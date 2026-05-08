우생학의 어두운 역사와 현대적 변주: 인간 형질의 인위적 개선과 그 위험성

1939년 독일의 T4 작전으로 시작된 우생학의 역사와 현대 생명공학에서의 재현 가능성에 대한 경고. 우생학이 어떻게 인종주의와 결합해 대량학살로 이어졌는지, 그리고 오늘날 맞춤형 아기 기술이 우생학적 사고를 재현할 수 있는 위험성을 분석한다. 에릭 피터슨의 '태어나는 문제'를 통해 우생학의 사회적·정치적 이념과 유전공학의 과학적 차이를 비교하며, 미래의 유전자 편집 기술이 가져올 윤리적 딜레마를 논한다.

1939년 봄, 독일 라이프치히 외곽의 한 농장 부부가 장애가 있는 어린 아들의 안락사를 요청하는 편지를 썼다. 아리안 인종의 우월성을 강조한 히틀러는 이 요청을 승인했고, 이는 독일이 정신적·신체적 장애인에게 자비로운 죽음을 안기는 국가 정책을 본격화하는 계기가 되었다.

히틀러의 주치의 카를 브란트는 의료진과 관료 조직이 살 가치가 없는 생명으로 규정한 이들을 체계적으로 살해하는 T4 작전을 실행했다. 우생학적 심판은 인종주의, 나치즘, 전쟁이라는 시대적 조건과 결합해 유대인, 장애인, 유전병 환자 등 열등한 집단을 절멸하는 대량학살로 확대되었다. 도구적 과학과 국가폭력의 잘못된 만남이 어떤 비극을 낳는지 보여주는 극적인 사례다. 우생학(eugenics)은 그리스어로 잘 태어남, 좋은 혈통(eu+genos)이라는 어원의 파생어다.

건강한 아기가 태어나기를 바라는 마음은 인지상정이다. 미국 과학사학자 에릭 피터슨이 쓴 태어나는 문제(원제는 우생학의 짧은 역사)는 19세기 말 유럽에서 등장한 우생학을 특정 시대의 극단적 이념이나 과학으로 포장된 기괴한 신념으로 단순화하지 않는다. 오히려 더 나은 삶을 바라는 개인의 선택, 사회적 비용을 줄이려는 판단, 위험을 미리 차단하려는 욕망으로 재조명한다. 문제는 그 욕망이 특정 삶을 배제하고 지우려 할 때다.

무엇이 좋은 혹은 나쁜 유전자인가. 태어날 자격은 누가 판단하는가. 우생학은 특정 유전자 자체의 문제가 아니라 그것을 해석하는 사회적 기준과 밀접하게 연결되어 있다. 유전공학과 우생학은 그 개념과 목표부터 근본적으로 다르다.

유전공학이 유전자를 분석·편집·조작하는 과학 기술이라면, 우생학은 인간 집단의 유전 형질을 인위적으로 개선하려는 사회·정치적 이념이다. 나아가 필요하다면 메스까지 동원해 대놓고 통제하는 것이라고 정의한다. 우생학이 인종주의와 결합해 특정 혈통 집단을 말살하는 제노사이드를 낳는 건 최악의 사례다. 미국 의사들은 나치 우생학의 만행이 널리 알려진 뒤에도 계속해서 우생학 불임수술을 실시했다.

정신 및 신체 장애가 있는 개인이 사실상 강제적인 우생학 수술의 주요 표적에서 벗어난 것도 사실이다. 그러나 우생학은 완전히 사라지기보다, 시대에 맞는 형태로 변주되며 반복된다. 생명공학의 발달이 눈부신 오늘날, 우수한 형질의 맞춤형 아기를 만들고 후손의 잠재력까지 수정하려는 욕망에도 우생학의 암연이 어른거린다. 소비자가 주도하는 우전적 우위 다툼은 벨벳 우생학으로 불린다.

정교한 선택은 정교한 배제의 다른 얼굴이다. 실제로 언젠가는 세상에 존재하는 모든 유전병을 전부 제거한 깨끗한 유전자를 가진 복제아들이 생겨날지도 모른다. 이런 세상은 유토피아일까, 디스토피아일까? 지은이는 슬프게도 우생학이 다시 등장하리라 확신한다.

다시 돌아온 우생학은 결코 벨벳처럼 부드럽지 않을 것이다. 우리는 어떤 선택을 할 것인가, 그 선택은 누구를 위한 것인가, 라는 질문을 던지는 것도, 그 질문에 가장 바람직한 답을 찾는 것도 결국은 우리 모두의 몫이다





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우생학 T4 작전 유전공학 인종주의 맞춤형 아기

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