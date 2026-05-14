울산시장 선거 범여권 단일화 급물살과 평택 재선거의 다자 구도 분석

울산시장 선거에서 조국혁신당 황명필 후보가 사퇴하며 민주당 김상욱 후보와의 단일화가 성사되었고, 진보당과의 추가 단일화 논의가 진행 중인 반면 평택 재선거는 단일화 없이 5파전으로 치닫고 있습니다.

울산광역시장 선거를 앞두고 범여권 후보들 사이의 단일화 움직임이 매우 긴박하게 돌아가며 선거 구도가 급격하게 재편되고 있습니다. 지방선거 후보 등록 첫날인 14일, 울산시의회 프레스센터에서는 지역 정치권의 이목을 집중시키는 중요한 선언이 있었습니다.

조국혁신당의 황명필 울산시장 후보와 더불어민주당의 김상욱 울산시장 후보가 공동 기자회견을 열고 후보 단일화를 공식 선언한 것입니다. 두 후보는 서로 손을 맞잡으며 야권의 결집을 다짐했으며, 특히 황명필 후보는 결단력 있는 사퇴를 통해 승리를 위한 기반을 마련했습니다. 황 후보는 이번 사퇴의 배경에 대해 보수 진영이 강하게 결집하고 있는 현재의 상황에서 당리당략을 앞세우기보다는 시민들과 맺은 단일화 약속을 지키는 것이 우선이라고 강조했습니다. 그는 특히 국힘 제로라는 당의 목표를 달성하기 위해 전략적인 후퇴를 결정했다며, 이것이 울산의 변화를 이끌어낼 수 있는 최선의 길임을 역설했습니다.

이에 대해 김상욱 후보 역시 시민이 주인 되는 울산을 회복해야 한다는 공동의 사명감을 가지고 어려운 결정을 내려준 황 후보에게 깊은 감사의 뜻을 전했습니다. 김 후보는 지지자들에게 서로의 작은 차이로 인해 갈등하기보다는 더 큰 대의를 위해 하나로 뭉쳐야 한다고 호소하며 야권 지지층의 강력한 결집을 요청했습니다. 이러한 단일화의 흐름은 여기서 멈추지 않고 더 넓은 범위로 확장되고 있습니다. 현재 김상욱 후보와 진보당의 김종훈 울산시장 후보 사이에서도 단일화 논의가 급물살을 타고 있는 상황입니다.

양당 관계자들의 전언에 따르면, 두 후보는 가장 객관적이고 공정한 방법인 여론조사를 통한 단일화 방식을 심도 있게 논의하고 있습니다. 진보당 측 관계자는 이미 단일화라는 큰 틀에 대해서는 두 당이 총의를 모았으며, 현재는 세부적인 실행 방안과 일정 등을 조율하는 단계에 있다고 밝혔습니다. 이들은 늦어도 15일 중에는 최종 합의 내용을 발표할 계획인 것으로 알려졌습니다. 특히 이번 논의는 단순히 시장 후보 한 명의 단일화에 그치지 않고, 울산 지역 내의 구청장과 시의원 후보들까지 모두 포함하는 당 대 당 단일화라는 포괄적인 전략을 취하고 있습니다.

이는 지역 내 야권 세력을 완전히 하나로 통합하여 국민의힘의 독주 체제를 무너뜨리겠다는 강력한 의지로 풀이됩니다. 더불어민주당의 정청래 대표 또한 경북 울릉군 방문 일정 중 울산 지역의 단일화 협상이 물밑에서 매우 치열하고 열심히 진행되고 있음을 언급하며 중앙당 차원에서의 기대감을 드러냈습니다. 야권이 이토록 단일화에 속도를 내는 결정적인 이유는 최근 발표된 여론조사 결과에서 드러난 팽팽한 접전 양상 때문입니다.

KBS울산방송과 울산매일신문이 의뢰하고 여론조사공정이 실시한 조사에 따르면, 국민의힘 김두겸 후보가 37.1%의 지지율을 기록했고 더불어민주당 김상욱 후보가 32.9%를 얻어 오차범위 내에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 것으로 나타났습니다. 여기에 진보당 김종훈 후보가 14.2%라는 무시할 수 없는 지지율을 확보하고 있어, 만약 야권 후보들이 각자 출마하는 다자 구도가 유지될 경우 승리를 장담하기 어렵다는 분석이 지배적입니다.

산술적으로 김상욱 후보와 김종훈 후보의 지지율을 합치면 국민의힘 후보를 충분히 앞설 수 있기 때문에, 단일화 성사 여부가 이번 울산시장 선거의 최대 승부처이자 변수로 떠오른 것입니다. 한편, 국민의힘 컷오프에 반발해 무소속으로 출마한 박맹우 전 시장과 김두겸 후보 사이에서도 단일화 논의가 잠시 있었으나, 현재는 논의가 중단된 상태여서 보수 진영은 상대적으로 결집된 모습을 보이고 있습니다.

반면, 울산의 상황과는 대조적으로 경기도 평택시의 국회의원 재선거 구도는 극심한 분열 양상을 보이며 5파전의 형태로 전개되고 있습니다. 14일 평택시선거관리위원회에서 후보 등록을 마친 면면을 보면 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 그리고 자유와혁신 황교안 후보가 모두 등록을 마쳤습니다. 울산에서는 야권이 생존을 위해 전략적 제휴를 선택한 것과 달리, 평택에서는 각 정당과 후보들이 자신만의 정체성을 내세우며 정면 승부를 선택한 모양새입니다.

특히 조국혁신당의 조국 대표와 민주당의 김용남 후보 사이에서 제기되었던 단일화 가능성은 사실상 희박해진 것으로 보입니다. 정청래 대표 역시 평택 지역에 대해서는 현재 단일화에 대한 어떠한 구체적인 움직임도 없다고 선을 그었습니다. 이는 지역적 특성과 후보들의 정치적 무게감, 그리고 각 당이 이번 재선거를 통해 얻고자 하는 정치적 득실 계산이 울산과는 전혀 다르기 때문으로 분석됩니다. 결국 울산은 통합의 길을, 평택은 각자도생의 길을 선택함으로써 이번 지방선거와 재선거에서 야권의 전략이 지역별로 어떻게 다르게 적용되는지를 극명하게 보여주고 있습니다





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