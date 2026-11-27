우크라이나 국방부 정보총국(GUR)은 최선희 외무상이 김정은 국무위원장의 지시로 대러 미사일 및 탄약 지원을 일시 중단했다고 밝혔습니다.

우크라이나 국방부 정보총국( GUR)은 26일(현지시각) 북한이 러시아 에 대한 미사일과 포병 탄약 등 군사 지원을 일시적으로 중단했다고 공식 발표했다. 이 기관은 최선희 북한 외무상이 지난 10월 말 러시아 측에 이 같은 중단 조치를 통보했다고 전달했다. 확보된 정황에 따르면, 이러한 지원 중단 결정은 김정은 북한 국무위원장이 직접 내린 명령에 따른 것이다.

김정은 지시로 KN-23 등 무기 제공 끊어

정보총국의 분석에 따르면 북한은 러시아 군용 수송기의 북한 영공 이용을 엄격히 금지했다. 화성 11-가(KN-23) 탄도미사일과 포병 탄약 등 기존에 제공되던 무기 공급이 전면 중단된 상태다. 우크라이나군은 북한이 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후 지난 8월까지 러시아에 최소 150기 이상의 KN-23 미사일을 제공한 것으로 추정하고 있다.

Also read 부산시, 지방 주택시장 살릴 ‘지역 맞춤형 정책’ 정부에 건의

KN-23 미사일은 러시아의 '이스칸데르' 미사일의 북한 버전으로 불리며, 약 400kg의 탄두를 탑재해 450km 이상을 비행할 수 있다. 실제로 우크라이나 각지에서 러시아군이 발사한 이 미사일의 잔해들이 다수 발견되고 있다. 북한군 미사일 부대는 현재 러시아 영토에 주둔하며 우크라이나를 향한 미사일 작전에 직접 참여하고 있는 상황이다.

남북 긴장 완화 언급에 북 수뇌부 반발

북한의 지원 중단은 외교적 긴장 고조와 직결된 것으로 보인다. 지난달 안드레이 루덴코 러시아 외교장관이 향후 러시아 정부가 서울과 평양 간 남북 관계의 긴장 완화를 위해 노력할 것이라고 발표한 바 있다. 이 발언에 대해 북한 수뇌부는 격앙된 반응을 보였으며, 북·러 동맹의 성격에 부합하지 않는다고 강력히 항의했다.

Advertisement

최선희 외무상은 당시 러시아 측에 대남 정책 기조에 대한 해명을 요구하며 불만을 표출했다. 이러한 외교적 마찰은 양국 간 군사협력의 방향성을 재고하는 계기가 되었으며, 궁극적으로 김정은 위원장의 직접적인 지시로 이어진 것으로 우크라이나 정보기관은 판단했다.

러시아군 처우 문제와 북한군 피해 심각

군사 협력의 근본적인 문제는 러시아군 최고위 지휘부의 태도에서도 나타난다. 러시아군은 북한군을 전술적 필요보다는 '윗선'의 정치적 결정에 따른 부담으로 여기고 있음을 북한군 측에 숨기지 않고 있다고 한다. 반면, 2024년 가을 러시아 쿠르스크 전선에서 파병되어 수천 명의 인명 피해를 입은 북한군 입장에서 이는 불쾌감을 자아내는 상황이다.

우크라이나 국방부 정보총국은 파병 북한군 중 2251명이 사망 또는 실종 등 회복 불가능한 손실을 입었고, 4807명이 부상을 입었다고 추정한다. 한국 국가정보원 역시 북한군이 2024년 전투병력 1만 5000명을 파병했으며, 이 중 약 2000명이 전사한 것으로 보고했다. 언어 장벽, 통역 인력 부족, 군사작전 교리 차이도 합동 작전의 걸림돌로 작용하고 있다.

표면적 동맹 과시와 전략폭격기 동행

내부적인 협력의 어려움에도 불구하고, 북한은 표면적으로는 러시아와의 동맹 관계를 굳건히 과시하는 움직임을 보이고 있다. 조선중앙통신은 27일 김정은 위원장이 전날 북·러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 회의를 계기로, 동평양대극장에서 열린 러시아 예술인들의 기념공연을 관람했다고 보도했다.

Advertisement

공연 직후 김정은 위원장은 알렉산드르 코즐로프 러시아 천연자원부 장관, 안드레이 말리셰프 문화부 차관, 안드레이 포드욜리셰프 주북 러시아 대사 등과 회담을 가졌다. 또한 앞서 24일에는 러시아 초음속 전략폭격기 Tu-160 편대가 한국 방공식별구역(KADIZ)을 침범하기도 했다. 이는 북한과의 군사 동맹에 따른 방위 공약 이행을 시사하며, 한반도 유사시 러시아의 군사 개입 가능성을 비춘 것으로 해석된다.