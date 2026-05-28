울산시장 경선 단일화 발표... 김상욱 후보 '시민 주권 민주도시 울산을 회복해야 한다'

28일 오후 울산 중구 울산시선거관리위원회 앞에서 더불어민주당 김상욱과 진보당 김종훈 후보가 공동 기자회견을 열어 경선 여론조사 결과를 발표했다. 그 결과 김상욱 후보가 민주당·진보당의 울산시장 단일 후보로 선출됐다. 김상욱 후보는 결과 발표 직후 '많은 분이 꿈을 잠시 내려놔야 하는 희생이 있었지만, 아파도 뜻을 모아가는 이유는 시민 주권 민주도시 울산을 회복해야 하기 때문'이라고 말했다.

28일 오후 울산 중구 울산시선거관리위원회 앞에서 더불어민주당 김상욱 (왼쪽), 진보당 김종훈 울산시장 후보가 김상욱 후보로의 단일화 를 발표한 후 악수하고 있다. 2026.5.28 yongtae@yna.co.kr 민주당 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보는 28일 오후 5시 50분께 울산시선거관리위원회 앞에서 공동 기자회견을 열어 이날 진행한 경선 여론조사 결과를 발표했다.

그 결과 김상욱 후보가 민주당·진보당의 울산시장 단일 후보로 선출됐다. 경선에서 패배한 김종훈 후보는 결과에 승복하고, 이날 결과 발표 직전에 울산시선관위를 찾아 후보 사퇴서를 제출했다. 이후 김상욱 후보 측은 '특정 세력의 조직적 개입을 차단할 안전장치를 마련해 경선을 다시 하자'고 제안했고, 진보당이 '중단된 경선을 조속히 재개하자'고 맞서면서 단일화가 파행 국면을 맞기도 했다.

다만 사전투표일(29∼30일)이 임박해 경선 진행을 위한 물리적 시간이 부족할 수 있다는 우려가 민주당·진보당 진영에서 높아지는 상황에서, 지난 27일 김종훈 후보가 김상욱 후보의 제안을 전격 수용하기로 결정하면서 우여곡절 끝에 재경선이 이뤄졌다. 28일 울산 중구 울산시선거관리위원회 앞에서 더불어민주당 김상욱(왼쪽), 진보당 김종훈 울산시장 후보가 김상욱 후보로의 단일화를 선언하고 함께 손을 잡고 인사하고 있다. 2026.5.28 yongtae@yna.co.kr 김상욱 후보는 결과 발표 직후 '많은 분이 꿈을 잠시 내려놔야 하는 희생이 있었지만, 아파도 뜻을 모아가는 이유는 시민 주권 민주도시 울산을 회복해야 하기 때문'이라며 '김종훈 후보께 존경과 감사의 마음을 전하며, 민주당과 진보당은 작은 차이를 극복하고 큰 대의 앞에서 강하게 결속할 것'이라고 말했다.

김종훈 후보는 '마음을 다해서 함께 해주신 분들께 감사드린다'면서 '오늘 결과는 애초부터 이기고 지는 것이 중요한 것이 아니며, 내란 청산과 울산 대전환을 위해 힘을 모으고 책임을 다하겠다'고 밝혔다





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울산시장 경선 단일화 김상욱 김종훈

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