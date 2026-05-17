우크라이나의 모스크바 대규모 드론 보복 공격과 격화되는 전쟁 양상

러시아의 키이우 공습에 맞서 우크라이나가 모스크바를 겨냥한 대규모 드론 공격을 감행하며 양국의 충돌이 전면전 수준으로 치닫고 있습니다.

러시아와 우크라이나 사이의 군사적 긴장감이 극에 달하며 양측의 충돌이 전례 없는 수준으로 격화하고 있습니다. 최근 러시아가 우크라이나의 수도 키이우를 대상으로 대규모 공습을 감행한 것에 대응하여, 우크라이나가 러시아의 심장부인 모스크바를 겨냥한 대규모 보복 드론 공격을 실행하며 전쟁의 양상이 더욱 위험한 방향으로 흐르고 있습니다. 17일 현지 시간 기준으로 로이터 통신과 AFP 통신 등 주요 외신들의 보도에 따르면, 러시아 국방부는 밤사이 러시아 전역에서 우크라이나가 발사한 약 556대의 드론을 격추했다고 발표했습니다.

하지만 이러한 대대적인 방공망 가동에도 불구하고 일부 드론은 러시아의 촘촘한 방공망을 뚫고 도심 깊숙이 침투하는 데 성공했습니다. 이 과정에서 민간인 4명이 숨지고 수십 명의 부상자가 발생하는 참사가 일어났으며, 이는 러시아 내부적으로도 상당한 충격과 공포를 불러일으키고 있습니다. 특히 러시아의 수도 모스크바에서 발생한 피해가 매우 심각한 수준인 것으로 나타났습니다. 러시아 당국은 모스크바 상공에서만 무려 81대의 드론을 격추했다고 밝혔으나, 일부 드론이 도심의 주거 지역과 주요 기반 시설을 직접 강타하면서 3명의 사망자가 발생했습니다.

주러시아 인도대사관의 발표에 따르면 사망자 중에는 인도 국적자 1명이 포함되어 있어 이번 공격이 국제적인 문제로까지 확산될 가능성을 시사하고 있습니다. 또한 고층 아파트 단지가 파손되고 주요 도시 기반 시설들이 심각한 타격을 입었으며, 특히 석유 및 가스 정제시설 인근의 공사 현장에서 작업 중이던 다수의 노동자가 부상을 입는 등 경제적, 인적 피해가 동시에 발생했습니다. 이러한 상황은 러시아의 방공 시스템이 우크라이나의 진화된 드론 공격을 완벽하게 막아내지 못하고 있음을 방증하는 사례로 풀이됩니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 자신의 사회관계망서비스를 통해 이번 공격 사실을 공식화하며 러시아에 강력한 경고 메시지를 보냈습니다. 젤렌스키 대통령은 우크라이나의 드론이 500km 이상의 장거리를 비행하여 모스크바 주변의 견고한 방공망을 성공적으로 뚫었다고 주장하며, 이는 우크라이나의 공격 능력이 이전보다 크게 향상되었음을 과시한 것입니다. 우크라이나 보안국인 SBU 또한 구체적인 타격 목표를 공개하며 모스크바 내의 정유시설 1곳과 송유시설 2곳을 정밀 타격했다고 밝혔습니다.

외신들은 이번 공격을 약 1년 만에 발생한 최대 규모의 모스크바 공습으로 평가하고 있으며, 우크라이나가 단순한 방어 전략에서 벗어나 러시아의 전략적 요충지를 직접 타격하는 공세적 전략으로 전환했음을 의미한다고 분석하고 있습니다. 이러한 갈등의 배경에는 지난 15일 러시아가 키이우에 감행한 대규모 공습으로 인해 27명이 사망한 사건이 결정적인 도화선이 되었습니다. 우크라이나는 당시 이미 강력한 보복을 예고해 왔으며, 이번 모스크바 공격은 그 예고된 응징의 일환으로 보입니다. 더욱 우려스러운 점은 국제 사회의 중재 노력이 결실을 보지 못하고 있다는 사실입니다.

미국이 중재하던 종전 협상은 최근 중동 정세의 급격한 악화와 맞물려 사실상 중단된 상태이며, 이로 인해 양국 간의 외교적 해결책은 더욱 멀어지고 있습니다. 특히 이달 초 러시아 전승절 휴전 문제를 두고 양측이 타협 없는 평행선을 달리며 긴장이 고조되었고, 휴전 논의가 무산된 이후에는 더욱 강도 높은 공습과 보복의 악순환이 이어지고 있는 실정입니다. 정치적 수사와 실제 전장의 상황 사이의 괴리 또한 극명하게 나타나고 있습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 9일 기자회견을 통해 우크라이나 전쟁이 이제 막바지에 접어들었다고 주장하며 승리를 자신하는 모습을 보였습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령 역시 최근 중국 방문 일정 중에 우크라이나 전쟁의 해결이 가까워졌다는 낙관적인 언급을 한 바 있습니다. 그러나 실제 현장에서는 모스크바 도심이 불타오르고 민간인 사상자가 계속해서 발생하는 등 전쟁의 강도가 오히려 높아지고 있어, 정치적 선언과는 달리 평화로 가는 길은 여전히 험난해 보입니다. 양국은 이제 서로의 심장부를 직접 타격하는 초강경 대응 단계에 진입했으며, 이는 향후 전쟁의 전개 방향에 결정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다





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