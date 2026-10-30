우크라이나 포로 송환 공개, 분노 대신 이성의 외교를 선택하라

우크라이나의 북한군 포로 송환 발표는 외교적 결례였지만, 한국은 감정적으로 대응하지 말아야 한다. 폴란드의 사례처럼 실용적 출구전략을 통해 안보 연대를 유지하고 국익을 보호할 필요가 있다.

권기창 전 주 우크라이나 대사 얼핏 외교라고 하면 와인과 샹들리에가 있는 우아한 식탁에서 신사의 룰이 지배하는 평화로운 만찬을 떠올리기 쉽다. 그러나 내가 겪은 30년간의 외교 현장은 항상 평화로운 것은 아니었다.

식탁의 와인잔은 깨질 수 있다. 신의가 무너지고, 상대의 결례에 분노하기도 한다. 국익을 위해선 자존심을 버려야 할 때도 있다. 외교관에게 하나의 원칙이 있다면 외교는 뜨거운 가슴이 아닌 차가운 이성으로 해야 한다는 것이다.

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비스마르크의 엠스 전보와 프랑스의 치명적 실수

우크라 포로 송환 공개는 결례지만 대사 소환 등은 감정적 대응일 뿐 실용적인 출구 모색한 폴란드처럼 외교는 이성과 현실주의 기반해야 역사는 분노로 인해 차가운 이성을 내던진 외교 사례로 가득하다. 1870년 프랑스는 프로이센에 스페인 왕위 계승을 포기하라고 요구했다. 당시 프로이센 총리 비스마르크는 국왕과 프랑스 대사 사이의 온건했던 대화록을 악의적으로 편집했다. 대사가 국왕에게 무례한 요구를 강요했고, 국왕은 대사의 알현을 거부하며 하인을 시켜 그를 쫓아낸 것으로 만들었다. 이 대화록을 언론에도 흘렸다.

엄청난 외교적 결례이자, 불손한 언론 플레이였다. 이 '엠스 전보(Ems Telegram)' 사건으로 프랑스 전역은 '국가의 명예가 능멸당했다'며 격분했다. 그러나 진정한 파국은 비스마르크의 책략이 아니라, 분노에 눈멀어 덫에 걸려든 프랑스의 치명적 오판에서 비롯되었다. 프랑스는 군사적 준비 상태, 외교적 상황 등을 숙고하지 않은 채 먼저 선전포고를 했다.

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그 대가는 가혹했다. 스당 전투에서의 참패, 황제의 포로 전락은 프랑스 제2 제정의 붕괴로 이어졌다. 베르사유 궁전 거울의 방에서는 독일 제국이 선포되었다.

'사랑과 전쟁에서는 모든 것이 정당화된다(All is fair in love and war)'는 서구의 오랜 격언이 있다. 절박한 상황에서는 통상적인 도덕·예의·규칙을 따르지 않아도 된다는 것이다. 유엔총회 연설에서 북한군 포로 두 명의 한국 송환을 전격 발표한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이 격언을 떠올렸는지 모른다. 전시 지도자에게 북한군 송환 사실에 대한 비공개 합의라는 외교적 에티켓은 사치에 불과했을 수 있다.

젤렌스키의 포로 송환 발표와 우리 정부의 대응

물론 이 비정한 격언조차 '적을 속이기 위한 기만'을 뜻할 뿐, 우방과의 약속 파기에 면죄부를 주지는 않는다. 그것은 명백한 외교적 결례였다. 하지만 우리 정부의 대응에는 150여 년 전 엠스 전보를 받아든 프랑스의 그림자가 어른거린다. 상대의 결례에 분노해 정면충돌을 불사하는 태도는 자존심은 지킬 수 있으나, 국익을 지켜내는 현실주의라 보긴 어렵다.

이 문제는 우리 대사 소환과 일부 공관원 철수라는 초유의 외교적 파동으로 번졌다. 양국의 감정적 대립 속에서 돌파구를 찾기 위해서는 우크라이나와 폴란드가 겪었던 외교 갈등의 봉합 과정에 주목할 필요가 있다. 올해 젤렌스키가 특수작전부대에 'UPA의 영웅들' 명예 칭호를 부여하자 양국은 충돌했다. UPA는 2차 대전 당시 폴란드인 10만 명을 학살한 전범 조직이다.

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격분한 폴란드는 젤렌스키에게 수여했던 흰 독수리 훈장을 박탈했고 젤렌스키 역시 훈장 반납으로 맞섰다. 그러나 양국은 감정을 제어하여 파국으로 가지 않았다.

폴란드와 우크라이나의 역사 갈등 분리 전략

"두 나라의 분열로 득을 보는 것은 오직 블라디미르 푸틴뿐"이라는 냉엄한 안보 현실을 직시했다. 양국은 서방의 중재와 외교 채널을 통해 '역사 갈등'과 당면한 '안보 연대'를 철저히 분리(de-coupling)했다. 우크라이나는 폴란드가 원하던 유해 발굴 협조 등 실질적 양보 조치를 내놓았고, 폴란드 역시 대러 지원의 허브 역할을 차질없이 견지하며 실용적 출구를 열었다. 우리 정부도 폴란드처럼 사과 문제와 여타 실질 사안을 분리해서 실용적 출구전략을 모색해야 한다.

전시 리더십 및 대내외 홍보를 중시하는 우크라이나 지도부의 특성상 공개 사과의 가능성은 매우 낮다. 우리는 비공개 합의 위반에 대해서는 '공개 사과' 대신 '적절한 수준의 사과(유감)' 표명을 수용하고 인도적 지원과 전후 재건 협력, 향후 추가 북한군 포로 정보의 비공개 공유 보장, 대북 첩보 협력 제도화 등 큰 틀에서의 연대는 유지하는 유연한 투트랙 외교가 필요하다. 상대의 결례에 분노하는 것은 당연하나, 자존심은 외교의 나침반이 될 수 없다. 와인잔이 깨지더라도 식탁을 엎어서는 안 된다.

폴란드가 우크라이나와의 갈등을 봉합한 방식처럼, 분노를 절제하고 차가운 이성을 토대로 한 냉철한 현실주의로 가야 한다. 그것이 엠스의 그림자를 지우고, 국익을 보전하는 길이다. 권기창 전 주우크라이나 대사