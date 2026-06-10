울산 앞바다에 도착한 HMM의 초대형 원유운반선 '유니버설 위너'호

HMM의 초대형 원유운반선 '유니버설 위너'호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이에 접근하고 있다. 유니버설 위너호는 도선사와 터그선의 도움을 받아 육상에서 2∼3㎞ 떨어진 곳에 있는 SK에너지 소유 해상원유하역시설에 서서히 접근했고, 오후 3시 50분께 접안을 완료했다. 유니버설 위너호의 화주는 SK그룹의 원유·석유제품 트레이딩 계열사인 SK트레이딩인터내셔널이다. 이란에 격추된 아파치 헬리콥터의 조종사 구조작업을 위한 무인 수상드론이 최초로 투입되었다고 한다.

울산 앞바다에 도착한 HMM 의 초대형 원유운반선 ' 유니버설 위너 '호는 10일 원유 하역을 위해 해상원유하역시설인 부이에 접근하고 있다. 유니버설 위너 호는 도선사와 터그선의 도움을 받아 육상에서 2∼3㎞ 떨어진 곳에 있는 SK에너지 소유 해상원유하역시설에 서서히 접근했고, 오후 3시 50분께 접안을 완료했다.

유니버설 위너호의 화주는 SK그룹의 원유·석유제품 트레이딩 계열사인 SK트레이딩인터내셔널이다. 이란에 격추된 아파치 헬리콥터의 조종사 구조작업을 위한 무인 수상드론이 최초로 투입되었다고 한다. 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선 '유니버설 위너'호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이에 접안하고 있다. 유니버설 위너호는 도선사와 터그선의 도움을 받아 육상에서 2∼3㎞ 떨어진 곳에 있는 SK에너지 소유 해상원유하역시설에 서서히 접근했고, 오후 3시 50분께 접안을 완료했다.

유니버설 위너호의 화주는 SK그룹의 원유·석유제품 트레이딩 계열사인 SK트레이딩인터내셔널이다. 이란에 격추된 아파치 헬리콥터의 조종사 구조작업을 위한 무인 수상드론이 최초로 투입되었다고 한다. 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선 '유니버설 위너'호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이에 접안하고 있다. 유니버설 위너호는 도선사와 터그선의 도움을 받아 육상에서 2∼3㎞ 떨어진 곳에 있는 SK에너지 소유 해상원유하역시설에 서서히 접근했고, 오후 3시 50분께 접안을 완료했다.

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