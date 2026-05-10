우수한 전세급여에서도 매매가격은 약세, 복합적인 요인에 의해 상승률 '신정'

이번 문헌에서 살펴보았다. 아파트 전세 물량 부족이 이어지는 가운데 올해 전국 아파트 전세가격 상승률이 매매가격 상승률을 크게 웃돌고 있다는 내용이다. 한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주 기준 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 1.56%로, 매매 상승률(0.98%)보다 0.58%포인트 높았다.

국토교통부 가 전국 공동주택 공시가격을 18일부터 공개한다고 밝힌 17일 서울 남산에서 아파트 밀집 지역이 보이고 있다. 김창길 기자 아파트 전세 물량 부족 이 이어지면서 올해 전국 아파트 전세가격 상승률 이 매매가격 상승률 을 크게 웃돌고 있다.

한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주 기준 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 1.56%로, 매매 상승률(0.98%)보다 0.58%포인트 높았다. 수도권의 경우 전세 상승률(2.20%)이 매매 상승률(1.79%)을 0.41%포인트 앞질렀으며, 비수도권에서는 그 격차가 더 벌어져 전세 상승률(0.94%)이 매매 상승률(0.20%)을 0.74%포인트 상회했다. 서울은 매매 상승률(2.81%)이 여전히 전세 상승률(2.61%)을 웃돌고 있으나 격차는 그간 꾸준히 축소돼 최근에는 0.20%포인트까지 좁혀졌다. 올해 누적 전세가격 상승률이 가장 높은 지역은 경기 수원시 영통구(4.57%)이었다.

이어 경기 안양시 동안구(4.53%), 전남 무안군(4.39%), 서울 성북구(4.20%),... ), 강남 3구는 약세권으로 등극하고 단순히 전셋값이 상승했기보다는 매매가격이 약세를 보인 가운데 전셋값은 상대적으로 상승세가 나타났다. 5월 첫째 주 서울 아파트 전세가격은 직전 주 대비 0.23% 올라 2015년 11월 셋째 주(0.26%) 이후 최고 수준을 기록했다





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