필요성을 강조하며, 국민의힘의 행태를 비판하며 단일화가 성사되면 해볼 만하다고 말했다. 같은 자리에서 만난 장아무개씨는 김종훈 후보가 낫다고 생각하면서도, 단일화를 통해 승리해야 한다고 강조했다. 다만 단일화 방식에 대해서는 다양한 의견이 제시되었다. 진보당은 김재연 상임대표가 출마하는 평택을 재선거에서 민주당의 양보를 요구하며, 단일화의 조건을 제시했지만, 민주당은 이에 선을 긋고 있다. 울산 남구 신정시장에서 만난 김아무개씨는 단일화 방식에 대해 각 당이 알아서 할 일이라고 전제하면서도, 작은 물방울이 큰 물방울을 따라가야 한다고 말하며 김상욱 후보를 지지하는 입장을 보였다. 현대자동차 울산공장에서 35년간 일한 정아무개씨는 김상욱 후보로의 단일화를 지지하며, 민주당이 진보당에 평택을 양보하는 것도 좋은 방법이라고 제안했다. 반면, 신아무개씨는 민주당이 진보당의 요구를 받아들이기 어려울 것이라고 전망했다.\한편, 울산시장 후보 단일화에 대해 부정적인 시각도 존재했다. 울산 남구 디자인거리에서 만난 박아무개씨는 김상욱 후보의 젊음과 능력을 긍정적으로 평가하면서도, 단일화의 필요성을 느끼지 못한다고 말했다. 울산대에서 만난 유아무개씨는 단일화에 대해 회의적인 반응을 보이며, 시민들의 호응을 얻을 수 있을지 의문을 제기했다. 김두겸 시장에 대한 견고한 지지세 속에서도, 김상욱 후보에 대한 기대감도 존재한다. 비록 진보 후보들이 단일화에 성공하더라도, 울산은 보수세가 강하고 민주당에게는 험지이기에 승리를 장담하기 어렵다. 여론조사에서도 양자 대결은 팽팽한 양상을 보이고 있다. 지난 2월 UBC울산방송 여론조사에서 김상욱 후보 41.3%, 김두겸 후보 43.5%로 나타났다. 정당 지지도는 민주당 40.0%, 국민의힘 39.6%, 진보당 5.5%였다. 실제 울산 현장에서는 김두겸 후보에 대한 지지가 폭넓게 형성되어 있었다. 대왕암월봉시장에서 과일가게를 운영하는 박아무개씨는 김두겸 시장을 지지하며, 김 시장이 추진하던 사업을 이어나갈 수 있기를 바랐다. 반면 김상욱 후보에 대해서는 윤석열 대통령 관련 사건에 연루된 인물이라며 부정적인 평가를 내렸다. 김상욱 후보가 국민의힘에서 민주당으로 당적을 바꾼 것에 대해, 국민의힘 지지층에서는 배신자, 변절자라는 부정적인 시각이 많았다. 신정시장에서 만난 윤아무개씨는 김상욱 후보의 신뢰도 하락을 우려하며, 호감도가 낮다고 평가했다. 같은 시장의 김아무개씨 역시 김상욱 후보에 대해 부정적인 반응을 보였다. 하지만 김상욱 후보에 대한 기대감도 존재했다. 그는 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성표를 던지고 민주당으로 당적을 옮긴 점, 이재명 정부에 대한 높은 국정 지지율 등이 김 후보에 대한 기대감을 높이는 요인으로 작용했다. 정아무개씨는 김상욱 후보를 지지하며, 소신 있는 정치인이라고 평가했다. 신정시장의 신아무개씨는 김상욱 후보에 대한 부정적인 여론을 언급하면서도 젊고 참신하다는 점에 기대를 걸었다. 디자인거리의 이아무개씨는 이재명 정부에 대한 긍정적인 평가를 언급하며, 김상욱 후보에게 기대를 걸었다





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