우크라이나군의 드론 반격, 러시아군의 점령 속도 급감시킨 핵심 요인

러시아군이 우크라이나에서 확보한 영토가 전년 대비 약 97% 감소하며 점령 속도가 급감했다. 우크라이나군의 정밀 드론 공격이 러시아의 보급망을 무력화한 원인으로 분석된다.

러시아군 이 우크라이나의 정교한 드론 공격 과 끈질긴 반격에 막혀 올해 영토 확장 계획에 심각한 차질을 빚고 있는 것으로 드러났다. 8일(현지시간) 월스트리트저널과 AFP통신 등 외신 보도에 따르면, 러시아군 의 전진 속도는 작년 대비 극적으로 둔화했으며 최근에는 오히려 잃는 땅이 더 많은 역조 현상이 나타나고 있다.

러시아군의 영토 확보량 전년 대비 97% 급감

미 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)의 분석 데이터에 따르면, 러시아군이 올해 1월부터 10월까지 우크라이나 영토에서 확보한 면적은 약 119㎢에 불과하다. 이는 러시아군이 지난해 같은 기간 확보한 4,854㎢에 비해 약 97%나 줄어든 수치이다. 월평균 점령지 확대 면적 또한 작년 월 평균 400㎢에서 올해 월 평균 11㎢로 급감한 것으로 집계되었다.

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AFP통신은 이러한 급격한 둔화가 올해 초부터 지속적으로 나타나는 전체적인 전황의 양상이라고 지적했다. 특히 최근 두 달간은 러시아군이 새로 점령한 영토 면적보다 우크라이나군에게 빼앗긴 영토 면적이 더 많았으며, 이는 러시아 군대의 진격력이 한계에 도달했음을 시사하는 지표로 해석된다.

우크라이나군의 정밀 드론 공격으로 보급망 마비

우크라이나군의 선전에는 국내 기업들이 생산한 드론의 역할이 지대하다. 우크라이나군은 자체 개발한 드론을 활용하여 전선 후방 깊숙이 위치한 러시아군의 보급로와 군수 물자 창고를 집중 타격했다. 이로 인해 러시아 최전방 부대는 탄약과 식량 등 필수 군수물자의 보급이 원활하지 않게 되었고, 추가 병력을 투입하는 작업에서도 심각한 어려움을 겪었다.

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특히 러시아군은 올해 들어 우크라이나군이 철벽 방어선을 구축한 동부 도네츠크주의 주요 도시들을 포위하기 위해 대규모 공세를 전개했다. 그러나 우크라이나군의 방어 태세가 예상보다 훨씬 견고하여 러시아군의 작전은 계획대로 진행되지 못했고, 이 과정에서 러시아군은 약 8,000명의 사상자를 배출했다. 우크라이나 제3군단은 이 같은 수치를 공식적으로 밝히며 러시아군의 막대한 인명 손실을 입증했다.

종전 협상과 돈바스 지역의 핵심 쟁점 부상

현재 전선은 미국이 중재하는 종전 협상에 직접적인 영향을 미칠 것으로 관측된다. 10월 10일부터 11일까지 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열리는 협상의 핵심 의제는 돈바스 지역의 영토 귀속 문제이다. 러시아 정부는 돈바스 지역을 완전히 확보할 때까지 군사력 사용을 중단하지 않겠다는 입장을 고수하고 있다.

반면 우크라이나 정부는 자국 영토를 어떤 조건으로도 넘길 수 없다는 입장이다. 우크라이나군은 지난 9월 크라마토르스크와 리만 인근에서 성공적인 반격 작전을 펼쳐 172㎢의 영토를 탈환한 바 있으며, 지난달에도 추가로 60㎢의 영토를 되찾는 성과를 거두었다. 이러한 군사적 성공은 협상 테이블에서 우크라이나 측의 입지를 강화하는 요인으로 작용할 가능성이 크다.

우크라이나 에너지 시설 파괴와 민간인 피해 확대

군사적 교전이 이어지는 와중에도 러시아군의 야간 공습은 우크라이나 민간 사회에 대한 압박을 강화하고 있다. 러시아 국방부는 최근 밤새 우크라이나 지토미르 지역의 발전소 등 에너지 인프라를 타격했다고 주장했다. 이에 맞서 우크라이나 민간 에너지 회사 DTEK는 드니프로페트로우스크 지역의 에너지 시설이 공격을 받아 60만 명 이상의 주민이 정전 피해를 입었다고 전했다.

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러시아군의 지속적인 공습과 우크라이나군의 효율적인 드론 반격이 공존하는 이 양상은 전쟁의 성격을 장기전으로 몰아넣고 있다. 영토 확보 속도의 격차는 군사 전략의 실효성을 검증하는 중요한 변수이며, 향후 도래할 협상국면에서 승패를 가르는 결정적 요인이 될 전망이다.