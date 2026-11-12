우원식 전 국회의장, 한덕수 전 총리 석방 가능성에 조희대 대법원장 책임 촉구

우원식 전 국회의장은 12일 한덕수 전 총리의 석방 가능성이 커지자 대법원 선고 지연에 따른 책임을 조희대 대법원장에게 묻겠다고 밝혔다. 국회도 헌법상 권한으로 이 상황을 엄중히 살피겠다는 입장이다.

우원식 전 국회의장이 12일 한덕수 전 총리의 석방 가능성이 커지고 있다는 점을 거론하며 조희대 대법원장에게 책임을 묻겠다고 밝혔다. 한덕수 전 총리는 내란 중요임무 종사 혐의로 기소돼 중형을 선고받은 피고인이다. 우 전 의장은 같은 날 페이스북에 글을 올려 이같은 입장을 공개했다.

우 전 의장은 페이스북 글에서 특별한 조치가 없다면 한덕수 전 총리의 구속 기간이 만료되는 20일에 석방될 수 있다고 적었다. 대법원의 최종 판결이 나오지 않은 상태에서 석방이 이뤄진다면 사안의 성격이 완전히 달라진다는 것이 그의 판단이다.

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대법원 선고 지연과 특별검사법 3개월 기한

우 전 의장은 특별검사법이 상고심 판결을 3개월 안에 선고하도록 규定하고 있다고 설명했다. 그는 이 기한이 이미 지났다고 주장하며 대법원의 선고 지연을 핵심 쟁점으로 제시했다.

우 전 의장은 이 사건이 헌정 질서를 무너뜨린 12·3 비상계엄의 책임을 가리는 중대한 사안이라고 강조했다. 그는 이번 재판이 헌정 질서가 훼손되는 참담한 역사가 다시는 반복되지 않아야 한다는 국민의 바람을 지켜야 한다고 말했다.

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우 전 의장은 대법원이 지난 8월 이 사건을 전원합의체에 회부하면서 공익이 매우 크고 사법적 판단이 역사적으로 필요하다고 밝혔다는 점을 짚었다. 그럼에도 법원이 그 역사적 책임에 걸맞은 방식으로 재판을 진행하지 않았다고 비판했다.

우원식 전 의장의 조희대 대법원장 책임 주장

우원식 전 의장은 12·3 비상계엄 당시 국회의장으로서 현장의 최전선에 있었다고 밝혔다. 그는 2년 전 국민이 목숨을 걸고 위법한 비상계엄과 내란에 맞섰고, 국회가 계엄 해제를 이끌어 함께 내란을 막을 수 있었다고 회고했다.

우 전 의장은 오늘의 상황을 만든 조희대 대법원장에게 도대체 무엇을 하고 있었기에 사태가 이 지경에 이르게 했느냐고 묻겠다고 밝혔다. 그는 재판 지연으로 중형을 받은 피고인이 최종 판결 없이 풀려난다면 대법원이 그 결과에 대한 법적, 역사적 책임을 피할 수 없다고 말했다.

그는 조희대 대법원장이 이 결과에 책임을 져야 한다고 못 박았다. 또한 국회도 헌법이 부여한 권한에 따라 이 상황을 엄중히 살피고 그 책임을 엄격히 묻겠다는 입장을 분명히 했다.

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한덕수 석방 시점과 국회의 대응 전망

현재로서는 한덕수 전 총리의 구속 기간이 20일에 만료될 예정이며, 우원식 전 의장은 특별한 조치가 없을 경우 그날 석방이 가능하다고 봤다. 대법원의 판결 시점이 석방 여부를 가를 핵심 변수로 제시된 셈이다.

우 전 의장의 발언은 재판 지연이 단순히 한 사건의 일정 문제를 넘어 헌정 질서 회복과 직결된다는 문제의식을 담고 있다. 그는 대법원이 이 사안의 역사적 무게에 상응하는 절차를 밟아야 한다는 입장을 분명히 했다.

국회의 구체적인 조사 일정이나 절차는 이번 발언에서 제시되지 않았다. 다만 우원식 전 의장은 국회가 헌법상 권한에 따라 이 사안을 엄중히 살피겠다는 방침을 밝혔다.