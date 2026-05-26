울산시의회 단일화 기자회견, 진보당-더불어민주당 갈등 격화

지난 15일 김종훈 진보당 후보와 김상욱 더불어민주당 후보가 단일화 기자회견을 열고 범여권 울산시장 후보 단일화 경선이 중단되면서 민주당과 진보당 간의 갈등이 깊어지고 있다. 민주당 김상욱 후보는 역선택 방지 등 보완책을 마련해 여론조사를 다시 하자고 제안했지만, 진보당은 불법적인 경선 개입 의혹을 제기하며 정면으로 맞섰다. 양당의 입장이 팽팽히 맞서면서 단일화는 사실상 어려운 것 아니냐는 얘기도 나온다.

지난 15일 김종훈 진보당 후보와 김상욱 더불어 민주당 후보가 울산시의회 프레스센터에서 단일화 기자회견 을 열고 있다. 뉴스1 6·3 지방선거를 앞두고 추진되던 범여권 울산시장 후보 단일화 경선 이 중단되면서 더불어 민주당 과 진보당 간의 갈등이 깊어지고 있다.

민주당 김상욱 후보는 역선택 방지 등 보완책을 마련해 여론조사를 다시 하자고 제안하자, 진보당은 민주당 측의 불법적인 경선 개입 의혹을 제기하며 정면으로 맞섰다. 민주당 김상욱 후보는 26일 오후 선거캠프에서 기자회견을 열고 "오는 27~28일 양일간 역선택 방지와 특정 세력의 조직적 개입을 차단할 안전장치를 마련한 여론조사 방식의 단일화를 제안한다"고 밝혔다. 이어 "이 방법마저 어렵다면 직접 만나 구체적인 논의를 이어가자"고 덧붙였다. 앞서 양측은 23~24일 100% 시민 여론조사로 단일화를 진행하기로 합의했다.

하지만 민주당 측이 국민의힘 지지층의 역선택과 조직적 개입 정황을 문제 삼으며 조사를 돌연 중단시켰다. 김 후보는 여론조사 문항에서 역선택 방지 조항이 누락된 것에 대해 진보당의 강력한 요구가 있었다고 주장하며, 미처 문항을 확인하지 못한 자신의 불찰을 인정하면서도 민의 왜곡을 방지하는 것이 최우선이라는 입장이다. 반면 진보당은 민주당의 경선 중단 결정을 강하게 비판하며 불법 경선 의혹을 역으로 제기했다.

신창현 진보당 사무총장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "경선 도중 민주당 측 관계자가 진보당 책임자에게 전화를 걸어 진행 중인 여론조사 흐름과 구체적인 수치를 거론하며 조사를 중단해야 한다고 압박했다"고 폭로했다. 신 사무총장은 "밀봉되어야 할 경선 데이터가 특정 후보 측에 유출되었다면 이는 공정성을 파괴한 중대 범죄"라며 "경선 결과가 불리해지자 판을 깨기 위해 불법적으로 정보를 파악한 것이 아니냐"고 따져 물었다. 이어 "평생 노동자 서민과 함께 민주화, 민생회복에 헌신해 온 김종훈 후보를 국민의 힘이 좋아하는 후보 운운하며 명예를 훼손한 것부터 사과해야 한다"라고도 했다.

양당의 입장이 팽팽히 맞서면서 범여권 울산시장 후보 단일화가 사실상 어려운 것 아니냐는 얘기도 나온다. 고성표 기자 muzes@joongang.co.k





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