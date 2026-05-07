우재준 의원, 기초연금 수급 기준 '하후상박'식 개편 방안 논의

국회연금개혁특별위원회 소속 우재준 국민의힘 의원과 연금연구회는 7일 국회에서 '미래세대가 바라보는 기초연금, 이대로 괜찮은가'를 주제로 토론회를 열고, 현행 '소득 하위 70%' 수급 기준을 최저생계비 150%로 개편하는 '하후상박'식 방안을 논의했다. 윤석명 한국보건사회연구원 명예연구위원과 김민정 연금연구회 청년위원회 사무국장, 최옥금 국민연금연구원 연금제도실장이 발제자로 참여해 저소득 노인 지원 강화와 재정 부담 완화를 위한 구체적인 방안을 제시했다. 토론에서는 기초연금 수급 기준 현실화와 함께, 의료·주택비 등 현물급여 전환과 노인 일자리 지원 병행이 강조됐다.

국회 연금개혁 특별위원회 소속 우재준 국민의힘 의원과 연금연구회는 7일 국회에서 '미래세대가 바라보는 기초연금 , 이대로 괜찮은가'를 주제로 토론회를 열었다. 이날 토론회에는 윤석명 한국보건사회연구원 명예연구위원, 김민정 연금연구회 청년위원회 사무국장, 최옥금 국민연금연구원 연금제도실장이 발제자로 참여했다.

김대영 세무사와 주명룡 대한은퇴자협회 회장, 김학주 동국대 사회복지학과 학과장이 토론에 참여했다. 발제자들은 저소득 노인에 대한 지원을 강화하는 한편, 재정 부담을 줄이기 위해 현행 '소득 하위 70%'인 수급 기준을 현실화하는 방향에 동의했다. 현재 65세 이상 노인 가운데 소득 하위 70%에 속하면 일률적으로 기초연금을 지급한다. 올해 기준 70% 선인 소득인정액은 월 247만원에 달한다.

노인 가구의 경제력이 높아지면서 소득인정액이 기준 중위소득 월 256만원에 근접한 수준까지 올라온 상태다. 이 때문에 부자 노인들까지 연금을 받는다는 지적이 나오며, 이재명 대통령이 '하후상박'식 개편을 언급한 바 있다. 제22대 국회 연금특위 자문위원인 윤 명예연구위원은 기초연금 수급 기준을 노인빈곤 완화 취지에 부합하는 최저생계비로 개편해야 한다고 주장했다.

윤 명예연구위원은 '최근 대안으로 거론되는 중위소득 50% 등의 기준은 적절한 대안으로 보기 어렵다'며 '유사한 1인당 GDP 수준의 경제협력개발기구(OECD) 국가들보다 사회보험료와 조세부담률이 현격하게 낮은 우리 현실로 인해 상대적으로 가처분소득이 높기 때문'이라고 설명했다. 이어 '상대빈곤선 이상의 현행 기초연금 수급자들은 OECD 권고대로 수급권은 부여하되 급여인상을 동결하는 방식으로 운영해야 한다'고 덧붙였다. 김 사무국장도 '수혜 대상을 최저생계비 150% 기준으로 재조정하는 '질적 구조개혁'이 필요하다'고 밝혔다.

최 실장은 '국민연금의 성숙 속도를 고려해 기초연금 대상을 줄이고, 저소득 노인에게 급여를 상향하는 최저소득보장으로 점진적으로 이행해야 한다'고 제언했다. 또 '이를 통해 절감되는 재원을 국민연금에 투입해 미래세대를 위한 국민연금 사각지대 완화에 활용할 수 있다'고 했다. 의료·주택비 등 '현물급여'로 전환 주장도 '노인 빈곤 해결 위해 일자리 지원도 병행' 국민연금과의 역할 구분을 위해 의료와 주거 등 특정 서비스를 위한 '현물 급여' 성격을 강화해야 한다는 조언도 나왔다.

이날 토론자로 나선 김 세무사(22대 국회 연금특위 자문위원)는 '단순한 무차별 현금 살포보다는 의료·돌봄·주거비 등 노인 삶을 위협하는 '지출 리스크'를 해결할 현물 서비스를 결합함으로써, 재정의 지속 가능성과 복지의 도덕성을 동시에 확보해야 한다'고 말했다. 이와 함께 공무원·군인 등 직역연금과의 형평성을 맞춘 통합 설계를 추진해야 한다고 강조했다. 김 학과장도 '단순 현금지원이 아닌 현금·현물(건강·돌봄·주거) 혼합 지원으로 기초연금 제도의 빈곤 완화 효과를 극대화해야 한다'고 했다. 노인 빈곤 해결을 위해 기초연금뿐만 아니라 노인 일자리 지원을 병행해야 한다는 주장도 제기됐다.

주 회장은 '기초연금과 일자리를 연결한 '배벌사 구조'가 현실적 해법'이라며 '주 40시간 월 50만~60만원 수준의 중간 일자리 구조를 만들어야 한다'고 했다. 이에 우 의원은 '이제는 굉장히 능력 있는 노인들도 많은 상황이기 때문에 고령자 정책을 복지에서 고용 정책으로 전환하는 것도 필요하다'며 '기초연금을 간병비와 같은 현물 성격으로 지급하는 방안도 괜찮다는 생각이 든다'고 말했다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

기초연금 우재준 하후상박 노인빈곤 연금개혁

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

부산, 시내버스·도시철도 요금 10월부터 ‘뭉텅’ 오른다10월6일부터 버스 300원, 도시철도 150원 인상도시철도는 내년 5월에 150원 추가 인상도

Read more »

10월 물가의 역습 … 우유·LPG·지하철요금 안오르는게 없네우유 원유가격 8.8% 올리자유제품 출고가 3~7% 줄인상LPG는 ㎏당 70~80원 오르고지하철 기본요금 150원 껑충

Read more »

[자막뉴스] 요금 잘못된 줄 알았는데...'서민의 발' 지하철 너마저서울 등 수도권 지하철 요금이 토요일 첫차부터 150원 인상됩니다.성인 기본요금은 1,250원에서 1,400원으로 바뀝니다.1회권도 150원 오른 1,500원입니다.청소...

Read more »

[자막뉴스] 요금 잘못된 줄 알았는데...'서민의 발' 지하철 너마저서울 등 수도권 지하철 요금이 토요일 첫차부터 150원 인상됩니다.성인 기본요금은 1,250원에서 1,400원으로 바뀝니다.1회권도 150원 오른 1,500원입니다.청소...

Read more »

“나만 없어 골드바·실버바”…은행도 처음 본다는 ‘역대급 쓸어담기’시중은행 올해 골드바 판매액 6780억 지난해 4배 수준 급등…실버바는 38배 올해 금·은값 각각 70%·150% 급등

Read more »

4조 8천억 원 규모, 소득 하위 70% 국민 대상 추가 지원금 지급추가경정예산을 통해 4조 8천억 원 규모의 지원금이 편성되어 약 3,577만 명에게 지급될 예정입니다. 소득 하위 70%에 해당하는 국민을 대상으로 하며, 중위소득 50%에서 150% 구간의 중산층까지 포함될 수 있습니다. 지급액은 개인별, 지역별, 취약계층별로 차등 지급되며, 1차와 2차에 걸쳐 진행됩니다.

Read more »