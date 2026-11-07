우크라이나 데이터센터 폭격, 환경오염 위험성 경고

영국 NGO CEOBS 분석에 따르면 우크라이나와 러시아 등 분쟁 지역의 데이터센터 공격은 비상 발전기와 연료, 배터리 파괴로 인한 중대 환경오염을 유발할 수 있다.

영국 본부 비영리 연구단체 '분쟁 및 환경 관측소( CEOBS)'는 최근 전 세계적으로 잇따르는 데이터센터 에 대한 군사 공격이 심각한 환경오염 을 초래할 수 있다고 경고했다. 특히 우크라이나 와 러시아, 미국과 이란 간 전투에서 무인기와 미사일의 주요 목표로 부상한 이 시설들이 파괴되면서 토양, 수질, 대기 오염 위험이 크다는 분석이다.

지난 달 20일 위성 사진으로 확인된 사소보 시의 데이터센터는 같은 달 8일 발생한 우크라이나 무인기 공격으로 크게 파괴된 바 있다. 이는 데이터센터 폭격이 단순한 시설 손실을 넘어 지역 주민의 건강 변화와 환경 파괴라는 더 큰 파장을 일으킬 수 있음을 시사한다.

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데이터센터 폭격의 환경 오염 메커니즘

CEOBS는 지난달 말 발표한 분석 자료에서 데이터센터 공격 시 발생하는 화재와 파괴 과정에서 다량의 유해 물질이 배출된다고 지적했다. 시설 내부에 설치된 비상 발전기와 연료가 타면서 기름과 윤활유가 유출되면 토양과 수질을 오염시킬 수 있다.

또한 연기 형태로 대기 중으로 퍼지는 다환방향족탄화수소(PAHs)와 같은 발암성 물질도 문제가 된다. 배터리는 독성 가스와 니켈, 코발트, 납 등의 중금속을 방출할 수 있으며, 전자 제품과 케이블에 쓰인 난연성 플라스틱 및 폴리염화비닐(PVC)은 다이옥신 같은 유해 물질을 공기 중에 배출한다.

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군사적 중요성과 공격 대상 선정 이유

데이터센터가 군사적 목표로 자주 선택되는 이유는 결제망, 물류 서비스, 전자 정보 유통 차단 및 지휘통제시스템 교란 효과가 크기 때문이다. 최근 인공지능(AI) 기술 확산에 따라 데이터센터의 총개수와 개별 규모, 그리고 전략적 중요성이 비약적으로 증가했다.

이러한 변화로 인해 주요 군사 세력 간 분쟁에서 데이터센터는 핵심 타격 sasaran이 되었다. 민간 인프라인 동시에 군사용 정보 통신망의 허브 역할을 수행하면서, 그 파괴력은 군사 작전 자체에 지장을 줄 수 있는 수준에 달했다.

소화 시설과 냉각 시스템의 2차 피해

폭격 직후 발생하는 고온의 화재 상황에서 일부 자체 소화 시설도 2차 환경 오염의 원인으로 지적된다. 불소계 소화 약제를 사용한 기종은 강한 부식성을 지닌 불화수소를 생성할 수 있어 주변 환경을 더욱 위협한다.

뿐만 아니라 서버 열을 식히기 위한 냉각 시스템에서 유출되는 화학물질 또한 환경적 위험을 가중시킨다. 데이터센터는 대개 인구 밀집 지역과 근접해 위치해 있어, 이러한 유해 물질의 배출은 즉각적인 주민 건강 위협으로 이어질 가능성이 높다.

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피해 복구 중심에서 환경 보호로 관심 전환 필요

현재 데이터센터 피해에 대한 일반적인 관심은 시설이 얼마나 빠르게 복구되어 서비스를 재개할 수 있는지에 집중되어 있다. 그러나 민간 사고와 달리 군사 공격은 대규모 화재와 파괴가 동시에 발생하여 대응이 더욱 어렵다.

CEOBS는 현재 데이터센터 피해 관련 환경 위험을 산정할 기초 자료가 턱없이 부족하다는 점을 강조하며, 군 당국과 정부가 민간인 피해 최소화를 위한 구체적 조치를 모색해야 한다고 촉구했다. 이번 사건은 단순한 시설 복구를 넘어 환경 보전 차원의 대응책 마련이 시급함을 보여준다.