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울란바타르 게르촌, 기후 난민과 빈곤의 악순환에서 벗어나기 위한 투쟁

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울란바타르 게르촌, 기후 난민과 빈곤의 악순환에서 벗어나기 위한 투쟁
게르촌기후난민몽골
📆6/17/2026 5:19 AM
📰kyunghyang
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몽골 수도 울란바타르 게르촌은 사막화와 혹한으로 집을 잃은 이주민들이 형성한 빈민촌으로, 거주 등록 미비로 인해 행정적 보호에서 배제되고 빈곤, 건강 문제, 범죄에 노출된 아이들이 많습니다. 졸자야 '몽골의 미래' 센터장은 17년째 이 지역에서 아이들을 돌보며 악순환을 끊기 위해 힘쓰고 있으나 자금 부족과 기후 위기로 인한 홍수 등 새로운 위협까지 맞닥뜨린 상황입니다.

지난 5월 28일, 몽골 수도 울란바타르 의 바양주르흐구 19동 게르촌 에서 오랜 기간 취약계층 아이들을 지원해 온 졸자야 '몽골의 미래' 센터장이 경향신문 기자와 인터뷰를 가졌습니다. 그는 2009년부터 17년째 이 지역에서 저소득층 아동 돌봄과 주민 자립 지원 활동을 펼쳐 오고 있습니다.

게르촌은 사막화와 혹한으로 삶의 터전을 잃은 기후 난민들이 모여 살면서 형성된 도심 속 빈민촌으로, 빈곤과 범죄가 끊이지 않아 도시의 그늘로 불리고 있습니다. 매년 자연재해가 발생할 때마다 새로운 이주민들이 유입되며, 이들 중 상당수는 거주 등록을 하지 못해 행정망에서 배제된 채 생활하고 있습니다. 통계상 19동 인구는 약 1만 1천 명으로 집계되지만 실제 거주 인구는 약 1만 4천 5백 명으로 추정되며, 등록되지 않은 3천 명 이상은 복지 혜택은 물론 식량 지원조차 받지 못하고 있습니다. 게르촌 아이들의 건강 상태는 극도로 열악합니다.

'몽골의 미래'가 진행한 치아 검진에서 건강한 아이는 150명 중 겨우 5명에 불과했고, 후원을 통한 건강검진에서는 청력 손상, 시력 상실, 자폐 스펙트럼 장애를 가진 아이가 방치되는 등 심각한 사례가 발견되었습니다. 가난과 방임은 세대를 거쳐 반복되며, 여기서 자란 아이들은 성인이 되어 또 다시 빈곤한 부모가 되어 비슷한 환경에서 자식들을 키우는 악순환이 이어지고 있습니다. 졸자야 센터장은 이를 "돌연변이 취급"을 받는 현실이라고 표현하면서도, 아이들의 미래를 포기할 수 없다고 강조했습니다.

더욱이 게르촌은 알코올 중독, 가정폭력, 아동 학대, 성범죄에 노출되어 있어 최근에도 아동 성폭력 사건이 빈번히 발생하고 있습니다. 기후 위기는 또 다른 위협으로 작용합니다. 국지성 호우가 빈번해지면서 비탈면에 위치한 게르촌은 배수 시설 부족으로 순식간에 물에 잠기거나 급류에 휩쓸리는 홍수 피해가 반복되고 있습니다. 2009년에는 19동에서만 10명 가량이 홍수로 목숨을 잃었고, 최근 인근 지역에서도 큰 피해가 발생했습니다.

운영 자금이 갈수록 줄어들어 당장 간식비조차 걱정해야 할 처지이지만, 졸자야 센터장은 "아이들의 미래를 바꾸는 일이 곧 몽골의 미래를 바꾸는 일"이라며, 게르촌이 부끄러움 없는 "게르 구역"으로 불리는 날을 위해 지속적으로 노력할 것이라고 다짐했습니다

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게르촌 기후난민 몽골 울란바타르 빈곤

 

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