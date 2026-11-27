2027 버밍엄 대회를 앞두고 리비우에서 열린 인빅터스게임 대표선발전 현장. 두 팔을 잃은 아르템을 포함한 우크라이나 참전용사들이 스포츠를 통해 신체적·정신적 회복과 일상의 재정을 모색하고 있다.

우크라이나 남부 미콜라이우 출신의 상이 군인 아르템 은 러시아군 박격포 공격으로 두 팔을 잃은 채 양궁 사대에 섰다. 전쟁터가 아닌 스포츠 경기장에서 발가락과 이빨을 이용해 활을 당기는 그의 모습은 단순한 경기의 경쟁을 넘어 생생한 회복의 증언이었다. 2027년 영국 버밍엄에서 열릴 인빅터스게임 대표 선발전 현장은 전투로 인한 신체적 상해를 스포츠를 통해 극복하려는 수많은参戰용사들의 의지와 도전이 담긴 곳이었다.

2027 버밍엄 인빅터스게임 우크라이나 대표팀 선발

2027 버밍엄 인빅터스게임 우크라이나 대표 선발전은 리비우에서 열렸으며, 러시아와의 전쟁에서 부상을 입은 약 400여명의 군인과 참전용사들이 다양한 종목에 도전했다. 양궁, 수영, 파워리프팅, 휠체어 럭비, 실내 조정 등이 포함된 이번 대회는 미래 세계대회인 인빅터스게임의 출전권을 결정하는 중요한 관문이었다. 우크라이나는 역대 가장 많은 60명의 선수를 내년 7월 영국 버밍엄으로 파견할 예정이다. 이는 2014년 영국 런던에서 처음 시작된 인빅터스게임이 우크라이나 참전용사들에게 얼마나 큰 의미를 지니고 있는지 보여주는 지표다.

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상해 없는 몸의 한계 넘은 선수들의 생존과 재활

양궁 대표로 나선 31세 아르템은 2022년 여름 포크로우스크 지역에서 철수하던 중 박격포 공격을 받아 두 팔을 잃었다. 부상 직후 지혈대를 감았지만 러시아군 드론으로 인해 즉시 후송이 불가능했던 그는 약 5km를 걸어야 했다. 이후 동료가 쇼핑카트에 태워 약 1.6km를 더 이동시켰고, 응급치료 시설에 도착하기까지 무려 12시간이 걸렸다. 재활 과정에서 양궁을 접한 그는 보조자의 도움을 받아 사대에 서야 하지만, 화살을 쏠 때는 스스로 활을 통제한다. 그는 코치의 권유로 대회 출전을 결정했으며, 실제 선발전에 나선 것만으로도 이미 승리라 굳게 믿고 있다. 현재 리비우의 재활시설에서 의수 착용 훈련과 함께 등 및 몸통 근육 강화 운동을 병행하며 향후 컴퓨터 작업과 강연 활동도 계획하고 있다.

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군인 파브로, 올렉산드르 등 부상 극복과 일상 복귀

2023년 지뢰 폭발로 왼쪽 다리를 잃은 파브로는 수영을 통해 신체적 및 정신적 회복을 이어가고 있다. 2024년 전투 중 총상을 입은 볼로디미르 쿠즈멘코는 구조 과정에서 자신의 고투를 상징하는 문신을 몸에 새기며 수영에 도전했다. 또한 2024년 10월 토레츠크 인근에서 포탄 공격을 받아 두 다리를 잃은 38세 올렉산드르는 수영, 실내 조정, 좌식배구를 시작했다. 그는 딸과 함께 걷는 미래를 상상하며 의족 생활에 적응하고 있으며, 독립적인 생활을 하는 다른 군인들의 사례에서 큰 힘을 얻었다. 또한 2014년부터 군 복무를 시작한 리아나는 2022년 박격포 공격으로 뇌진탕과 파편 부상을 입은 후 파워리프팅에 도전하며 보이지 않는 상해를 가진 여성 군인들도 존중받아야 한다고 주장하고 있다.

참전용사 회복 지원의 확대와 미래 전망

우크라이나에는 현재 약 200만 명의 참전용사가 있으며, 이 중 140만 명이 공식 전투참가자 지위를 갖고 있다. 등록된 전투참가자의 최소 11%인 약 15만 4000명이 군 복무와 관련된 장애를 안고 살아가고 있다. 이러한庞大的한 필요에 부응하기 위해 우크라이나의 인빅터스게임 참여 규모는 2017년 15명에서 현재 2000명을 넘어섰고, 관련 단체도 50개를 넘어섰다. 인빅터스게임재단의 롭 오언 최고경영자는 우크라이나의 회복 필요성이 엄청나다며, 부상한 군인과 참전용사들이 전쟁이 끝날 때까지 기다리지 않고 지금 바로 자신의 삶을 재구성할 기회를 제공해야 한다고 강조했다.