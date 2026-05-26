울산시장 후보 단일화 여론조사 중단 사태, 시민회의·진보당 등 ‘공식 사과’ 요구

울산대전환 시민회의와 정의당 울산시당은 김상욱 민주당 후보가 일방적으로 울산시장 후보 단일화 여론조사를 중단한 것에 대해 공식 사과와 사태 수습을 촉구했다. 양당 간 합의 위반과 특정 세력 개입 의혹이 뒤얽힌 이번 논쟁은 지역 정당 간 협력과 투명성 확보의 필요성을 강조한다.

울산대전환 시민회의 는 26일 울산시의회 앞에서 기자회견을 열고, 더불어민주당 김상욱 후보가 진행 중이던 울산시장 후보 단일화 여론조사 경선을 일방적으로 중단한 것에 대해 공개 사과를 요구했다.

시민회의는 울산 지역 31개 시민사회단체가 모인 연합체로, 지난달부터 더불어민주당과 정의당(진보당)의 단일화 논의를 중재해 왔다. 회의는 김상욱 후보가 사전 협의 없이 단일화 협약 당사자인 시민회의와 진보당에 통보 없이 여론조사 중단을 선언한 사태를 ‘초유의 사태’라 규정하며, 이를 즉각 시정하고 공식 사과를 통해 사태를 수습할 것을 촉구했다.

이어 이들은 “여론조사 중단은 양당 합의 정신을 정면으로 위반한 행위이며, 어떠한 변명이나 해석으로도 정당화될 수 없다”며, “특정 세력의 개입을 가정하고 여론조사를 중단한 것은 경선 결과를 예단하고 단일화 절차 전체에 대한 불신을 조장하는 무책임한 행동”이라고 비판했다. 또한 ‘역선택 방지 조항 부재’라는 논리는 사후적으로 만들어낸 명분에 불과하다고 주장했다.

김상욱 민주당 후보는 같은 날 기자회견에서 여론조사에 역선택 방지 조항이 누락된 사실을 인지하고 즉시 중단한 점을 강조하며, “역선택이나 특정 세력의 조직적 개입으로 민의가 왜곡된 채 단일 후보가 결정된다면 그 책임은 누가 질 것인가”라고 되묻는 동시에, 역선택 방지 조항을 제외한 여론조사 방식은 진보당의 요구에 따라 이루어진 것이라고 주장했다. 김 후보는 27·28일에 역선택 방지 장치와 특정 세력 개입을 차단할 안전장치를 마련한 새로운 여론조사를 실시해 단일화를 추진하자는 방안을 제시했고, 자신에 대한 지지율이 경쟁 후보인 김종훈 후보보다 앞서는 결과가 이미 확인됐으니 이를 반영해 조속히 합의를 도출하자는 입장을 밝혔다.

이와 동시에 진보당 울산시당은 여론조사에서 역선택 방지 조항을 제외한 것이 민주진보 정당을 지지하는 시민뿐 아니라 보수 성향 시민의 의견을 모두 담아 단일 후보를 선출하자는 사전 합의된 규칙이라고 강조하며, 김상욱 후보의 일방적인 중단을 강력히 비판하였다. 진보당 울산시당 위원장 방석수는 울산시의회 프레스센터에서 열린 기자회견에서 “이미 진행된 경기를 반칙으로 중단하고 경기 규칙을 바꾸어 다시 시작하자는 주장은 정당성도, 합리성도, 설득력도 없으며 최소한의 예의와 도덕성도 결여된 행위”라며 김상욱 후보의 합의를 이행할 것을 촉구했다.

한편, 국민의힘 울산시당과 김두겸 후보는 민주당·진보당의 단일화 논의를 비판하며, 장관급 자리와 공기업 등 요직을 보장하는 ‘매관매직’ 야합 의혹을 제기했지만 구체적인 증거는 제시하지 않았다. 김두겸 후보는 보수 무소속 후보 박맹우에게 여론조사 경선을 포함한 모든 가능성을 열어두고 단일화를 논의하자고 요청했으며, 박 후보는 “단일화가 물리적으로나 현실적으로 불가능함을 알면서도 요구하는 것은 책임을 전가하려는 전략”이라며 분노와 유감을 표명했다. 이번 사태는 울산시민사회와 정당 간의 단일화 과정에서 투명성과 신뢰 구축이 얼마나 중요한지를 다시 한 번 부각시키는 계기가 되고 있다





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울산시장 단일화 여론조사 시민회의 정당 갈등

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