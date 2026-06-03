우상호 강원도지사 당선인, '강원을 바꿔달라'는 도민의 절박한 마음이 담긴 명령이 승리로 이끈 만큼 획기적인 변화를 만들겠다.

우상호 강원도지사 당선인은 '강원을 바꿔달라'는 도민의 절박한 마음이 담긴 명령이 승리로 이끈 만큼 획기적인 변화를 만들겠다. 우 당선인은 '경쟁과 진영을 넘어 '강원 발전'이라는 하나의 목표로 마음을 모아 주신 전직 도지사 두 분과 보수 진영의 상징적 인사분들, 제 손을 잡아 주신 18개 시군의 도민 여러분이 계셨기에 가능한 승리였다'고 강조했다.

우상호 강원도지사 당선인, ' 강원을 바꿔달라 '는 도민의 절박한 마음 이 담긴 명령이 승리로 이끈 만큼 획기적인 변화를 만들겠다. 우 당선인은 '경쟁과 진영을 넘어 '강원 발전'이라는 하나의 목표로 마음을 모아 주신 전직 도지사 두 분과 보수 진영의 상징적 인사분들, 제 손을 잡아 주신 18개 시군의 도민 여러분이 계셨기에 가능한 승리였다'고 강조했다.

우 당선인은 '도청사 이전 결정은 행정의 연속성 차원에서 존중하고 지키겠지만 도민의 부담을 최소화하는 방향으로 숙의해 최종적인 방안을 결정하겠다'며 '우선 갈등 상황은 뒤로 미루고 통합과 민생을 위한 행보를 펼쳐 나가겠다'고 덧붙였다. 우 당선인은 '이번 선거는 제 개인의 승리가 아니라, 이제는 정말 강원도를 바꿔달라'는 도민 여러분의 절박한 마음이 담긴 명령이다. 지난 100여일 동안 강원도 내 18개 시군 전역을 누비며 도민 여러분과 함께 호흡할 수 있어 매 순간이 행복했다'고 말했다.

우 당선인은 '경쟁과 진영을 넘어 오직 '강원 발전'이라는 하나의 목표로 마음을 모아주신 모든 분이 계셨기에 가능한 승리였다'고 강조했다. 이광재 전 지사님과 선거 내내 마치 자기 일처럼 밤낮없이 현장을 뛰며 힘을 실어주신 최문순 전 지사님, 최흥집 전 정무부지사님, 염동열 전 국회의원님 등 보수 진영의 상징적인 인사분들이 오직 강원의 미래를 위해 진영을 불사하고 기꺼이 저를 지지해 주신 것이 가장 큰 승리의 요인이었다. 우 당선인은 '민생과 경제 회복부터 바로 챙기겠다. 도지사가 되면 즉시 '비상경제TF'을 가동해 무너져가는 강원 경제를 획기적으로 살려내겠다'고 밝혔다





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우상호 강원도지사 강원을 바꿔달라 도민의 절박한 마음 행정의 연속성 도청사 이전 민생과 경제 회복

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