울란바타르 게르촌, 기후 난민과 빈곤의 악순환에서 벗어나기 위한 투쟁

몽골 수도 울란바타르 게르촌은 사막화와 혹한으로 집을 잃은 이주민들이 형성한 빈민촌으로, 거주 등록 미비로 인해 행정적 보호에서 배제되고 빈곤, 건강 문제, 범죄에 노출된 아이들이 많습니다. 졸자야 '몽골의 미래' 센터장은 17년째 이 지역에서 아이들을 돌보며 악순환을 끊기 위해 힘쓰고 있으나 자금 부족과 기후 위기로 인한 홍수 등 새로운 위협까지 맞닥뜨린 상황입니다.

지난 5월 28일, 몽골 수도 울란바타르 의 바양주르흐구 19동 게르촌 에서 오랜 기간 취약계층 아이들을 지원해 온 졸자야 '몽골의 미래' 센터장이 경향신문 기자와 인터뷰를 가졌습니다. 그는 2009년부터 17년째 이 지역에서 저소득층 아동 돌봄과 주민 자립 지원 활동을 펼쳐 오고 있습니다.

게르촌은 사막화와 혹한으로 삶의 터전을 잃은 기후 난민들이 모여 살면서 형성된 도심 속 빈민촌으로, 빈곤과 범죄가 끊이지 않아 도시의 그늘로 불리고 있습니다. 매년 자연재해가 발생할 때마다 새로운 이주민들이 유입되며, 이들 중 상당수는 거주 등록을 하지 못해 행정망에서 배제된 채 생활하고 있습니다. 통계상 19동 인구는 약 1만 1천 명으로 집계되지만 실제 거주 인구는 약 1만 4천 5백 명으로 추정되며, 등록되지 않은 3천 명 이상은 복지 혜택은 물론 식량 지원조차 받지 못하고 있습니다. 게르촌 아이들의 건강 상태는 극도로 열악합니다.

'몽골의 미래'가 진행한 치아 검진에서 건강한 아이는 150명 중 겨우 5명에 불과했고, 후원을 통한 건강검진에서는 청력 손상, 시력 상실, 자폐 스펙트럼 장애를 가진 아이가 방치되는 등 심각한 사례가 발견되었습니다. 가난과 방임은 세대를 거쳐 반복되며, 여기서 자란 아이들은 성인이 되어 또 다시 빈곤한 부모가 되어 비슷한 환경에서 자식들을 키우는 악순환이 이어지고 있습니다. 졸자야 센터장은 이를 "돌연변이 취급"을 받는 현실이라고 표현하면서도, 아이들의 미래를 포기할 수 없다고 강조했습니다.

더욱이 게르촌은 알코올 중독, 가정폭력, 아동 학대, 성범죄에 노출되어 있어 최근에도 아동 성폭력 사건이 빈번히 발생하고 있습니다. 기후 위기는 또 다른 위협으로 작용합니다. 국지성 호우가 빈번해지면서 비탈면에 위치한 게르촌은 배수 시설 부족으로 순식간에 물에 잠기거나 급류에 휩쓸리는 홍수 피해가 반복되고 있습니다. 2009년에는 19동에서만 10명 가량이 홍수로 목숨을 잃었고, 최근 인근 지역에서도 큰 피해가 발생했습니다.

운영 자금이 갈수록 줄어들어 당장 간식비조차 걱정해야 할 처지이지만, 졸자야 센터장은 "아이들의 미래를 바꾸는 일이 곧 몽골의 미래를 바꾸는 일"이라며, 게르촌이 부끄러움 없는 "게르 구역"으로 불리는 날을 위해 지속적으로 노력할 것이라고 다짐했습니다





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