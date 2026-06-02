울릉도 수토 역사 각석문 탁본 공개…새로운 인물 이름 확인

동북아역사재단, 울릉도·독도 종합 학술조사 성과 공개회 개최…태하리 광서명 각석 등 탁본 공개하며 수토와 관련된 새로운 인물 이름 확인

서울 서대문구 동북아역사재단 대회의실에서 2일 열린 울릉도 ·독도 종합 학술조사 성과 공개회에서는 울릉도 일대 수토 역사와 관련된 흔적인 울릉도 태하리 광서명 각석 등의 탁본이 공개되었다. 수토는 '수색해 토벌한다'는 뜻을 담고 있으며, 삼척영장이었던 박석창 (생몰년도 미상)이 1711년 울릉도 를 살펴본 뒤 새긴 것으로 알려진 도동리 신묘명 각석문 등 수토 관련 기록이 남아 있다.

이번 공개회에서는 '수토사 각석문'으로 알려진 울릉 태하리 각석문에서 수토와 관련 있는 것으로 추정되는 새로운 인물의 이름이 확인되었으며 주변에서는 '군(軍)△ / 정(鄭)△△ / 이(李) △△' 등의 글자도 판독되었다. 홍성근 재단 독도실장은 '탁본을 통해 밝혀낸 내용은 울릉도 수토와 관련된 독도 연구에 있어 중요한 진전으로 이어질 것'이라는 기대를 나타냈다. 이번 학술조사 결과는 조선 시대 울릉도에 대한 행정적·군사적 관심과 수토 활동의 구체적 실태를 이해하는 데 중요한 단서를 제공할 것으로 보인다. 각석문은 당시 울릉도에 대한 인식을 엿보게 하며, 독도와의 연관성 역시 학술적 논의에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 수토 기록의 체계적 정리를 통해 독도 영유권 역사 연구가 더욱 정밀해질 전망이다





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