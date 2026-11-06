우에노은행 위기로 사임한 산티아고 페냐 파라과이 대통령

파라과이 산티아고 페냐 대통령이 우에노은행 정리 절차에 따른 예금 동결 사태와 유착 의혹으로 사임을 발표했습니다. 여당의 지지 이탈과 야당의 탄핵 소추로 정치적 위기가 심화되었습니다.

파라과이 산티아고 페냐 대통령이 우에노은행 정리 절차와 관련된 대규모 예금 동결 사태 및 유착 의혹으로 인한 정치적 압력을 견디지 못하고 사임을 선언했습니다. 5일(현지시각) 에이피통신과 아에프페통신의 보도에 따르면, 페냐 대통령은 자신의 공식 소셜미디어 채널 엑스(X)에 영상 메시지를 게시하고 국가의 안정과 민주주의 수호를 이유로 즉각적인 사임을 추진하겠다고 밝혔습니다.

우에노은행 위기가 정치 위기로 급변한 경위

산티아고 페냐 대통령의 사임 선언은 우에노은행이 파라과이 중앙은행의 정리 절차에 진입하면서 발생한 금융 위기와 직접적으로 연관되어 있습니다. 우에노은행은 약 300만 명의 고객, 즉 파라과이 성인 인구의 60%에 해당하는 예금자를 보유하고 있는 거대 금융기관으로, 이 은행의 정리로 인해 국민들의 예금이 긴급 동결되는 사태가 발생했습니다. 이 같은 경제적인 충격은 곧바로 페냐 대통령에 대한 정치적 책임론으로 이어졌고, 수도 아순시온에서는 시민들이 대통령의 얼굴이 붙은 허수아비를 불태우는 등 격렬한 반정부 시위가 전개되기도 했습니다.

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여당 지지 이탈과 탄핵 소추안 가결 과정

페냐 대통령의 정치적 기반이었던 집권 여당인 콜로라도당의 태도 변화가 결정적인 변곡점이 되었습니다. 종전에는 여당이 다수였기 때문에 탄핵소추안의 가결 가능성이 낮았으나, 오라시오 카르테스 콜로라도당 대표가 탄핵 찬성 입장을 밝히면서 상황이 급박하게 돌아가기 시작했습니다. 그 결과, 5일 열린 하원 본회의에서 산티아고 페냐 대통령에 대한 탄핵소추안이 출석 의원 전원의 찬성으로 가결되었습니다. 앞서 야권 하원의원 35명은 직무 수행 부적절과 이해 충돌 행위를 이유로 탄핵소추안을 제출한 바 있습니다.

탄핵심판 절차와 종신 상원의원 자격 문제

산티아고 페냐 대통령의 사임서는 아직 의회에서 수리되지 않아 법적 효력이 발생하지 않은 상태이며, 상원은 6일 탄핵심판을 진행할 예정입니다. 상원의원 45명 중 30명 이상이 유죄를 판단할 경우 페냐 대통령은 파면됩니다. 의회가 사임을 수리하지 않고 탄핵심판을 고수하는 주요 이유는 전직 대통령이 원칙적으로 종신 상원의원 자격을 얻게 되지만, 탄핵 심판에서 유죄 판결을 받아 파면된 경우는 예외라는 법적 규정을 활용하기 위함입니다. 이는 페냐 대통령이 면책 특권을 누리는 것을 원천 차단하려는 의도로 해석됩니다.

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우에노은행의 급성장과 정부 유착 의혹 실체

우에노은행은 무명의 핀테크 기업으로 시작해 2023년 은행 면허를 취득한 후 공격적인 마케팅과 정부 자금 유치로 단기간에 거대 금융사로 성장했습니다. 슈퍼마켓과 주유소 결제 시 높은 환급률을 제공했고, 파라과이 축구 국가대표팀을 후원하며 8억 달러 규모의 공공 예금을 확보했습니다. 산티아고 페냐 대통령은 우에노은행 모그룹인 바스케스 그룹의 전 주주였으며, 중앙은행 총재로 우에노은행의 전신 대표였던 카를로스 카르바요를 임명한 바 있어 유착 의혹에서 자유롭지 못합니다.

중앙은행의 정리 이유와 금융감독의 부실성

파라과이 중앙은행은 우에노은행 정리 절차를 개시하며 소유주 연계 기업들에 대한 대출 문서가 부실하게 처리되었고, 비용을 자산으로 잘못 계상한 사실을 발견했다고 설명했습니다. 우에노은행은 법정 한도를 초과하는 거액을 기업에 대출하거나, 채무 상환을 위한 담보가 부족하다는 의혹을 오래전부터 받아왔습니다. 중앙은행이 자산 청산 절차에 착수하자 계좌 동결이 이루어졌고, 이로 인해 산티아고 페냐 대통령에 대한 국민적 분노와 책임 추궁은 더욱 격화되었습니다.