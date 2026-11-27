과학기술정보통신부 우정사업본부는 해외 해킹 공격으로 11만3천여명 등기우편 고객 정보가 유출됐다고 발표했다. 2차 피해 방지를 위해 서비스를 중단하고 IP 주소를 차단했다.

과학기술정보통신부 산하 우정사업본부 운영 온라인 우편 서비스인 인터넷우체국 이 외부 해커의 불법적인 공격을 받아 고객의 개인정보가 대량 유출된 사실이 확인됐다. 이번 사고로 인해 등기우편 서비스를 이용하던 고객 11만3천여 명의 민감한 개인 정보가 노출된 것으로 파악된다. 우정사업본부 는 27일 이같은 해킹 사실을 공식 인정하고 정확한 유출 대상과 규모를 조사 중이라고 밝혔다.

해커, 배달장소 변경 서비스 침해

우정사업본부의 조사 결과에 따르면, 해커들은 인터넷우체국 모바일 애플리케이션 내 제공되는 수취인 배달장소 변경서비스를 주요 공격 타겟으로 삼은 것으로 분석된다. 해당 서비스는 우편물 배달 중 고객이 스마트폰을 통해 배달 안내 문자를 받고 원하는 장소에서 우편물을 수령할 수 있도록 지원하는 기능을 포함하고 있다. 해커들은 이 시스템을 불법적으로 접근하여 배달 중이던 등기우편물의 고객 성명, 주소, 전화번호 등의 개인정보를 조회했다.

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공격이 이루어진 시기는 지난 17일부터 24일까지로 확인됐다. 이 기간 동안 해커들이 시스템 내부의 데이터베이스를 분석하고 정보를 추출한 하루치 분량의 유출 고객 수는 총 11만3천855명(법인 고객 포함)에 달하는 것으로 집계됐다. 우정사업본부는 불법적이고 악의적인 해킹 공격의 결과를 인지한 즉시 정확한 피해 규모 산출에 착수했으며, 현재까지 파악된 수치대로 약 11만3천여 명의 정보가 유출된 상태다.

서비스 중단 및 해외 IP 차단 조치

우정사업본부는 추가적인 보안 위협과 2차 피해를 방지하기 위해 즉각적인 대응 체계를 가동했다. 인터넷우체국 서비스의 안정성을 확보한다는 명목으로 해당 해킹 공격에 관여된 것으로 추정되는 특정 서비스와 비회원 로그인 서비스를 일시적으로 중단했다. 아울러, 외부에서 우체국 모바일 웹 페이지에 접근하는 모든 해외 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 전면 차단하는 강력한 보안 장치를 마련했다.

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박인환 우정사업본부장은 이번 사건과 관련해 국민의 불안감을 해소하고 사과하기 위해 공식 입장을 냈다. 그는 외부의 불법적인 해킹 공격으로 인해 국민과 우체국 고객에게 심려를 끼쳐드려 매우 송구스럽다며 진심으로 사과했다. 이어 사고의 원인을 철저히 규명하고, 재발 방지를 위한 신속한 대책을 마련하는 등 빈틈없는 후속 관리를 통해 국민의 신뢰를 지키기 위해 최선을 다하겠다는 약속을 덧붙였다.

2차 피해 경고 및 고객 문의 채널

우정사업본부는 유출된 개인정보가 부정하게 활용되는 것을 막기 위해 고객들에게 주의보를 발령했다. 특히 고객정보가 악의적으로 이용될 경우 2차 피해가 발생할 수 있으므로, 우체국을 사칭하여 주소 변경을 요청하거나 추가 배송비 결제를 요구하는 의심스러운 문자나 전화를 주의해야 한다고 당부했다. 현재까지 파악된 유출 정보에는 주소와 전화번호가 포함되므로, 이러한 정보를 이용한 사기 수법에 각별히 유의할 필요가 있다.

개인정보 부정 이용으로 인한 실제 피해가 발생했거나 관련 문의사항이 있는 고객은 우편고객센터(전화번호 1588-1300)로 연락하면 된다. 고객센터의 운영 시간은 평일 및 주말 모두 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 주말 시간대에는 개인정보 유출과 관련된 문의 전화에만 집중적으로 대응할 예정이다. 우정사업본부는 개인정보 유출 등 피해 상황이 명확히 확인되는 대로 즉각적으로 고객에게 안내할 방침이며, 철저한 사후 관리를 통해 신뢰 회복에 나서고 있다.