우상호 후보가 강원도지사 선거에서 승리했다.

우상호 후보는 4년 만에 강원도지사를 탈환한 더불어민주당의 당선인이다. 그는 이재명 대통령의 초대 정무수석이자 '86 운동권 그룹의 대표주자로 손꼽혔다.

강원도지사 선거에서 우상호 후보가 승리했다. 우상호 후보는 4년 만에 강원도지사 를 탈환한 더불어민주당 의 당선인이다. 그는 이재명 대통령 의 초대 정무수석이자 '86 운동권 그룹의 대표주자로 손꼽혔다.

우상호 후보는 1987년 민주화 항쟁 당시 연세대 총학생회장과 전국대학생대표자협의회 부의장을 지냈다. 대학시절 문학상을 받은 국문과 출신답게 새천년민주당, 열린우리당, 통합민주당, 새정치민주연합 등을 거치며 대변인을 여러 차례 지냈다. 1년 전 제21대 대통령 선거 과정에서 고향인 강원지역 선거대책위원장을 맡아 이 대통령의 '험지 공략'을 도왔다. 2014년 제6회 지방선거에서 새누리당 강원도지사 후보로 나섰던 최흥집 전 강원도 정무부지사를 자신의 선거캠프 정책고문으로 영입한 것은 신호탄이었다.

이후 중도·보수 진영과 노동·종교·청년·의료계 등 직능별 공개 지지 선언도 이어져 대세론을 굳혀 나갔다. 이재명 대통령의 높은 국정 지지율에 힘입고 선거 구도 측면에서 줄곧 유리한 고지를 선점하면서 순항하는 듯했다. 그러나 5월 11·13·14일 이어진 방송사 TV 토론과 지난 28일 강원도선관위 주관 법정 TV 토론 등 4차례의 TV 토론회에서 지역의 지명과 현안 사업에 대한 미흡한 대응으로 '지역 현안을 잘 모른다'는 상대 후보 측의 공격을 받기도 했다.

지난 4월 23∼24일 실시한 MBC 강원 3사의 여론조사에서 14.2%P까지 벌어졌던 두 후보의 격차는 '깜깜이(여론조사 공포 금지)' 기간 직전인 지난 5월 18∼23일 강원 언론사 6개사 공동으로 실시한 여론조사에서는 7.4%P까지 좁혀졌다. 우상호 후보는 개표 중에도 줄곧 1∼2% 포인트 격차가 유지되다가 4일 오전 3시 30분 개표율 90%를 조금 넘기면서 '당선 유력'으로 돌아서 안도의 한숨을 내쉰 끝에 아슬아슬한 와이어 투 와이어(wire-to-wire) 승리를 거뒀다.

이어 '경쟁과 진영을 넘어 '강원 발전'이라는 하나의 목표로 마음을 모아 주신 18개 시군의 도민 여러분이 계셨기에 가능한 승리였다'며 '강원도의 획기적인 변화를 만드는 일에 마음을 다해 노력하겠다'고 다짐했다





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우상호 강원도지사 선거 더불어민주당 이재명 대통령

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