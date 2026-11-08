울산대 이연창 교수팀 LLM 추천 AI 편향 증폭 현상 '에코트레이스'로 규명

UNIST 이연창 교수팀이 LLM 기반 추천 AI의 오류 누적 메커니즘을 분석한 진단 도구 '에코트레이스'를 개발해 ACM CIKM 2026에 발표한다.

대형언어모델 (LLM)을 활용한 상품 추천 인공지능(AI)이 과거 자신의 추천 결과를 반복 학습할 경우, 특정 상품에 대한 과도한 집중 현상인 쏠림이나 잘못된 추천 오류가 누적되어 증폭될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 울산과학기술원 (UNIST)은 8일 이연창 인공지능대학원 교수팀이 LLM 기반 추천 시스템에서 발생하는 편향과 오류의 발생 및 누적 과정을 추적하고 진단할 수 있는 도구 ' 에코트레이스 (EchoTrace)'를 개발했다고 밝혔다.

에코트레이스 개발로 LLM 추천 오류 구조 규명

LLM은 단순히 추천 목록을 생성하는 것을 넘어, 사용자의 취향을 반영한 가상 프로필을 제작하거나 모델 학습에 필요한 부족한 데이터를 보완하는 핵심 역할을 수행한다. 그러나 이연창 교수팀은 이러한 LLM의 다양한 역할이 오히려 추천 시스템에 치우침과 오류를 유발하는 원인이 될 수 있음을 확인했다. 특히 AI가 생성한 추천 결과가 다시 사용자의 선택 기록으로 저장되어 학습 자료로 사용되는 '피드백 루프'가 작동하면서 초기에 존재하던 미미한 편향과 오류가 단계별로 증폭되는 메커니즘을 구조적으로 규명했다.

Also read 배경훈 과학기술정보통신부 장관, AI 데이터센터 투자 지속 강조

직접 추천 및 프로필 생성 과정에서의 수치적 오류

연구 결과, LLM이 추천 목록을 직접 생성하는 AI 모델에서는 추천 대상 목록에 존재하지 않는 항목을 임의로 추천하는 사례가 빈번하게 발생했다. 구체적인 수치로 살펴보면 영화 추천 시 4.07%, 도서 추천 시 7.40%, 가게 추천 시 13.14%가 이러한 오류에 해당했다. 또한 LLM이 사용자 프로필을 생성하는 과정에서도 심각한 오류가 발견되었다. 영화 이용 기록을 바탕으로 추론된 사용자의 직업 정보 중 93.16%가 실제 원본 정보와 일치하지 않았으며, 존재하지 않는 '영화 평론가'와 같은 잘못된 직업 분류가 생성되기도 했다.

Advertisement

피드백 루프 반복 시 편향성 심화 및 고착화

최종 추천 결과를 다시 학습시키는 과정을 총 5번 반복했을 때, 초기에 발생했던 편향과 오류는 사그라들지 않고 오히려 더 뚜렷해졌다. 일부 시스템에서는 특정 인기 항목에 대한 쏠림 현상이 심화되어 시스템의 공정성과 다양성이 크게 저하되는 양상을 보였다. 이는 AI의 추천 결과가 사용자 선택 기록으로 변환되어 학습 데이터로 공급되고, 이 기록을 근거로 다음 추천이 이루어지는 순환 구조가 고착화되면서 초기 오류가 수정되지 않고 증폭되기 때문이다.

ACM CIKM 2026 채택 및 안전 시스템 설계 방향

이연창 교수는 "이번 연구는 LLM 기반 추천 시스템의 편향과 오류가 반복적인 추천 과정에서 어떻게 누적되고 증폭되는지를 LLM의 역할에 따라 체계적으로 진단할 기반을 마련했다"며, "향후 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 추천 시스템을 설계하고 평가하는 데 활용할 수 있을 것"이라고 연구 의의를 강조했다. 이연창 교수와 제1저자 박동욱 연구원의 연구 결과는 데이터마이닝 분야 국제 학술대회인 'ACM CIKM(Conference on Information and Knowledge Management) 2026'에 최종 채택되어 발표될 예정이다. 해당 학회는 7일부터 11일까지 이탈리아 로마에서 개최된다.