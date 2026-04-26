우크라이나 최전선 군인들, 굶주림에 시달리다… 갈비뼈 드러난 참혹한 모습 공개

우크라이나 최전선에 배치된 군인들이 제대로 된 식량과 물 공급을 받지 못해 극심한 영양실조 상태에 놓인 사실이 드러났습니다. SNS를 통해 공개된 사진 속 병사들은 앙상하게 마른 모습으로 충격을 주고 있으며, 우크라이나 군 당국은 관련 지휘관을 해임하고 상황 개선에 나섰습니다.
우크라이나 최전선 에 배치된 군인들의 참혹한 상황을 보여주는 사진이 공개되어 충격을 주고 있습니다. 소셜 미디어를 통해 확산된 사진 속 병사들은 극심한 영양실조 상태로, 갈비뼈가 훤히 드러날 정도로 앙상하게 마른 모습입니다.
이들은 북동부 쿠피얀스크 인근 오스킬강 진지에서 8개월간 주둔하며 제대로 된 식량과 물 공급을 받지 못했습니다. 병사들의 아내와 딸들이 SNS를 통해 이들의 고통스러운 현실을 알리면서 우크라이나 군 당국은 부대 보급 관리를 책임지던 지휘관을 해임하는 등 뒤늦게 대응에 나섰습니다. 문제의 발단은 제14독립기계화여단 소속 병사의 아내인 아나스타시야 아실추크가 SNS에 남편을 포함한 병사들의 사진을 게시하면서 시작되었습니다.
사진 속 병사들은 생기 없는 창백한 얼굴과 앙상하게 마른 팔다리를 보이며, 8개월 전 80~90kg이 넘었던 몸무게가 현재 50kg 정도밖에 남지 않았다고 실추크는 증언했습니다. 이들은 식량과 의약품을 드론으로만 공수받을 수 있었지만, 보급이 불규칙하여 한 번의 보급 후 10일 동안 식량이 전혀 도착하지 않는 상황이 빈번했습니다. 이 기간 동안 병사들은 생존을 위해 빗물과 눈을 녹여 마시며 버텼다고 합니다. 실추크는 남편이 먹을 것과 마실 것을 애원하며 절박한 상황을 호소했고, 이는 한두 명의 문제가 아닌 부대 전체의 심각한 문제임을 강조했습니다.
또 다른 병사의 딸 역시 병사들이 굶주림으로 의식을 잃고 있다는 증언을 통해 상황의 심각성을 더했습니다. 우크라이나 총참모부는 즉각 진상조사에 착수하여 병사 급식을 책임지던 지휘관을 교체했습니다. 군 당국은 해당 부대의 보급 문제점을 인정하면서도, 주둔지가 적진과 매우 가까워 공수 공급 외에는 다른 방법이 없었다고 설명했습니다. 특히 러시아군이 군사 장비 공격보다 식량, 탄약 등 군수 보급로 차단에 주력하면서 보급 상황이 더욱 악화되었다고 덧붙였습니다.
다행히 군 당국의 조치 이후 현지 상황은 다소 개선된 것으로 보입니다. 실추크는 새로 부임한 지휘관으로부터 상황이 해결되고 있다는 연락을 받았으며, 남편으로부터 지난 8개월 동안 먹었던 것보다 더 많은 식량을 먹었다는 편지를 받았습니다. 하지만 이번 사태는 우크라이나 군 내부의 보급 시스템 문제점을 드러내는 동시에, 최전선에 있는 병사들의 열악한 근무 환경과 생존 문제를 다시 한번 강조하는 계기가 되었습니다. 앞으로 우크라이나 군은 보급 시스템을 개선하고, 최전선 병사들에게 안정적인 식량과 물 공급을 보장하기 위한 노력을 기울여야 할 것입니다.
또한, 국제 사회의 지원과 관심이 더욱 필요하며, 우크라이나 전쟁의 참혹한 현실을 알리고 평화를 위한 노력을 지속해야 합니다
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