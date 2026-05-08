우원식 국회의장, 국민의힘 필리버스터에 눈물…개헌안 처리 무산

우원식 국회의장이 국민의힘의 필리버스터로 인해 개헌안 처리가 무산되자 국회 본회의에서 유감을 표명하며 눈물을 흘렸다. 39년 만에 시도된 개헌이 다시 한번 좌절된 가운데, 여야 간 갈등이 격화되고 있다. 국민의힘은 일방적인 본회의 개최에 대응한 것으로 설명했지만, 민주당과 청와대는 국민의힘의 행위를 반민주적이라고 비판했다. 시민단체도 양당의 협상 부족을 지적하며 아쉬움을 표했다.

우원식 국회의장 이 8일 국회에서 열린 5월 임시국회 제2차 본회의에서 대한민국헌법 개정안과 다른 법안들에 대해 필리버스터 를 신청한 국민의힘 을 비판하던 중 눈물을 닦고 있다. 연합뉴스 국회가 8일 전날 투표 불성립으로 무산된 헌법 개정안( 개헌안 ) 처리를 다시 시도했지만 국민의힘 이 필리버스터 (무제한 토론)로 맞대응을 예고하면서 개헌안 상정이 불발됐다. 39년 된 헌법을 바꾸려는 시도는 또다시 무산됐다.

우원식 국회의장은 이날 열린 국회 본회의에서 “헌법 개정안을 상정하지 않겠다”며 “오는 6월3일 개헌 국민투표 시행을 위한 절차는 오늘로써 중단됐다”고 선언했다. 이는 이날 오전 국민의힘이 개헌안을 포함한 모든 법안에 국회 임시회가 끝나는 다음달 4일까지 무제한토론(필리버스터)를 하겠다고 나온 것에 따른 것이다. 우 의장은 “여야 간에 얼마든지 합의가 가능한, 사실상 내용에 반대가 전혀 없는 개헌안을 놓고도 개헌의 문을 열지 못했다”라며 “39년 만에 개헌을 무산시킨 국민의힘에 강력한 유감을 표명하지 않을 수 없다”라고 말했다.

이어 “국민의힘은 가까스로 만든 개헌 기회를 걷어찼을 뿐 아니라 공당으로서 국민께 한 약속을 실천하는 책임도 같이 걷어찬 것”이라고 국민의힘을 비판했다. 우 의장은 산회를 선포하고 연단을 내려오면서 눈물을 훔치기도 했다. 국민의힘을 뺀 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 6개 정당이 발의한 개헌안은 △부마민주항쟁과 5·18민주화운동을 헌법 전문에 명시 △계엄에 대한 국회의 승인권을 도입하고, 국회의 계엄해제요구권을 계엄해제권으로 강화 △국가의 지역 간 격차 해소와 균형발전 의무를 명시 등의 내용을 담고 있다.

전날 본회의에 상정됐으나 국민의힘 의원 전원이 투표에 불참하면서 의결 정족수 미달로 투표가 성립되지 않았다. 개헌에 대한 찬반을 묻는 국민투표를 6·3 지방선거와 함께 실시하려면 오는 10일까지 개헌안이 국회를 통과해야 하는데 이날 개헌안 상정 불발로 개헌 시도는 사실상 무산됐다. 2018년 5월 문재인 당시 대통령이 내놓은 개헌안도 야 4당의 표결 불참에 따른 의결정족수 미달로 투표가 성립되지 않아 국회 본회의 문턱을 넘지 못한 바 있다.

송언석 국민의힘 원내대표는 산회 이후 기자들과 만나 “국회의장이 교섭단체 간 합의 없이 일방적으로 (본회의를) 개최해 우리 당은 할 수 없이 필리버스터로 대응할 수밖에 없던 상태”라고 했다. 송 원내대표는 이재명 대통령, 우원식 의장과 민주당을 향해 “개헌 의지가 있었냐. 혹시 개헌안을 여야 합의 없이 강행하면서 국민의힘이 반대했다는 기록이 필요했던 것 아니냐”며 “계엄 옹호 정당이라는 고약한 프레임 뒤집어씌워서 지방선거에서 유리한 고지를 점하려는 저의가 있었던 것 아니냐”고 날을 세우기도 했다.

아울러 송 원내대표는 “부마항쟁, 5·18민주화운동 등을 헌법 전문 수록에 담는 데 대해 근본적으로 반대하지 않는다”면서도 “건국과 관련해 헌법에 넣어야 하고 새마을운동, 근대화 관련해서도 다 헌법에 포함해야 한다”고 했다. 민주당과 청와대는 개헌안 처리 불발의 책임을 국민의힘으로 돌렸다. 부승찬 민주당 대변인은 산회 직후 입장을 내어 “12·3 내란과의 단절을 헌법에 새기는 것이 그토록 두려운 것이냐”라며 “개헌을 반드시 이뤄내겠다. 국민의힘의 협조를 촉구한다”고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “헌법개정안 본회의 처리가 국민의힘 소속 국회의원들의 반대로 끝내 무산된 데 대해 유감을 표한다”며 “국민께 약속했던 개헌 논의가 결코 중단되어서는 안 된다. 후반기 국회에 보다 책임 있는 자세로 개헌 논의를 이어가며 국민과의 약속을 지켜주시길 요청드린다”고 말했다. 개헌안 처리 불발에 양당 모두 책임감을 가져야 한다는 목소리도 나온다.

시민주도 헌법개정 전국네트워크(시민개헌넷)의 공동대표를 맡은 한상희 건국대 법학전문대학원 교수는 “개헌의 물꼬를 트기 위한 계기로서 (이번 단계적 개헌안 처리가) 의미가 있는 절차라고 생각했는데 좌절됐다”라고 아쉬움을 표했다. 한 교수는 “국민들이 국민투표를 통해 개헌에 대해 논의하고 고민할 기회를 박탈한 국민의힘의 행위는 반민주적“이라며 민주당을 향해서도 “개헌안을 통과시키려는 노력, 국민들의 지지를 모으고 그 노력을 바탕으로 국민의힘 의원들을 끌어들이려는 노력이 없었다”라고 지적했다





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